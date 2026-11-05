Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu thế giới. Đáng lo ngại, căn bệnh này thường tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu không rõ ràng, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Sàng lọc, phát hiện sớm giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả cho người mắc ung thư phổi (Ảnh minh hoạ: Bệnh viện cung cấp).

Theo số liệu GLOBOCAN 2024, mỗi năm Việt Nam ước tính ghi nhận 23.085 ca mắc ung thư phổi mới và 21.340 ca tử vong. Năm 2024, ung thư phổi đứng thứ hai về số ca mắc mới và đứng đầu về số ca tử vong do ung thư.

PGS.TS.BS Đỗ Hùng Kiên, Phó Giám đốc Bệnh viện K, cho biết hơn 70% bệnh nhân ung thư phổi được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn III hoặc IV. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tử vong do căn bệnh này còn cao.

Trong khi đó, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, đặc biệt là giai đoạn I, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt 70-90%, thậm chí 92% ở giai đoạn rất sớm. Ngược lại, khi bệnh tiến triển đến giai đoạn IV, tỷ lệ này giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 10%.

"Điều đó cho thấy sàng lọc và phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong việc cải thiện tiên lượng cho người bệnh", PGS Kiên nhấn mạnh.

Không hút thuốc vẫn có nguy cơ mắc ung thư phổi

Một trong những yếu tố khiến ung thư phổi dễ bị bỏ qua là các triệu chứng ở giai đoạn đầu thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với những bệnh hô hấp thông thường.

Ho kéo dài, khó thở, đau ngực, ho ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc mệt mỏi kéo dài là những dấu hiệu không nên xem nhẹ. Tuy nhiên, những biểu hiện này không đặc hiệu cho ung thư phổi và có thể xuất hiện ở nhiều bệnh lý hô hấp khác.

Ngoài ra, nguy cơ ung thư phổi không chỉ giới hạn ở người hút thuốc. Tại Việt Nam và nhiều nước châu Á, vẫn ghi nhận những trường hợp mắc bệnh ở phụ nữ và người chưa từng hút thuốc.

Vì vậy, quan niệm không hút thuốc đồng nghĩa với việc không có nguy cơ ung thư phổi có thể khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua việc theo dõi sức khỏe.

Không chỉ ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cũng là gánh nặng đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng.

Tại Việt Nam, có hơn 1,7 triệu người đang sống chung với COPD. Đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba, với hơn 25.000 ca tử vong mỗi năm. Đáng chú ý, theo báo cáo của ngành y tế, khoảng 65-80% người mắc COPD trong cộng đồng chưa được chẩn đoán.

Đo chức năng hô hấp là một trong những phương pháp quan trọng trong sàng lọc COPD (Ảnh minh họa: Nam Phương).

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch hoạt động Chương trình Sức khỏe Phổi Việt Nam giai đoạn 2026-2027, tập trung vào ba nhóm bệnh chính là ung thư phổi, COPD và hen phế quản.

Chương trình đặt mục tiêu tăng cường dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và quản lý lâu dài các bệnh phổi; trong đó chú trọng nâng cao nhận thức của người dân, nhân viên y tế, giảm nhập viện và các đợt cấp ở bệnh nhân COPD, hen phế quản, đồng thời tăng tỷ lệ ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Phát biểu tại hội nghị triển khai chương trình mới đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục.

Trong đó, y tế dự phòng, y tế cơ sở được xác định là những trụ cột quan trọng, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Vì thế, theo lãnh đạo Bộ Y tế, ngành y tế không thể chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã tiến triển, mà cần chủ động hơn trong phòng ngừa yếu tố nguy cơ, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý bệnh lâu dài.