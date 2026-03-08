Tưởng ngồi xe lăn suốt đời, người đàn ông hồi phục ngoạn mục sau 1 ca mổ

Sống cùng chiếc xe lăn sau tai nạn nghiêm trọng

Cách đây 3 năm, ông T.V.T. (63 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) gặp một tai nạn nghiêm trọng. Kể từ đó, các cơn đau âm ỉ vùng ngực, lưng bắt đầu xuất hiện và nặng dần theo thời gian.

Cơn đau kèm tê bì lan xuống chân khiến việc đi lại ngày càng khó khăn, dáng lưng dần gù và buộc phải dùng xe lăn để di chuyển. Dù đã điều trị bằng các phương pháp nội khoa kéo dài tại bệnh viện địa phương, nhưng tình trạng của ông không thuyên giảm.

Gần đây, bệnh nhân đọc báo thấy trường hợp của người phụ nữ 68 tuổi có các triệu chứng giống mình đã được điều trị khỏi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nên mang theo hy vọng "thoát khỏi chiếc xe lăn" cùng người nhà lên TPHCM điều trị.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, BSCKII Lê Trọng Nghĩa , Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, xác định bệnh nhân gãy xẹp đốt sống thắt lưng L1 trên nền loãng xương, có liên quan đến tai nạn trước đó.

Tổn thương khiến cột sống mất đường cong sinh lý, dần hình thành gù lưng và làm hạn chế khả năng vận động. Tình trạng này cho thấy việc điều trị bảo tồn giờ đây không còn phù hợp, người bệnh cần được can thiệp phẫu thuật sớm để ngăn ngừa nguy cơ suy giảm vận động, cũng như phụ thuộc dụng cụ hỗ trợ trong tương lai.

Đốt sống L1 của ông T. xẹp lún và tình trạng gù lưng thể hiện qua hình ảnh chụp chiếu (Ảnh: BVCC).

Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân trên đặc biệt phức tạp, khi đồng thời mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, hở van tim, xơ vữa động mạch và rối loạn nội tiết. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng tim mạch trong quá trình phẫu thuật, làm tăng khả năng chậm lành vết mổ, rò dịch và nhiễm trùng sau can thiệp.

Người bệnh còn loãng xương nặng, khiến việc cố định cột sống bằng phương pháp bắt vít thông thường tiềm ẩn nguy cơ lỏng vít, mất vững cột sống, dẫn đến thất bại điều trị.

Vì vậy, mỗi quyết định can thiệp đều đòi hỏi ê-kíp cân nhắc thận trọng, lựa chọn kỹ thuật chuyên sâu phù hợp nhằm vừa kiểm soát rủi ro, vừa đảm bảo hiệu quả lâu dài cho người bệnh.

Tự đi lại được sau vài ngày điều trị

Sau quá trình hội chẩn với khoa Gây mê Hồi sức và Nội Tim mạch, ê-kíp phẫu thuật gồm BS.CKII Lê Trọng Nghĩa và BS.CKI Trương Công Lâm đã thống nhất tiến hành kỹ thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống, kết hợp bơm xi măng sinh học - một phương pháp phù hợp cho người có bệnh nền loãng xương.

Với phương pháp này, ê-kíp tiếp cận vùng tổn thương qua đường mổ phía sau lưng, đặt hệ thống vít chuyên dụng tại các đốt sống T11-T12-L2-L3. Sau đó, xi măng sinh học được bơm tăng cường quanh vít giúp vít bám chắc hơn trong xương loãng, hạn chế nguy cơ lỏng hoặc bung vít.

Cuối cùng, các thanh nẹp được lắp để nối hệ thống vít, góp phần cố định cột sống, tái tạo đường cong sinh lý và hỗ trợ chỉnh gù cho người bệnh.

BSCKII Lê Trọng Nghĩa trong ca phẫu thuật điều trị cho ông T. (Ảnh: BVCC).

Ca mổ diễn ra thuận lợi, ê-kíp Ngoại Thần kinh - Cột sống kiểm soát chặt chẽ vấn đề mất máu và không ghi nhận biến chứng về hô hấp hay tim mạch. Hậu phẫu, ông T. hồi phục nhanh chóng, cơn đau lưng kéo dài nhiều năm giảm rõ ngay những ngày đầu, vết mổ ít đau.

Sau 3 ngày theo dõi, người bệnh đã có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Kết quả chụp chiếu thời điểm tái khám cho thấy tình trạng cột sống của bệnh nhân đã ổn định (Ảnh: BVCC).

Giải pháp phục hồi vận động cho người bệnh loãng xương

Theo BS.CKII Lê Trọng Nghĩa, phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống kết hợp bơm xi măng sinh học hiện được xem là một trong những lựa chọn hiệu quả trong điều trị gãy, xẹp đốt sống trên nền loãng xương.

Kỹ thuật này giúp tăng độ bám của vít vào thân đốt sống, từ đó làm hệ thống nẹp - vít vững chắc hơn và góp phần cải thiện kết quả điều trị.

Một ưu điểm của phương pháp là hạn chế các đường mổ lớn, phù hợp với người lớn tuổi, nhiều bệnh nền và có nguy cơ biến chứng cao khi thực hiện phẫu thuật có độ xâm lấn lớn. Nhờ đó, người bệnh có thể giảm đau nhanh, sớm tập vận động và giảm đáng kể nhu cầu phụ thuộc vào thuốc giảm đau hoặc các dụng cụ hỗ trợ như khung tập đi, xe lăn hay nạng.

Người bị loãng xương hoàn toàn có thể phẫu thuật điều trị gãy, xẹp đốt sống nếu lựa chọn được cơ sở y tế uy tín (Ảnh: BVCC).

Hiện nay, phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống đang được triển khai thường quy tại khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm từng tu nghiệp trong nước và quốc tế, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại được đầu tư liên tục, chuyên khoa trên hướng đến rút ngắn thời gian hồi phục và cải thiện chất lượng sống cho nhiều người bệnh gãy, xẹp đốt sống.