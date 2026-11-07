Vì sao polyp đại tràng có thể không gây triệu chứng?

Theo BSCKI Đinh Hoàng Trung, khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM), polyp đại tràng là những khối mô tăng sinh bất thường trên lớp niêm mạc của ruột già (đại tràng).

Khi mới xuất hiện, polyp thường có kích thước nhỏ, chưa gây ra cản trở đường đi của phân hoặc gây chảy máu nhiều. Lúc này, người bệnh vẫn ăn uống bình thường, thậm chí cảm thấy khỏe mạnh vì không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào.

Đến khi phát triển lớn, polyp có thể chiếm một phần lòng đại tràng, cản trở quá trình di chuyển của phân, gây đau bụng, táo bón hoặc thay đổi thói quen đại tiện. Bên cạnh đó, khi phân đi qua bề mặt polyp có thể gây chảy máu, dẫn đến việc đi ngoài ra máu hoặc thiếu máu khiến người bệnh mệt mỏi, xanh xao.

Những dấu hiệu này dễ bị nhầm với bệnh trĩ hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường, khiến nhiều người chủ quan và chậm thăm khám. Trong khi đó, không ít trường hợp polyp tình cờ được phát hiện trong các đợt kiểm tra định kỳ có nội soi tiêu hóa.

Một số trường hợp polyp đại tràng gây chảy máu kéo dài, dẫn đến thiếu máu và mệt mỏi (Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp).

Khi nào nên kiểm tra đại tràng?

BSCKI Đinh Hoàng Trung cho biết, việc không xuất hiện triệu chứng không đồng nghĩa với việc đại tràng hoàn toàn khỏe mạnh. Theo các khuyến nghị quốc tế, người từ 45 tuổi nên bắt đầu nội soi tầm soát polyp và ung thư đại trực tràng định kỳ.

Tùy tình trạng sức khỏe và yếu tố nguy cơ, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp phù hợp, trong đó nội soi đại tràng có ưu điểm giúp phát hiện trực tiếp và hỗ trợ cắt bỏ polyp khi có chỉ định.

Những đối tượng - như người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc một số loại polyp có nguy cơ cao (polyp dạng tân sinh), bản thân từng có polyp đại tràng, mắc bệnh viêm ruột mạn tính hoặc có hội chứng di truyền liên quan đến ung thư đại trực tràng - có thể cần bắt đầu tầm soát sớm hơn và theo dõi thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ.

Người từ 45 tuổi trở lên được khuyến nghị tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ để phát hiện sớm các bất thường (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Trung nhấn mạnh, không nên chủ quan nếu xuất hiện các tình trạng như đi ngoài ra máu, đau bụng kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, thiếu máu không rõ nguyên nhân hoặc sụt cân bất thường.

Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý đường tiêu hóa cần được thăm khám, đặc biệt là thực hiện nội soi tiêu hóa, để xác định chính xác nguyên nhân và loại trừ nguy cơ polyp hoặc ung thư đại trực tràng.

Nội soi phát hiện và xử trí polyp kịp thời giúp giảm nguy cơ ung thư

Nội soi đại tràng cho phép bác sĩ quan sát trực tiếp niêm mạc ruột già, phát hiện những polyp nhỏ ngay cả khi chưa gây triệu chứng.

Nhiều polyp có thể được chỉ định cắt bỏ ngay trong quá trình nội soi, giúp loại bỏ các tổn thương có nguy cơ tiến triển thành ung thư trước khi chúng chuyển biến ác tính, góp phần phòng ngừa ung thư đại trực tràng hiệu quả.

Mẫu polyp được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định tính chất và mức độ nguy cơ. Dựa trên kết quả này cùng số lượng, kích thước polyp, bác sĩ sẽ xây dựng hướng theo dõi cá thể hóa, nhằm phát hiện polyp mới hoặc tổn thương còn sót trong tương lai.

Bác sĩ có thể phát hiện những polyp nhỏ, đồng thời can thiệp cắt bỏ và sinh thiết ngay trong lúc nội soi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, người bệnh được thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa, kết hợp hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 hỗ trợ quan sát chi tiết niêm mạc đường tiêu hóa.

Tùy đặc điểm tổn thương và tình trạng người bệnh, bác sĩ sẽ đánh giá khả năng can thiệp cắt polyp qua nội soi hoặc tư vấn phương án xử trí phù hợp.

BS.CKI Đinh Hoàng Trung khuyến nghị, bất kỳ ai cũng không nên đợi đến khi xuất hiện triệu chứng mới kiểm tra đại tràng. Việc chủ động tầm soát theo độ tuổi và yếu tố nguy cơ, kết hợp tuân thủ lịch theo dõi sau điều trị, là những bước quan trọng giúp phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

"Người dân nên lựa chọn cơ sở y tế, bệnh viện có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa có chuyên môn, khả năng xử trí polyp ngay trong nội soi và xét nghiệm giải phẫu bệnh để được đánh giá, điều trị và theo dõi chi tiết hơn.

Chủ động kiểm tra chính là cơ hội phát hiện polyp và tổn thương tiền ung thư từ sớm", BS Trung cho biết.