Ngày 16/11, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt (B8) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân L.T.N. (36 tuổi), được chẩn đoán mắc ung thư hàm trên phải xâm lấn rộng vùng mũi, xoang sàng, xương gò má, xương bướm và sàn ổ mắt phải.

Hơn 13 giờ phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo tầng giữa mặt

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau kéo dài vùng hàm trên phải. Người bệnh từng được chẩn đoán và điều trị như một bệnh lý răng miệng thông thường tại cơ sở nha khoa, bao gồm nhổ răng và phục hình. Tuy nhiên, triệu chứng đau không thuyên giảm.

Sau đó, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện chuyên sâu và được phát hiện mắc ung thư hàm trên phải và được chuyển đến Khoa B8, Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

Kết quả kiểm tra cho thấy khối u đã phá hủy rộng xương hàm trên, xương gò má, hốc mũi, sàn ổ mắt, đồng thời xâm lấn một phần xương bướm và xoang sàng, nằm sát nền sọ.

Ê-kíp bác sĩ hơn 13 giờ phẫu thuật cắt bỏ và tái tạo tầng giữa mặt cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các bác sĩ xác định loại ung thư này đáp ứng kém với hóa xạ trị, do đó phẫu thuật là phương pháp điều trị chính.

Ê-kíp phẫu thuật đã chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch phẫu thuật giả tưởng và ứng dụng công nghệ in 3D nhằm hỗ trợ quá trình can thiệp.

Sau hơn 13 giờ phẫu thuật, toàn bộ tổn thương ở tầng giữa mặt được cắt bỏ, bao gồm xương hàm trên phải, sàn ổ mắt, hốc mũi phải, một phần xương bướm và xoang sàng.

Các diện cắt được kiểm tra bằng phương pháp sinh thiết tức thì nhằm bảo đảm loại bỏ tối đa tổn thương. Bệnh nhân đồng thời được nạo vét hạch cổ phải triệt căn.

Sau khi cắt bỏ khối u, các bác sĩ tái tạo khuyết hổng tầng giữa mặt bằng vạt xương mác tự do. Phần xương mác được tạo hình theo kế hoạch 3D, chuyển lên vùng mặt và nối mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu.

Bác sĩ ứng dụng công nghệ in 3D nhằm hỗ trợ quá trình can thiệp (Ảnh: Thảo Phương).

Bên cạnh đó, sàn ổ mắt được tái tạo bằng lưới titan. Một phần cơ thái dương cũng được sử dụng để trám lấp khuyết hổng, góp phần phục hồi cấu trúc và che phủ vùng phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo phác đồ xạ trị tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175.

Hiện tình trạng sức khỏe người bệnh đã ổn định, được xuất viện và tiếp tục tái khám, theo dõi định kỳ.

Cảnh báo những dấu hiệu ung thư vùng hàm mặt

BS Nguyễn Văn Dân, Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt, Bệnh viện Quân y 175, khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp đối với ung thư xương hàm nói riêng và các bệnh lý ung thư vùng hàm mặt nói chung.

Theo bác sĩ, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa như không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì vệ sinh răng miệng và khám sức khỏe răng miệng định kỳ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đặc biệt, cần chú ý phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như loét miệng kéo dài trên 2 tuần không lành; xuất hiện các khối sùi, vết loét hoặc tình trạng sưng bất thường trong khoang miệng, vùng mặt.

Những thay đổi về răng như răng lung lay, lệch trục, trồi răng hoặc xuất hiện khối u vùng nướu không rõ nguyên nhân cũng là những dấu hiệu cần được lưu ý.

Khi gặp các biểu hiện trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, đánh giá kịp thời. Người dân không nên tự ý sử dụng thuốc hoặc xử lý tổn thương tại nhà khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Đối với những trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh lý ác tính vùng hàm mặt, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên khoa, tuân thủ phác đồ điều trị phù hợp với từng loại tổn thương và giai đoạn bệnh.