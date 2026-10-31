Vì sao COPD được ví như "kẻ đánh cắp hơi thở thầm lặng”?

COPD hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba trên toàn cầu và tại Việt Nam. Điều đáng lo ngại là COPD thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm và nhiều người bệnh chỉ được phát hiện khi triệu chứng đã ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt hằng ngày.

COPD âm thầm gây tổn thương đường thở và nhu mô phổi

Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, COPD là một bệnh phổi không đồng nhất, đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp mạn tính do những bất thường của đường thở và/hoặc phế nang, gây tắc nghẽn luồng khí dai dẳng và tiến triển nặng dần.

Bệnh không chỉ liên quan đến hút thuốc lá mà còn có thể liên quan đến khói thuốc thụ động, ô nhiễm không khí, khói nhiên liệu sinh khối, bụi - hóa chất nghề nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của phổi và một số yếu tố di truyền.

COPD thường hình thành và tiến triển trong thời gian dài. Tổn thương bao gồm viêm và tái cấu trúc đường thở, tăng tiết nhầy và phá hủy nhu mô phổi (khí phế thũng), làm luồng khí thở ra bị hạn chế dai dẳng. Tuy nhiên, mức độ triệu chứng và tốc độ tiến triển khác nhau đáng kể giữa từng người bệnh.

Triệu chứng của COPD có thể không đặc hiệu và thường tiến triển từ từ. Người bệnh có thể ho mạn tính, khạc đờm, khó thở khi gắng sức, khò khè hoặc mệt mỏi. Những biểu hiện này dễ bị quy cho tuổi tác, hút thuốc lâu năm hoặc nhầm với các bệnh hô hấp khác, vì vậy COPD có thể bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn.

PGS.TS Vũ Văn Giáp thăm khám cho người bệnh nghi mắc COPD và giải thích đo chức năng hô hấp là thăm dò quan trọng để chẩn đoán xác định (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

“Không nên đợi đến khi khó thở nhiều mới đi khám. Những người thường xuyên ho, khạc đờm, khó thở và/hoặc có hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm không khí hay các yếu tố có hại cho phổi nên chủ động kiểm tra chức năng hô hấp.

Hô hấp ký là một xét nghiệm đơn giản, không xâm lấn, giúp phát hiện tình trạng tắc nghẽn đường thở và là xét nghiệm quan trọng để xác định chẩn đoán COPD”, PGS.TS Vũ Văn Giáp nhấn mạnh.

Đừng chờ đến khi khó thở ảnh hưởng sinh hoạt mới đi khám

Các triệu chứng thường gặp của COPD là khó thở, ho mạn tính (có thể kèm khạc đờm) và mệt mỏi. Khó thở thường xuất hiện rõ khi gắng sức và có xu hướng tăng dần theo thời gian.

Tuy nhiên, biểu hiện bệnh rất đa dạng: một số người ho và khạc đờm nhiều, trong khi người khác ít ho nhưng khó thở là triệu chứng nổi bật. Ở giai đoạn nặng, khó thở có thể xuất hiện với những hoạt động rất nhẹ hoặc cả khi nghỉ.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể ngày càng khó thực hiện các hoạt động như đi bộ nhanh, leo cầu thang hoặc mang vác. Ở giai đoạn nặng hơn, ngay cả tắm rửa, mặc quần áo hay đi lại trong nhà cũng có thể gây khó thở và hạn chế đáng kể khả năng sinh hoạt.

COPD không chỉ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Khó thở có thể dẫn đến giảm hoạt động thể lực, suy giảm khả năng gắng sức, yếu cơ và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Những triệu chứng và dấu hiệu gợi ý COPD cần được lưu ý đi khám và đo chức năng hô hấp gồm:

- Khó thở, đặc biệt khi gắng sức và có xu hướng tăng dần.

- Ho mạn tính, có thể kèm hoặc không kèm khạc đờm.

- Khò khè hoặc cảm giác nặng ngực.

- Nhiễm trùng đường hô hấp dưới tái diễn.

- Mệt mỏi, giảm khả năng gắng sức.

- Ở bệnh tiến triển: sụt cân, giảm khối cơ; một số người có thể tím tái hoặc phù ngoại biên.

TS.BS Nguyễn Thanh Thủy, Viện Hô hấp Bạch Mai, chia sẻ vai trò của đo chức năng hô hấp đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người mắc COPD có thể xuất hiện đợt cấp - tình trạng khó thở và/hoặc ho, khạc đờm - nặng lên trong thời gian ngắn, thường trong vài ngày. Đợt cấp có thể liên quan đến nhiễm trùng hoặc các yếu tố môi trường và cần được đánh giá để loại trừ những nguyên nhân khác có biểu hiện tương tự. Đợt cấp làm tăng nguy cơ nhập viện, tái nhập viện và các biến cố bất lợi về sau.

PGS.TS Vũ Văn Giáp cho biết COPD thường đi kèm nhiều bệnh đồng mắc như tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường...

Người bệnh có nguy cơ cao hơn đối với nhiễm trùng hô hấp, bệnh tim mạch, ung thư phổi, loãng xương, yếu cơ, lo âu và trầm cảm. Các bệnh đồng mắc cần được chủ động phát hiện và điều trị vì có thể ảnh hưởng độc lập đến chất lượng sống, nguy cơ nhập viện và tử vong.

Quản lý COPD cần tiếp cận toàn diện. COPD hiện chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát hiệu quả. Mục tiêu quản lý là giảm triệu chứng, cải thiện khả năng gắng sức và chất lượng cuộc sống, đồng thời giảm nguy cơ đợt cấp, nhập viện và tử vong.

Các biện pháp bao gồm dùng thuốc và ngừng hút thuốc lá, thuốc lào, tránh phơi nhiễm có hại, sử dụng dụng cụ phân phối thuốc đúng kỹ thuật, tiêm chủng vaccine, duy trì hoạt động thể lực và phục hồi chức năng hô hấp.