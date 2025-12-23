Tưởng chừng phải nằm một chỗ, nam bệnh nhân tự đi lại sau 48 giờ thay khớp háng

Sau một thời gian không cải thiện, khi tình trạng đi lại hạn chế nhiều, người bệnh quyết định đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn để được can thiệp chuyên sâu. Tại đây, anh P. được khám và chẩn đoán bệnh: hoại tử chỏm xương đùi hai bên (bên trái tổn thương nặng hơn).

Bác sĩ đánh giá hình ảnh X-quang và phân tích mức độ tổn thương khớp (Ảnh: BVCC).

Điều trị kịp thời tránh nguy cơ tàn phế

Hoại tử chỏm xương đùi là tình trạng mất nguồn máu nuôi cung cấp đến chỏm xương đùi, khiến tế bào xương chết dần và cấu trúc nâng đỡ bị suy yếu. Khi phần xương bên trong không còn bình thường, bề mặt khớp của xương đùi rất dễ xẹp, biến dạng co rút, từ đó gây đau và mất khả năng đi lại.

Sau khi thăm khám và đánh giá hình ảnh cận lâm sàng như X-quang, MRI, BS.CKII. Hồ Trương Đăng Triều, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhận định tình trạng khớp háng bên trái của người bệnh đã tiến triển đến giai đoạn nặng không còn khả năng giữ lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc và chức năng của khớp.

Việc thay khớp háng toàn phần được chỉ định nhằm phục hồi lại hình dạng của khớp, giảm đau hiệu quả và giúp người bệnh sớm quay trở lại lao động sinh hoạt như bình thường.

Trong khi đó, khớp háng phải vẫn còn khả năng bảo tồn (không thay khớp), phù hợp với phương pháp phẫu thuật giảm áp cổ xương đùi. Mục đích của phương pháp này là làm giảm áp lực bên trong xương, cải thiện tuần hoàn vùng chỏm và làm chậm quá trình hư khớp.

Ca phẫu thuật thay toàn phần khớp háng trái được thực hiện thành công bằng kỹ thuật cao và loại khớp mới. Ngay sáng ngày đầu tiên sau khi mổ, anh P. đã có thể tự nâng cao chân một cách nhẹ nhàng, co duỗi háng tốt, ngồi dậy và thực hiện được các bài tập phục hồi chức năng theo chỉ dẫn.

Đến 48 giờ sau mổ, người bệnh tự đi lại được mà không cần sự trợ giúp, mức độ đau giảm rõ rệt và dáng đi cải thiện rất nhiều. Anh P. được xuất viện vào ngày thứ ba và đến ngày thứ năm hầu như không còn cảm giác đau.

Người bệnh phục hồi chức năng vận động nhanh nhờ được can thiệp kịp thời (Ảnh: BVCC).

Ba tuần sau khi khớp háng trái ổn định, BS. Triều tiếp tục thực hiện phẫu thuật giảm áp cổ xương đùi bên phải. Nhờ can thiệp đúng thời điểm và giai đoạn của bệnh, khớp háng phải được giữ gìn tối đa và bảo toàn được khớp của chính người bệnh một cách tự nhiên, lâu dài.

Hiện tại, anh P. đã đi lại bình thường, hết đau, vận động thoải mái và không còn biểu hiện mất cân đối của dáng đi khập khiễng, hay lê bước chân khi di chuyển.

Hoại tử chỏm xương đùi – bệnh lý âm thầm nhưng có thể gây tàn phế

Hình ảnh phim X-quang người bệnh sau khi thay khớp háng (Ảnh: BVCC).

Triều cho biết hoại tử chỏm xương đùi là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không phát hiện ra. Những triệu chứng như đau mông - háng - đùi kéo dài, đau tăng nhanh, khó xoay chân, đau khi di chuyển, khi lên xuống cầu thang, khi làm việc nặng hoặc thay đổi dáng đi đều là dấu hiệu cảnh báo cần được kiểm tra chuyên khoa.

Trường hợp này cho thấy việc chẩn đoán chính xác và quyết định phương pháp điều trị đúng, kịp thời đóng vai trò then chốt, giúp người bệnh phục hồi vận động nhanh, sớm trở lại sinh hoạt bình thường, bảo tồn tối đa chức năng của khớp háng còn lại và tránh được nguy cơ tàn phế của 2 chi dưới.

Chủ động thăm khám bảo vệ sức khỏe xương khớp

Ảnh minh họa xương chỏm đùi bị thoái hóa nặng có thể được chỉ định thay khớp nhân tạo (Ảnh: BVCC).

Giai đoạn sớm của bệnh, những cơn đau vùng háng, đùi hoặc mông đôi khi rất nhẹ và mơ hồ, dễ nhầm lẫn với đau gân cơ thông thường. Đôi khi chỉ cảm nhận khó chịu khi vận động, nhưng theo thời gian, đau tăng dần, khả năng di chuyển bị ảnh hưởng nặng, dẫn đến chất lượng cuộc sống giảm sút rõ rệt.

Những yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá nhiều, uống rượu nhiều thường xuyên, dùng corticoid kéo dài hoặc tiền sử chấn thương vùng háng cần phải thận trọng hơn. Các yếu tố này có thể làm gia tăng ảnh hướng xấu đến các mạch máu nhỏ của xương, làm xương mất nguồn nuôi dưỡng và gây hoại tử.

Người bệnh nên thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác bằng các phương tiện cận lâm sàng hiện đại, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Can thiệp đúng giai đoạn giúp người bệnh phục hồi nhanh, duy trì tối đa chức năng khớp, giảm thiểu nguy cơ phải thay khớp sớm.

Đừng chờ đến khi cơn đau cản trở sinh hoạt thường ngày hoặc việc đi lại trở nên quá khó khăn mới tìm đến bác sĩ, thay vào đó, bệnh nhân cần chủ động lắng nghe cơ thể và chăm sóc sức khỏe xương khớp. Đây là cách tốt nhất để bạn có một cuộc sống chất lượng lâu dài.

Nếu bạn hoặc những người xung quanh đang gặp các dấu hiệu đau vùng háng – đùi, đi lại khó khăn hoặc nghi ngờ các bệnh lý xương khớp khác như đau vai, gối…, có thể thăm khám sớm tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn để được đánh giá và tư vấn phương án điều trị phù hợp.

