Tưởng đau bụng thông thường, người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì ruột thừa vỡ

Trước đó, bà L.T.O. (42 tuổi, trú tại phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) bị đau bụng âm ỉ kéo dài suốt 14 ngày. Cơn đau cứ tăng dần gây mệt mỏi, khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày.

Đến khi xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt, bụng chướng, buồn nôn, không đi tiêu được, bà O. mới được gia đình đưa vào bệnh viện ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BV cung cấp).

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phúc mạc tổng quát do áp xe ruột thừa vỡ, nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa đến tính mạng.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi để thám sát ổ bụng cho thấy có nhiều dịch mủ, giả mạc quá dày và mạc nối lớn bao phủ một khối viêm dính phức tạp vùng hố chậu phải, hồi tràng, manh tràng.

Sau khi được phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu sát sao, sức khỏe bệnh nhân đã dần cải thiện.

Theo BSCKI Đỗ Quốc Công, Khoa Ngoại liên chuyên khoa của bệnh viện, viêm ruột thừa cấp là bệnh lý ngoại khoa thường gặp, nếu phát hiện sớm điều trị kịp thời thì hiệu quả rất tốt.

Tuy nhiên, nếu người dân chủ quan hoặc được chẩn đoán muộn gây biến chứng, tỷ lệ tử vong rất cao, đặc biệt ở người già và trẻ em.

Bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện các dấu hiệu như đau bụng vùng thượng vị sau vài giờ đau lan xuống hố chậu phải hoặc quanh rốn, đau tăng dần, sốt, buồn nôn, chướng bụng, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.