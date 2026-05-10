Việt Nam thiếu trầm trọng chuyên gia vật lý trị liệu

Ngày 10/5, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Vật lý trị liệu Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học lần thứ III với chủ đề “Trao quyền cho người bệnh - Thúc đẩy can thiệp chủ động”.

Ông Trần Văn Dần, Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam, cho biết trong những năm qua, ngành vật lý trị liệu Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ và được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những hội nghề nghiệp phát triển nhanh nhất thế giới.

Theo ông Dần, nhu cầu chăm sóc phục hồi chức năng và vật lý trị liệu của người dân càng gia tăng trong bối cảnh già hóa dân số, gia tăng bệnh tật không lây nhiễm, tai nạn thương tích, bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh và nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cũng cho biết, theo thống kê hiện nay, tỷ lệ nhân lực vật lý trị liệu tại Việt Nam chỉ khoảng 0,34 người/10.000 dân, trong khi tại Bỉ con số này lên đến 35,03 người/10.000 dân, Nhật Bản là 16,38 người/10.000 dân.

“Khoảng cách đó cho thấy nhu cầu phát triển nguồn nhân lực vật lý trị liệu tại Việt Nam là vô cùng lớn”, Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam nhận định.

Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cũng cho rằng, điều đáng suy nghĩ là mặc dù nhu cầu xã hội rất lớn, nhưng tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên ngành vật lý trị liệu tại một số cơ sở đào tạo, trong đó có Đại học Y Dược TPHCM, hiện khoảng 75%.

Giáo sư Marco Pang, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Liên đoàn Vật lý trị liệu thế giới, Trưởng khoa Khoa học phục hồi, Đại học Bách khoa Hong Kong, Hong Kong (Trung Quốc) phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Bình An).

Một trong những nguyên nhân quan trọng được chuyên gia chỉ ra là tại nhiều cơ sở y tế hiện nay, việc thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu vẫn còn được giao cho nhân sự thuộc các ngành nghề khác, sau khi tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn để thực hiện điều trị vật lý cho người bệnh.

Điều này phần nào làm giảm tính chuyên nghiệp, chưa phù hợp với xu thế quốc tế và chưa phản ánh đầy đủ vai trò của nhà chuyên môn vật lý trị liệu được bài bản, chính quy.

Theo ban tổ chức, hội nghị khoa học Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa tri thức khoa học, thực hành lâm sàng và nhu cầu thực tiễn của người bệnh, góp phần định hình tư duy chăm sóc mới, nơi người bệnh không chỉ là đối tượng điều trị mà trở thành đối tác tích cực trong quá trình phục hồi.

Đây cũng là diễn đàn học thuật uy tín, quy tụ các chuyên gia, nhà lâm sàng và nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, cùng nhau chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới, cập nhật bằng chứng khoa học và trao đổi kinh nghiệm thực hành.

Với sự tham gia của nhiều diễn giả quốc tế uy tín, hội nghị được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một diễn đàn khoa học có tầm ảnh hưởng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành vật lý trị liệu tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.