Ngày 10/11, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ đã cấp cứu một trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng vì uống nhầm hóa chất.

Bệnh nhi là bé trai tên N.X.T. (21 tháng tuổi, ngụ TP Đồng Nai). Theo bệnh sử, trước đó gia đình bé trai mua hóa chất đông mủ cao su số lượng lớn và chứa trong can không có thông tin nhãn mác đầy đủ. Để thuận tiện khi sử dụng, họ đã chiết hóa chất sang một chai nước ngọt đã qua sử dụng.

Thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé đang chơi gần khu vực để hóa chất và lầm tưởng đó là nước ngọt nên đã uống một lượng nhỏ. Ngay khi uống xong, bé nôn ói dữ dội, được gia đình lập tức đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Bác sĩ chỉ định bệnh nhi tạm ngưng ăn uống, dùng thuốc ức chế tiết acid và nội soi tiêu hóa trong vòng 24 giờ.

Bác sĩ theo dõi kết quả chụp chiếu của trẻ (Ảnh: Nguyễn Tâm).

Kết quả nội soi ghi nhận, niêm mạc dạ dày bệnh nhi viêm sung huyết lan rộng, đặc biệt tại vùng hang vị và thân vị. Đồng thời, bé có tổn thương loét tại dạ dày - tá tràng, phù hợp với nguyên nhân do hóa chất ăn mòn.

Theo TS.BSCK2 Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng khoa Tiêu hóa, nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng qua đường ruột và tạo điều kiện để vùng tổn thương có thời gian hồi phục, bé T. được bác sĩ đặt sonde hỗng tràng qua nội soi.

Trải qua một tuần điều trị tích cực, tình trạng bé T. dần ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn phải tiếp tục nuôi ăn qua sonde hỗng tràng tại nhà và tái khám định kỳ để theo dõi quá trình hồi phục, phát hiện sớm những biến chứng có thể xuất hiện về sau (như hẹp thực quản hoặc hẹp đường ra dạ dày).

Hình ảnh nội soi ghi nhận bé tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa (Ảnh: Nguyễn Tâm).

Bác sĩ Tú cho biết, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận không ít trường hợp trẻ uống nhầm hóa chất tương tự. Đáng chú ý, trẻ nhỏ không thể phân biệt hóa chất chỉ bằng cách nhìn vào màu sắc, hình dạng hoặc nhãn chai.

Bác sĩ Tú nhấn mạnh, trẻ uống nhầm hoá chất là tai nạn nghiêm trọng. Gia đình hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa, nếu hoá chất được bảo quản đúng cách và để ở những vị trí an toàn, tránh xa tầm với của trẻ.

Nếu phát hiện trẻ uống nhầm hoá chất, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, không tìm cách làm trẻ nôn vì hoá chất có thể tiếp xúc với thực quản và khoang miệng, làm gia tăng tổn thương và nguy cơ đi vào đường thở. Tuyệt đối không tự ý dùng chất khác như cho trẻ uống chanh, giấm… để trung hoà hoá chất.

Thay vào đó, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt và mang theo bao bì, chai, lọ chứa hoá chất. Việc này nhằm giúp các nhân viên y tế đánh giá được nguy cơ và chọn phương pháp xử trí phù hợp.