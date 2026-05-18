Ứng cứu khẩn thuyền trưởng tàu Quang Anh 69 bị suy hô hấp trên biển

Ngày 18/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp đưa một thuyền trưởng tàu hàng gặp vấn đề sức khỏe về bờ cấp cứu.

Lúc 11h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận tin ông L.T.N. (SN 1978, trú tại tỉnh Thanh Hóa), thuyền trưởng tàu Quang Anh 69 có dấu hiệu suy hô hấp. Thời điểm này, tàu Quang Anh 69 cách cảng Cửa Việt khoảng 15 hải lý.

Lực lượng chức năng vượt biển sơ cứu cho thuyền trưởng tàu Quang Anh 69 (Ảnh: Hoài Nam).

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt phối hợp quân y Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Cảng vụ Cửa Việt sử dụng tàu ra khơi ứng cứu thuyền viên gặp sự cố sức khỏe.

Thuyền trưởng N. được đưa về bờ để đến bệnh viện điều trị (Ảnh: Hoài Nam).

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã tiếp cận được tàu hàng và sơ cứu cho ông N. ngay trên biển, lên phương án đưa người này vào bờ trong thời gian nhanh nhất.

Đến khoảng 12h45 ngày 18/5, thuyền trưởng N. được các lực lượng đưa vào đất liền và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để theo dõi, điều trị.