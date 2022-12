Viện Công nghệ tế bào Mescells mang y học tái tạo đến người Việt

Xu hướng y học tái tạo và công nghệ tế bào gốc

Theo số liệu thống kê hàng năm từ WHO, tỷ lệ người mắc bệnh mạn tính đang ở mức báo động. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 520.000 ca tử vong do nguyên nhân bệnh tật, nhất là các bệnh về tim mạch và chuyển hóa như tăng huyết áp, đái tháo đường,… chiếm tới 73%. Điều đáng lo ngại là gần 43% số ca tử vong do các bệnh kể trên lại rơi vào nhóm người dưới 70 tuổi.

Với mong muốn giúp nhiều người cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống, công nghệ tế bào gốc ra đời và phát triển rộng rãi trên toàn thế giới. Cho đến nay, công nghệ tế bào gốc đã trở thành một trong những phương pháp hỗ trợ chữa trị hàng đầu đối với lĩnh vực y học tái sinh.

Y học tái tạo mang đến cơ hội cải thiện sức khỏe cho nhiều người (Ảnh: Mescells).

Tế bào gốc là một phát hiện đột phá của nền y học tái tạo hiện đại. Đây là những tế bào khởi nguồn của cơ thể giúp sản sinh ra các loại tế bào chức năng chuyên biệt khác. Theo đó, công nghệ ứng dụng tế bào có khả năng tái tạo, phục hồi các mô cơ quan, tế bào suy giảm mất chức năng hay tổn thương cần được thay thế để kiểm soát và ngăn ngừa bệnh lý, kéo dài tuổi thọ, cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công nghệ tế bào gốc đã được ứng dụng giúp hỗ trợ điều trị hơn 200 bệnh lý khác nhau, bao gồm: Các bệnh miễn dịch, bệnh mãn tính, tổn thương, lão hóa,... và cả các bệnh hiếm gặp bẩm sinh.

Nhật Bản - cái nôi của công nghệ tế bào gốc

Không chỉ là đất nước có hệ thống y tế tốt trên thế giới, Nhật Bản còn là quốc gia hàng đầu về công nghệ tế bào với 3 giải Nobel Y Sinh học nổi bật.

Nhật Bản - quốc gia hàng đầu về công nghệ tế Bào (Ảnh: Mescells).

Những thành tựu nghiên cứu tế bào gốc tại Nhật Bản giúp chứng minh tính ứng dụng của công nghệ tế bào trên toàn thế giới, mở ra triển vọng đẩy lùi nhiều căn bệnh ác tính, giúp chống lại các tác nhân lão hóa, kéo dài tuổi thọ, nâng cao thể chất con người.

Lựa chọn Nhật Bản - đất nước đi đầu về công nghệ tế bào gốc, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ tế Bào Mescells đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ tế bào từ Nhật Bản, đưa y học tái tạo về Việt Nam.

Mescells - mang y học tái tạo từ thế giới đến với người Việt

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ tế Bào Mescells là đơn vị tư nhân tại Việt Nam hoạt động tập trung về nghiên cứu công nghệ, liệu pháp tế bào trong y học tái tạo.

Bắt nguồn từ mong muốn mang y học tái tạo từ thế giới đến với người Việt, Mescells là một trong những đơn vị tiên phong hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tế bào từ Nhật Bản và hệ thống máy móc, cơ sở vật chất từ các nước có nền y học hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam, Mescells đã có ký kết hợp tác với các đơn vị lớn như Đại học Y Hà Nội, các bệnh viện, phòng khám và đối tác y tế nhằm cung cấp kiến thức, thông tin và đồng hành phát triển trong lĩnh vực ứng dụng y học tái tạo.

Mescells mang tinh hoa y học về Việt Nam (Ảnh: Mescells).

"Với sự đầu tư kỹ lưỡng, tầm nhìn đầy khát vọng và những giá trị cốt lõi nhân văn, Mescells được kỳ vọng sẽ giúp lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào tại Việt Nam ngày càng phát triển. Chúng tôi cũng mong muốn trở thành một đơn vị hàng đầu trong việc mang đến những giải pháp toàn diện về y học tái tạo cho người Việt", đại diện Mescells chia sẻ.

