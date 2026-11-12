Uống chai thuốc diệt cỏ, người đàn ông ở TPHCM trải qua 5 ngày lọc máu
(Dân trí) - Khi được người nhà phát hiện, người đàn ông đã nôn ói nhiều, kích thích. Bên cạnh bệnh nhân có một chai thuốc diệt cỏ đã qua sử dụng.
Tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức 2026, diễn ra ngày 12/11, BSCKI Lê Minh Trí, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) báo cáo về "Vai trò của lọc máu trong điều trị ngộ độc cấp", thông qua các ca lâm sàng cụ thể.
Hai ca ngộ độc nặng được cứu sống nhờ lọc máu
Trong đó có trường hợp của một người đàn ông 77 tuổi. Theo bệnh sử, trước nhập viện 30 phút, người nhà phát hiện bệnh nhân ói nhiều, kích thích, bên cạnh có 1 chai thuốc diệt cỏ 100ml đã uống.
Bệnh nhân được xử trí truyền dịch, rửa dạ dày cấp cứu với than hoạt tính. Sau 14 giờ nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, chỉ số oxy trong máu (SpO2) giảm, nhịp tim rời rạc. Bệnh nhân được xử trí đặt nội khí quản, bóp bóng, tiêm thuốc vận mạch, tuy nhiên sau đó xuất hiện nhiều cơn co giật toàn thể.
Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt cỏ Glufosinate biến chứng thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, tổn thương thận cấp, trên nền tăng huyết áp và gout.
Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị cho người đàn ông lọc máu liên tục (CRRT) kết hợp hấp phụ máu, do bệnh nhân có tình trạng rối loạn huyết động chưa kiểm soát, kết hợp dùng thuốc vận mạch và can thiệp tích cực.
Trải qua 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không co giật, cai được máy thở, dừng lọc máu và rút nội khí quản. Đến ngày thứ 9, bệnh nhân được cho xuất viện khi sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn.
Một trường hợp khác là người đàn ông 70 tuổi, nhập viện do đau bụng, ói. Bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành mạn tính, đang điều trị bằng thuốc liên tục.
2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân uống thêm một loại thuốc nam dạng viên nhỏ màu nâu để trị tiểu đường, sau đó dần xuất hiện các triệu chứng xấu. Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thận cấp, theo dõi tắc ruột - hạ đường huyết không triệu chứng, tăng kali máu.
Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, qua khai thác bệnh sử và thăm khám, bệnh nhân được xác định tình trạng toan chuyển hóa tăng lactate nặng nghi do ngộ độc Phenformin, biến chứng suy tuần hoàn – tổn thương thận cấp vô niệu.
Bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục (CRRT), bù dịch, thở máy. 3 ngày sau khi bắt đầu điều trị, bệnh nhân dần tỉnh, tiếp xúc tốt. Bệnh nhân xuất viện sau 8 ngày chăm sóc tích cực.
Nhiều biến chứng cần lưu ý khi lọc máu
BSCKI Lê Minh Trí cho biết, lọc máu ngoài cơ thể là phương pháp điều trị nhằm thúc đẩy loại bỏ chất độc thông qua các cơ chế khác với những con đường thải trừ nội sinh của cơ thể.
Phương pháp này được chỉ định trong các trường hợp ngộ độc đe dọa tính mạng, cần nằm hồi sức kéo dài (do độc tính hoặc bệnh lý nền), ngộ độc nguy cơ cao để lại di chứng vĩnh viễn (như ngộ độc rượu methanol), xuất hiện độc tính dù đã được áp dụng các biện pháp điều trị hỗ trợ tiêu chuẩn...
Tùy từng trường hợp, các phương thức lọc máu phù hợp sẽ được áp dụng trong ngộ độc cấp, như thẩm tách máu ngắt quãng (IHD), lọc máu liên tục (CRRT) kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày), hấp phụ máu (HP), thay huyết tương (TPE) hoặc kết hợp nhiều phương pháp với nhau.
Bên cạnh hiệu quả loại bỏ độc chất, cần lưu ý các biến chứng xảy ra trong quá trình lọc máu để kịp thời xử trí. Các biến chứng có thể gặp gồm: rối loạn huyết học, biến chứng đường mạch máu và duy trì độ thông suốt, rối loạn điện giải và kiềm toan, toan ceton do đói, hạ thân nhiệt, tụt huyết áp cơ tim, suy dinh dưỡng, suy giảm thể chất...
"Các yếu tố then chốt trong lọc máu điều trị ngộ độc cấp bao gồm chỉ định đúng, hành động sớm, lựa chọn kỹ thuật phù hợp, đánh giá và theo dõi biến chứng, hồi sức toàn diện", BSCKI Lê Minh Trí kết luận.
TS.BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức cho biết, cơ sở mới của đơn vị được khánh thành vào tháng 4/2025, sau khi hoàn thành di dời khối nội trú và phẫu thuật lâm sàng có công suất 1.000 giường bệnh đạt chuẩn chất lượng cao.
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức hiện là cơ sở y tế hạng 1 ở cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM, với định hướng phát triển các thế mạnh mũi nhọn như can thiệp mạch và cấp cứu chấn thương.
Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tăng khoảng 4.000 lượt cấp cứu so với cùng kỳ năm ngoái (hơn 29.200 ca), trong đó có hàng nghìn ca cấp cứu tai nạn giao thông. Số lượng can thiệp mạch vành, tổng số bệnh nhân điều trị nội - ngoại trú cũng tăng mạnh so với năm 2025.
Bên cạnh thuận lợi về cơ sở hạ tầng, đơn vị cũng đứng trước nhiều thách thức trong việc vận hành hệ thống máy móc, thiết bị mới, áp lực quản lý chi phí tòa nhà lớn, sự thay đổi mô hình bệnh tật khu vực cửa ngõ.
Theo bác sĩ Phước, 90% gói trang thiết bị y tế của bệnh viện được TPHCM đầu tư (trị giá 1.400 tỷ đồng) sẽ bàn giao trong tháng 11, bao gồm hệ thống phẫu thuật robot. Trong năm tới, bệnh viện dự kiến triển khai xây dựng tòa nhà mới, với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được các đối tác, chuyên gia kết nối và hỗ trợ, để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm tháo gỡ những khó khăn, áp lực và từng bước triển khai các kỹ thuật cao phục vụ người dân.