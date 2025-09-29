Vụ 40 học sinh nhập viện: Phó Hiệu trưởng nói về đoạn clip gây tranh luận

Liên quan đến vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, cho biết địa phương đang phối hợp làm rõ nguyên nhân.

Chính quyền xã Kim Ngân cũng xác minh thông tin cho rằng, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, ngăn cản việc đưa học trò đến bệnh viện.

Vụ việc trở nên ồn ào khi xuất hiện clip 44 giây, quay tại phòng y tế nhà trường, thời điểm học sinh có triệu chứng bất thường.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Trong clip, một người phụ nữ được cho là cô giáo Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, có những trao đổi với hiệu trưởng và nhân viên y tế học đường.

"Cho học sinh uống thuốc gì phải có sự chứng kiến của hiệu trưởng, hiệu phó, chứ không tự cho uống. Anh để nguyên tại chỗ, em khẳng định 100% các em không bị sao cả, không đưa đi viện, mình là hiệu trưởng, hiệu phó mình phải xử lý công việc, các em bình thường”, nội dung trích trong clip.

Từ clip này, nhiều phụ huynh và người dân cho rằng cô H. đã ngăn cản việc đưa học sinh đến bệnh viện và đề nghị cơ quan chức năng, nhà trường cần làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô H. nói rằng, mình là người có những trao đổi trong clip nêu trên, nhưng 44 giây đó chưa đủ để thể hiện hết bản chất vụ việc.

Theo cô H., sáng 26/9, vị phó hiệu trưởng này đến phòng y tế của trường thấy một số học sinh có triệu chứng đau bụng. Khi biết cán bộ y tế cho các em uống thuốc, cô H. đã nhắc nhở.

“Vì chưa biết học sinh có vấn đề gì nên tôi nhắc nhở cán bộ y tế, cho các em uống thuốc phải có sự chứng kiến của lãnh đạo nhà trường, cho uống thuốc không có chỉ định của bác sĩ rất nguy hiểm. Lúc đó tôi đề nghị xoa dầu cho các em”, cô H. nói.

Về thông tin không cho đưa học sinh đi bệnh viện, cô H. giải thích bản thân cũng là một người mẹ, cô giáo nên lúc đó rất lo lắng, nhưng phải giữ bình tĩnh để xử lý tình huống.

“Bệnh viện cách trường đến 40km, một số người đề nghị đưa học trò đi bằng xe máy nhưng tôi sợ mất an toàn, các em đang có triệu chứng bất thường, ra gió càng nguy hiểm. Lúc đó tôi nói không sao cả là để trấn an các em và một số phụ huynh. Tôi nói không đưa đi viện là để chờ bố trí ô tô, chở các em đi cho an toàn”, cô H. lý giải.

Trao đổi về công tác cung cấp thực phẩm, cô H. cho biết, nhà trường hợp đồng cung ứng với một đơn vị bên ngoài và đều thực hiện đầy đủ các quy trình.

Cô H. cũng thông tin, ngày 26/9, bếp ăn nhà trường nhận 76 chiếc bánh tày, phát cho học sinh 75 cái, còn một bánh lưu mẫu thực phẩm. Theo cô H. nguyên nhân các em bị đau bụng, nghi ngộ độc còn phải chờ kết quả kiểm tra từ phía cơ quan chức năng.

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng tại trường.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên nhà trường và phụ huynh nhanh chóng đưa học sinh có biểu hiện bất thường đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy cấp cứu, điều trị. Trong số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, cho biết, các học sinh có những triệu chứng của viêm dạ dày, ruột, nghi do ngộ độc.

Theo ông Vận, sau thời gian điều trị, tất cả học sinh đã bình phục, đang làm thủ tục xuất viện trong ngày 29/9.