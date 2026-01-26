Vinmec Hải Phòng cứu sống cụ bà mất máu nặng vì xuất huyết tiêu hóa, cận kề cửa tử

Bà Phạm Thị Lý (86 tuổi, trú tại Cát Hải, Hải Phòng) cho biết từng đi khám và được phát hiện suy thận nhưng chưa điều trị. Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bà bị đau âm ỉ vùng thượng vị và hố chậu phải, kèm theo đi ngoài phân đen, phân lỏng, buồn nôn và nôn một lần ra dịch máu đen, mệt mỏi nhiều.

Qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng, đồng thời phát hiện sỏi niệu quản hai bên kèm suy thận nặng. Bà cũng bị thiếu máu nghiêm trọng, với nồng độ hemoglobin (Hb) chỉ đạt 37g/L, trong khi giá trị bình thường ở người trưởng thành dao động khoảng 120-130g/L.

Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến sốc mất máu, suy tuần hoàn, rối loạn chức năng các cơ quan quan trọng như tim, não và thận, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Trước tình trạng bệnh nhân nguy cơ ngừng tim, tử vong cao, ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng cùng các bác sĩ đầu ngành đa chuyên khoa gồm Nội Tiêu hóa, Thận - Tiết niệu và Hồi sức cấp cứu nhanh chóng tổ chức hội chẩn. Ê-kíp thống nhất xây dựng phác đồ điều trị theo từng giai đoạn, ưu tiên kiểm soát các nguy cơ đe dọa tính mạng trước mắt, đồng thời xử trí nguyên nhân gây tắc nghẽn đường tiết niệu.

BS.CKII Đặng Xuân Tùng, bác sĩ Tiết niệu, Khoa Ngoại tiêu hoá - Gan mật - Tiết niệu (ngoài cùng bên phải), cùng ê-kíp tiến hành nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ (Mini PCNL) cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Theo ThS.BS Nguyễn Huyền Nhung, bác sĩ Nội Tiêu hóa, khoa Khám bệnh và Nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, giai đoạn đầu, người bệnh được truyền máu cấp cứu, nội soi can thiệp cầm máu nhằm kiểm soát xuất huyết tiêu hóa, đồng thời theo dõi sát chức năng thận và điều chỉnh rối loạn điện giải.

“Mục tiêu là ổn định toàn trạng, giúp người bệnh đủ điều kiện để tiếp tục can thiệp điều trị sỏi niệu quản, giải phóng tắc nghẽn đường tiết niệu, tránh nguy cơ làm tình trạng suy thận nghiêm trọng hơn”, bác sĩ Nhung cho biết.

Sau khi tình trạng toàn thân được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân được chỉ định can thiệp tán sỏi thận nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu. Ca can thiệp do BS.CKII Đặng Xuân Tùng, bác sĩ Tiết niệu, khoa Ngoại tiêu hoá - Gan mật - Tiết niệu, thực hiện bằng kỹ thuật nội soi tán sỏi qua da đường hầm nhỏ (Mini PCNL). Đây là phương pháp ít xâm lấn, trong đó bác sĩ tạo một đường hầm nhỏ từ da vùng lưng vào thận, đưa ống nội soi mini cùng nguồn năng lượng để tán và hút sỏi ra ngoài.

So với các kỹ thuật truyền thống, Mini PCNL mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như tổn thương mô tối thiểu, ít đau sau mổ, tỷ lệ sạch sỏi cao (trên 90-95%), thời gian hồi phục nhanh, giảm nguy cơ biến chứng và bảo tồn tối đa chức năng thận.

Sau can thiệp, sức khỏe bà Lý cải thiện rõ rệt, chức năng thận dần ổn định, tình trạng thiếu máu được kiểm soát, người bệnh hồi phục tốt và đủ điều kiện xuất viện.

ThS.BS Nguyễn Huyền Nhung và BS.CKII Đặng Xuân Tùng thăm khám cho cụ bà trước khi xuất viện (Ảnh: BVCC).

Theo các bác sĩ, xuất huyết tiêu hóa và sỏi tiết niệu là những bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi nhưng dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không rõ ràng hoặc nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Do đó, người cao tuổi và người có bệnh nền như suy thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, cần đi khám sức khỏe định kỳ và đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng kéo dài, đi ngoài phân đen, nôn ra dịch sẫm màu, mệt mỏi, hoa mắt, tiểu ít hoặc đau vùng hông lưng.

Người cao tuổi thường có nhiều bệnh lý phối hợp. Vì vậy, tại Vinmec Hải Phòng, các bác sĩ xác định việc điều trị cần được thực hiện theo mô hình đa chuyên khoa, nhằm đánh giá toàn diện, xây dựng phác đồ cá thể hóa và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp cho người bệnh. Cách tiếp cận này không chỉ giúp kiểm soát hiệu quả bệnh lý trước mắt, mà còn góp phần bảo tồn chức năng các cơ quan và đảm bảo chất lượng sống lâu dài cho người cao tuổi.