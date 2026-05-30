Vụ 64 người ngộ độc: Chủ cơ sở bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

Ngày 29/5, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.Q. (SN 1995, trú xã Diễn Châu), chủ tiệm bánh mì Q., liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thời gian qua.

Theo quyết định xử phạt, bà Q. đã có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm xảy ra ở xã Diễn Châu (Ảnh: T. Thành).

Với hành vi trên, UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 3 tháng đối với hai địa điểm kinh doanh gồm cơ sở tại khối 4 và cơ sở tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu.

Bên cạnh đó, chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho những người bị ảnh hưởng theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định, bà N.T.Q. được xác định có hai tình tiết giảm nhẹ gồm tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và chủ động khắc phục hậu quả và là phụ nữ đang mang thai.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin trong các ngày 17-20/4, trên địa bàn xã Diễn Châu ghi nhận 64 trường hợp phải nhập viện điều trị với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt sau khi sử dụng bánh mì của tiệm bánh mì Q..

Kết quả kiểm tra của ngành chức năng sau đó xác định 5/7 mẫu thực phẩm, bệnh phẩm và mẫu liên quan dương tính với vi khuẩn Salmonella - tác nhân thường gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh đường tiêu hóa.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu bà N.T.Q. chấp hành nghiêm quyết định xử phạt. Trường hợp không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.