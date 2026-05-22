Vị cựu chiến binh và bài thơ phản ánh tiếng nói của nhiều người bệnh

Người lính Cụ Hồ bước ra từ chiến trường Quảng Trị

Ở tuổi ngoài 70, ông Nghiêm Đức Thành, quê Thái Nguyên, hiện sinh hoạt tại CLB thơ Việt Nam, đồng thời là hội viên Hội Đông y.

Trước khi gắn bó với thơ ca và y học cổ truyền, ông từng có những năm tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị, một trong những địa bàn ác liệt của chiến tranh.

Nhập ngũ vào miền Nam từ tháng 7/1968, đến tháng 10 cùng năm, ông có mặt tại khu vực Thành cổ Quảng Trị. Đó là giai đoạn chiến trường liên tục bị bom đạn cày xới, điều kiện sinh hoạt của bộ đội rất thiếu thốn. Những người lính phải hành quân, chiến đấu, ăn ở trong môi trường khắc nghiệt, nhiều nơi bị ảnh hưởng bởi hóa chất trong chiến tranh.

Năm 1977, ông rời quân ngũ và chuyển sang công tác tại một cơ quan dân sự. Thời gian sau đó, cơ thể bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như ngứa ngáy kéo dài và ho dai dẳng. Tuy nhiên, thời điểm ấy ông chưa đi thăm khám chuyên sâu để xác định nguyên nhân.

Ông Thành cho biết mình phát hiện nhiễm chất độc da cam vào năm 1999 khi làm thủ tục hồ sơ quân nhân để điều trị tai nạn cho con gái tại Bệnh viện Việt Đức.

Gần đây, do thể trạng suy giảm, ông Thành đã đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ Tây y do bác sĩ kê đơn, ông cho biết bản thân vẫn chủ động kết hợp sử dụng thêm các bài thuốc Đông y để nâng cao hiệu quả phục hồi sức khỏe.

Lưu ý với nhóm người bệnh cao tuổi khi dùng thuốc

Từ câu chuyện của bản thân, ông Thành đặc biệt lưu tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, nhất là nhóm người cao tuổi.

Khoảng một năm trở lại đây, vợ ông bắt đầu xuất hiện tình trạng chuột rút về đêm.

“Bà nhà tôi đang ngủ mà bắp chân co cứng lại. Người già vốn đã khó ngủ, lại thêm bệnh tật quấy rầy thì gần như thức trắng. Mất ngủ như vậy kéo dài thì sức khỏe cũng giảm, sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng”, ông kể.

Gia đình từng tìm nhiều cách nhưng tình trạng chưa cải thiện. Gần đây, sau khi đi khám và được bác sĩ kê thuốc điều trị, ông cho biết sức khỏe của vợ có chuyển biến tích cực.

“Người lớn tuổi thường có tâm lý lo âu, do đó việc được dược sĩ hướng dẫn chi tiết về cách dùng và liều lượng rõ ràng mang lại sự an tâm rất lớn trong quá trình điều trị”, ông Thành tâm sự.

Chính trải nghiệm thực tế này đã gợi nhắc ông về một bài thơ từng sáng tác trước đó. Tác phẩm ban đầu là lời gửi gắm chung về đạo đức nghề nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm thật, làm đúng để giữ trọn lòng tin của khách hàng.

Đông y hay Tây y, đích đến vẫn là sức khỏe người dân

Sau khi rời quân ngũ, ông Thành chuyển ngành về công tác tại một nhà máy gạch. Đến năm 1991, ông nghỉ hưu. Từ đó, ông bắt đầu tham gia nhiều hơn vào công tác Đông y và hoạt động cộng đồng.

Ông chính là người đề xuất thành lập Hội Đông y xã Mỹ Yên, đồng thời tích cực phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn.

Trong suốt 26 năm gắn bó với Hội Đông y, ông không chỉ phụ trách chuyên môn tại tuyến xã mà còn tham gia Ban chuyên môn của Hội Đông y huyện, trực tiếp giảng dạy 33 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Với những cống hiến bền bỉ, ông Thành vừa qua đã vinh dự trở thành một trong 80 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông của Bộ Y tế. Đây là giải thưởng cấp quốc gia nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển nền Y Dược cổ truyền.

Từ kinh nghiệm thực tiễn làm nghề, cựu chiến binh này khẳng định Đông y và Tây y không nên được đặt ở thế đối lập. Theo ông, mỗi phương pháp có cách tiếp cận riêng, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe người dân.

“Đông y và Tây y không đối lập hay triệt tiêu nhau, mà luôn có mối quan hệ bổ trợ biện chứng. Bản chất của cả hai nền y học đều sử dụng nguồn nguyên liệu từ tự nhiên để bào chế, chỉ khác biệt về phương thức sản xuất và tính tiện lợi khi sử dụng.

Do đó, đích đến cuối cùng của cả hai phương pháp đều tập trung vào mục tiêu duy nhất là tối ưu hóa hiệu quả chữa bệnh cứu người”, ông phân tích.

Đối với ông Thành, dù tiếp cận theo nền tảng y học nào thì trách nhiệm nghề nghiệp vẫn là yếu tố quyết định. Chữ tín luôn là thước đo hàng đầu của một người thầy thuốc và mọi giải pháp y tế chỉ thực sự có giá trị khi nhận được sự tin tưởng từ chính nhân dân.

“Cái gì được lòng dân thì đều tốt cả”, ông Thành nhấn mạnh.