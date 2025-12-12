Vinmec được vinh danh trong “Top 100 môi trường làm việc tốt nhất Đông Nam Á”

Theo đó, Vinmec xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng và là một trong hai đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 10.

Đây là năm đầu tiên Fortune mở rộng bảng xếp hạng Fortune 100 Best Companies to Work For™ sang khu vực Đông Nam Á. Chương trình khảo sát quy mô lớn thu hút hơn 1,3 triệu người lao động tham gia đánh giá và hơn 550.000 phản hồi được xác thực.

Chinh phục bộ tiêu chí khắt khe, khẳng định chiều sâu văn hóa doanh nghiệp

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Great Place To Work®. Bộ tiêu chí tập trung vào ba nhóm yêu cầu cốt lõi: trải nghiệm thực tế của nhân viên; mức độ nhất quán trong văn hóa nội bộ thể hiện qua sự tin tưởng, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng giữa các cấp nhân sự; cùng khả năng doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy học hỏi và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển lâu dài.

Vinmec được Fortune vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á 2025” (Ảnh: BVCC).

Việc xuất sắc vượt qua toàn bộ các tiêu chí và góp mặt trong top 10 đã khẳng định năng lực quản trị nhân sự bền vững cũng như chiều sâu văn hóa doanh nghiệp của Vinmec. Thành tựu này càng trở nên nổi bật khi đặt trong bối cảnh ngành y tế, vốn là lĩnh vực có áp lực đặc thù, yêu cầu cường độ làm việc cao, tính chính xác và chuẩn mực chuyên môn nghiêm ngặt.

Nuôi dưỡng đội ngũ để trao giá trị chữa lành: “Hạt nhân” trong chiến lược nhân sự

Hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Vinmec theo đuổi triết lý nhân sự sâu sắc: “Nuôi dưỡng con người để chữa lành con người”. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Asian Hospital & Healthcare Management, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec từng nhấn mạnh, lãnh đạo trong lĩnh vực y tế không chỉ đưa ra các quyết định chuyên môn, mà còn nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho đội ngũ, để mỗi nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực nhằm mang lại sự chữa lành tốt nhất cho người bệnh.

Tại Vinmec, mỗi nhân viên, từ bác sĩ, điều dưỡng đến khối hỗ trợ được xem là một “mắt xích” quan trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hệ thống chú trọng phát triển con người thông qua các chương trình đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật với mạng lưới đối tác toàn cầu, cùng cơ hội tiếp cận loạt kỹ thuật y khoa tiên tiến đang ứng dụng rộng rãi tại Vinmec.

Vinmec chú trọng phát triển đội ngũ thông qua các hoạt động đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ (Ảnh: BVCC).

Song song với nâng cao năng lực chuyên môn, Vinmec xây dựng văn hóa làm việc tôn trọng và công bằng, nơi mỗi tiếng nói được lắng nghe, mỗi nỗ lực được ghi nhận và mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển phù hợp. Các chính sách phúc lợi toàn diện, chăm lo cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cũng góp phần tạo nên môi trường làm việc bền vững và truyền cảm hứng.

Bên cạnh các chương trình phát triển văn hoá nội bộ, Vinmec thường xuyên triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng (Ảnh: BVCC).

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp Vinmec xây dựng nền tảng vững chắc để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân lực tinh hoa trong nước và quốc tế. Nhờ đó, hệ thống duy trì được lực lượng chuyên môn chất lượng cao, đủ năng lực tạo ra những đột phá trong chăm sóc sức khỏe phục vụ cộng đồng.

Thành tựu từ Fortune không chỉ ghi nhận những giá trị mà Vinmec đã tạo dựng, mà còn trở thành động lực để hệ thống tiếp tục đẩy mạnh chiến lược nhân sự trong giai đoạn mới. Đây là bước đệm quan trọng giúp Vinmec tiến gần hơn tới mục tiêu nâng tầm tiêu chuẩn y khoa tại Việt Nam và khẳng định vị thế của hệ thống y tế tư nhân hàng đầu khu vực.