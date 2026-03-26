Ung thư tuyến giáp: Điều trị hiệu quả bằng kỹ thuật ít xâm lấn nếu phát hiện sớm

Tình cờ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe định kỳ

Trong lần thăm khám sức khỏe định kỳ tại Vinmec Nha Trang, ông D. bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thể nhú dù khỏe mạnh và không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào.

Theo đó, kết quả siêu âm tuyến giáp của ông cho thấy tại thùy phải xuất hiện một nhân nhỏ kích thước khoảng 5,5 x 5mm. Nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ, các bác sĩ đã chỉ định người bệnh thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu để xác định bản chất tổn thương.

Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) sau đó xác định đây là ung thư tuyến giáp thể nhú - dạng ung thư tuyến giáp phổ biến và thường có tiên lượng tốt nếu được phát hiện, xử trí kịp thời.

Theo BS.CKI Trần Minh Tuấn - chuyên khoa Tai Mũi Họng - Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Vinmec Nha Trang, ung thư tuyến giáp thường gặp ở nữ giới nhiều hơn, khiến không ít nam giới chủ quan khi đi khám hoặc tầm soát bệnh. Tuy nhiên trên thực tế, bệnh vẫn có thể xuất hiện ở nam giới và thường được phát hiện muộn do người bệnh không duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện phương pháp đốt sóng cao tần điều trị cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Qua đánh giá toàn diện và hội chẩn với các chuyên gia trong Hệ thống Vinmec, khối tổn thương của ông D. được xác định có kích thước nhỏ, còn khu trú trong tuyến giáp và chưa ghi nhận dấu hiệu di căn hạch hay xâm lấn các cấu trúc lân cận.

Với đặc điểm này, bệnh nhân đã được tư vấn điều trị bằng kỹ thuật đốt sóng cao tần (RFA) - phương pháp can thiệp ít xâm lấn được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong điều trị các khối u tuyến giáp giai đoạn sớm.

Giải pháp điều trị ít xâm lấn cho một số trường hợp ung thư tuyến giáp

Trong một số trường hợp ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm, bên cạnh phẫu thuật, các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn đang mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh. Một trong những phương pháp được ứng dụng hiệu quả hiện nay là đốt sóng cao tần (Radiofrequency Ablation - RFA).

Đây là kỹ thuật sử dụng năng lượng nhiệt từ dòng điện cao tần truyền qua đầu kim chuyên dụng để tạo nhiệt và phá hủy mô khối u. Dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ đưa kim đốt qua da đến vị trí tổn thương và tiến hành tiêu hủy khối u một cách chính xác.

Theo BS.CKI Trần Minh Tuấn, phương pháp này thường được áp dụng cho các trường hợp ung thư tuyến giáp thể nhú nguy cơ thấp, kích thước nhỏ, khu trú trong tuyến giáp và chưa có dấu hiệu di căn hạch.

“So với phẫu thuật truyền thống, đốt sóng cao tần là phương pháp can thiệp qua da, ít xâm lấn và thời gian thực hiện ngắn. Kỹ thuật này giúp tiêu hủy khối u nhưng vẫn bảo tồn tối đa mô tuyến giáp lành, qua đó giảm nguy cơ phải sử dụng hormone tuyến giáp lâu dài sau điều trị. Nhờ vậy, người bệnh thường ít đau, hầu như không để lại sẹo vùng cổ và có thể sớm trở lại sinh hoạt bình thường”, bác sĩ Tuấn cho biết.

Ca can thiệp diễn ra trong khoảng 45 phút, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật. Sau điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không ghi nhận biến chứng. Kết quả theo dõi cho thấy tổn thương đã được kiểm soát, đồng thời chức năng tuyến giáp vẫn được bảo tồn.

Tại Vinmec Nha Trang, kỹ thuật đốt sóng cao tần trong điều trị các khối u tuyến giáp đã được triển khai thường quy với hệ thống máy đốt sóng cao tần VIVA RF System (STARmed - Hàn Quốc). Đây là thiết bị chuyên dụng cho các thủ thuật đốt u bằng sóng cao tần, cho phép kiểm soát năng lượng và nhiệt độ chính xác trong quá trình can thiệp.

Hệ thống có nhiều chế độ hoạt động phù hợp với từng loại khối u, đồng thời được kết hợp với máy siêu âm hiện đại giúp bác sĩ theo dõi trực tiếp vị trí kim đốt, tối ưu độ chính xác và an toàn của thủ thuật.

Bệnh viện Vinmec Nha Trang là địa chỉ điều trị chuyên sâu uy tín tại khu vực miền Trung (Ảnh: BVCC).

Trường hợp của bệnh nhân D. cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm bệnh và can thiệp kịp thời bằng các kỹ thuật điều trị hiện đại. Đồng thời, ca bệnh cũng là minh chứng cho năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Vinmec Nha Trang trong việc ứng dụng hiệu quả các phương pháp hiện đại trong điều trị bệnh lý tuyến giáp.

Bác sĩ khuyến cáo thêm, ung thư tuyến giáp cũng như nhiều bệnh lý nguy hiểm khác có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ là cách hiệu quả để phát hiện sớm các tổn thương nhỏ, từ đó giúp việc điều trị trở nên đơn giản và đạt hiệu quả cao hơn.