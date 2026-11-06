Liên tiếp 3 ca ung thư tế bào hắc tố

ThS.BS Trưởng Quốc Sơn, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết thời gian qua, 3 trường hợp bệnh nhân đến khám được chẩn đoán ung thư tế bào hắc tố.

Đáng nói, các bệnh nhân đều đến viện muộn, khi xuất hiện vết đen bất thường không đi khám.

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân 60 tuổi, xuất hiện vết đen ở lòng bàn chân trái khoảng hai năm trước khi đi khám.

Thời gian đầu, tổn thương không gây đau, không ngứa và không có biểu hiện tăng kích thước rõ rệt nên người bệnh cho rằng không có vấn đề gì.

Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, tổn thương bắt đầu tăng kích thước, trợt loét và chảy dịch lẫn máu.

"Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận một dát đen ở lòng bàn chân trái, kích thước 4,1x3,5cm, ranh giới không rõ với vùng da lành, trung tâm tổn thương bị loét và chảy dịch. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ung thư tế bào hắc tố lòng bàn chân trái", BS Sơn nói.

Tổn thương dưới bàn chân người bệnh (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nữ, hơn 80 tuổi, xuất hiện một dát tăng sắc tố ở vùng gót chân trái khoảng năm tháng trước khi nhập viện.

Bệnh nhân cho biết, tổn thương tăng kích thước dần theo thời gian. Khoảng một tháng trước khi đến viện, bề mặt tổn thương bắt đầu loét. Người bệnh đã tự ngâm thuốc lá nhưng tình trạng không cải thiện.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư tế bào hắc tố gót chân trái.

Nốt đen gót chân trái bệnh nhân có kích thước 3,2x2,5 cm, ranh giới không rõ, bề mặt loét và chảy dịch (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Trường hợp thứ 3 là nữ bệnh nhân trên 70 tuổi, xuất hiện tổn thương tăng sắc tố tại gót chân phải khoảng hai năm trước. Bà từng đến bệnh viện tuyến huyện và được chẩn đoán chai chân, sau đó phẫu thuật cắt bỏ tổn thương.

Khoảng ba tháng trước khi nhập viện, tổn thương xuất hiện trở lại dát tăng sắc tố tại vị trí cũ và tăng dần kích thước, sau đó trợt loét, chảy dịch, nhưng người bệnh không đi khám.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng da tại bệnh viện tuyến huyện và điều trị bằng kháng sinh đường uống kết hợp thuốc bôi không rõ loại nhưng không cải thiện.

Hai ngày trước khi nhập viện, người bệnh tiếp tục đến một bệnh viện tại Hà Nội, được chẩn đoán viêm mô bào vùng gót chân phải và điều trị kháng sinh đường uống nhưng tổn thương vẫn không thuyên giảm.

Khi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ cắt bỏ tổn thương và làm xét nghiệm giải phẫu bệnh, cho thấy ung thư tế bào hắc tố gót chân phải.

Mảng tăng sắc tố ở gót chân phải, kích thước 4x3,6cm, ranh giới không rõ, bề mặt trợt loét và chảy dịch (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Các bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp cắt bỏ tổn thương, ghép da che phủ tổn khuyết sau cắt tổn thương, sinh thiết hạch gác, sau đó tùy vào kết quả sinh thiết sẽ quyết định các phương pháp điều trị và theo dõi tiếp theo.

Không chủ quan với nốt đen bất thường

TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, phần lớn ung thư tế bào hắc tố xuất phát từ tế bào hắc tố trong da và niêm mạc.

Đây là một loại ung thư da nguy hiểm vì tế bào ung thư có khả năng sinh sôi nhanh, ăn sâu xuống các lớp dưới da và di căn vào mạch máu, hạch bạch huyết cũng như các cơ quan nội tạng (như não, phổi, gan) trong thời gian rất ngắn.

Ung thư tế bào hắc tố thường xuất hiện trên những vùng da dễ quan sát như mặt, tay, chân. Tuy nhiên, ở người châu Á, bệnh thường xuất hiện ở những vị trí ít được chú ý, nhất là lòng bàn chân, gót chân và vùng dưới móng.

Ung thư tế bào hắc tố có thể khởi phát từ một nốt, dát sắc tố nhỏ, không đau, không ngứa. Khi tổn thương thay đổi kích thước, loét, dễ chảy máu hoặc tái phát sau phẫu thuật, việc thăm khám sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi bệnh có tiên lượng tốt hơn khi phát hiện ở giai đoạn sớm.

Giai đoạn sớm, khi tế bào ung thư chỉ mới nằm ở lớp thượng bì, việc điều trị rất đơn giản. Bác sĩ chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương. Tỷ lệ sống trên 5 năm có thể lên tới trên 90%, người bệnh giữ lại được sự toàn vẹn của chi.

Ở giai đoạn muộn, khi khối u xâm lấn sâu hoặc đã di căn, việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Tùy tình trạng bệnh, người bệnh có thể phải phẫu thuật với phạm vi rộng, thậm chí đoạn chi, kết hợp các phương pháp điều trị toàn thân như liệu pháp miễn dịch hoặc thuốc điều trị đích.

TS Sơn khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chủ quan với các tổn thương sắc tố mới xuất hiện hoặc thay đổi bất thường. Không tự ý ngâm thuốc lá, đắp thuốc, bôi thuốc không rõ nguồn gốc hoặc tự điều trị kéo dài.

Khi có các nốt đen bất thường, tổn thương tăng kích thước, loét, chảy máu, tái phát hoặc không đáp ứng với điều trị thông thường cần đi khám sớm.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, Trưởng nhóm Ung thư tế bào hắc tố, Bệnh viện Da liễu Trung ương, tại Hội nghị Da liễu khu vực châu Á - châu Úc lần thứ 27 sắp diễn ra tại Hà Nội, các vấn đề về ung thư da nói chung và ung thư tế bào hắc tố nói riêng cũng được đưa ra thảo luận.

Hội nghị có hơn 2.000 đại biểu tham dự; quy tụ các báo cáo viên đến từ Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Hoa Kỳ và châu Âu, với nhiều nội dung đa dạng: vảy nến, viêm da cơ địa, trứng cá, bệnh da tự miễn, bệnh da bọng nước, ung thư da, các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, rối loạn sắc tố, laser, phẫu thuật da và thẩm mỹ nội khoa…

Ông khuyến cáo người dân đừng chờ đến khi tổn thương đau đớn mới đi khám. Một nốt, dát đen bất thường ở lòng bàn chân hoặc gót chân có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng.