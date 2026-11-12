Tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức 2026, diễn ra ngày 12/11, BSCKI Lê Minh Trí, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) báo cáo về "Vai trò của lọc máu trong điều trị ngộ độc cấp", thông qua các ca lâm sàng cụ thể.

Hai ca ngộ độc nặng được cứu sống nhờ lọc máu

Trong đó có trường hợp của một người đàn ông 77 tuổi. Theo bệnh sử, trước nhập viện 30 phút, người nhà phát hiện bệnh nhân ói nhiều, kích thích, bên cạnh có 1 chai thuốc diệt cỏ 100ml đã uống.

Bệnh nhân được xử trí truyền dịch, rửa dạ dày cấp cứu với than hoạt tính. Sau 14 giờ nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, chỉ số oxy trong máu (SpO2) giảm, nhịp tim rời rạc. Bệnh nhân được xử trí đặt nội khí quản, bóp bóng, tiêm thuốc vận mạch, tuy nhiên sau đó xuất hiện nhiều cơn co giật toàn thể.

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt cỏ Glufosinate biến chứng thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, tổn thương thận cấp, trên nền tăng huyết áp và gout.

Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị cho người đàn ông lọc máu liên tục (CRRT) kết hợp hấp phụ máu, do bệnh nhân có tình trạng rối loạn huyết động chưa kiểm soát, kết hợp dùng thuốc vận mạch và can thiệp tích cực.

Trải qua 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không co giật, cai được máy thở, dừng lọc máu và rút nội khí quản. Đến ngày thứ 9, bệnh nhân được cho xuất viện khi sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Một trường hợp khác là người đàn ông 70 tuổi, nhập viện do đau bụng, ói. Bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành mạn tính, đang điều trị bằng thuốc liên tục.

2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân uống thêm một loại thuốc nam dạng viên nhỏ màu nâu để trị tiểu đường, sau đó dần xuất hiện các triệu chứng xấu. Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thận cấp, theo dõi tắc ruột - hạ đường huyết không triệu chứng, tăng kali máu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, qua khai thác bệnh sử và thăm khám, bệnh nhân được xác định tình trạng toan chuyển hóa tăng lactate nặng nghi do ngộ độc Phenformin, biến chứng suy tuần hoàn – tổn thương thận cấp vô niệu.

Bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục (CRRT), bù dịch, thở máy. 3 ngày sau khi bắt đầu điều trị, bệnh nhân dần tỉnh, tiếp xúc tốt. Bệnh nhân xuất viện sau 8 ngày chăm sóc tích cực.

Nhiều biến chứng cần lưu ý khi lọc máu

BSCKI Lê Minh Trí cho biết, lọc máu ngoài cơ thể là phương pháp điều trị nhằm thúc đẩy loại bỏ chất độc thông qua các cơ chế khác với những con đường thải trừ nội sinh của cơ thể.

Phương pháp này được chỉ định trong các trường hợp ngộ độc đe dọa tính mạng, cần nằm hồi sức kéo dài (do độc tính hoặc bệnh lý nền), ngộ độc nguy cơ cao để lại di chứng vĩnh viễn (như ngộ độc rượu methanol), xuất hiện độc tính dù đã được áp dụng các biện pháp điều trị hỗ trợ tiêu chuẩn...

Tùy từng trường hợp, các phương thức lọc máu phù hợp sẽ được áp dụng trong ngộ độc cấp, như thẩm tách máu ngắt quãng (IHD), lọc máu liên tục (CRRT) kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày), hấp phụ máu (HP), thay huyết tương (TPE) hoặc kết hợp nhiều phương pháp với nhau.

Một trường hợp bệnh nhân điều trị lọc máu ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bên cạnh hiệu quả loại bỏ độc chất, cần lưu ý các biến chứng xảy ra trong quá trình lọc máu để kịp thời xử trí. Các biến chứng có thể gặp gồm: rối loạn huyết học, biến chứng đường mạch máu và duy trì độ thông suốt, rối loạn điện giải và kiềm toan, toan ceton do đói, hạ thân nhiệt, tụt huyết áp cơ tim, suy dinh dưỡng, suy giảm thể chất...

"Các yếu tố then chốt trong lọc máu điều trị ngộ độc cấp bao gồm chỉ định đúng, hành động sớm, lựa chọn kỹ thuật phù hợp, đánh giá và theo dõi biến chứng, hồi sức toàn diện", BSCKI Lê Minh Trí kết luận.