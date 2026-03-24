Tưởng bệnh vặt đi khám mới biết ung thư: Bác sĩ Bạch Mai chỉ nhóm nguy cơ

Phát hiện ung thư từ dấu hiệu tưởng “bệnh vặt”

Ông N. được bác sĩ Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông N.V.N. (sinh năm 1958, quê xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên) tìm đến Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai sau nhiều tháng xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng bụng.

Ban đầu, ông chỉ nghĩ đó là triệu chứng thông thường nên tự mua thuốc uống. Tuy nhiên, cơn đau không dứt mà tái đi tái lại trong gần 2 tháng, khiến gia đình lo lắng và đưa ông đi khám tại bệnh viện địa phương rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.

“Trước đây tôi vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ thỉnh thoảng đau bụng nhẹ nên chủ quan. Khi con cái giục đi khám kỹ hơn thì tôi mới đi”, ông N. kể.

Tại Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, ông được chỉ định nội soi dạ dày. Kết quả ban đầu cho thấy tổn thương bất thường nên các bác sĩ tiến hành hội chẩn chuyên môn.

BS Nguyễn Thế Phương, Trung tâm Tiêu hóa – Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Mạnh Quân).

ThS.BS Nguyễn Thế Phương là người trực tiếp thăm khám và nhận định tổn thương có dấu hiệu nghi ngờ ác tính ở giai đoạn sớm.

“Khi nghe bác sĩ nói có khả năng ung thư, tôi thực sự hoang mang. Ở quê ít khi đi viện, chỉ đau quá mới đi khám nên nghe đến bệnh này rất lo”, ông N. chia sẻ.

Sau khi được bác sĩ giải thích tổn thương được phát hiện sớm, khả năng điều trị hiệu quả nếu can thiệp kịp thời, ông dần trấn tĩnh.

Để đánh giá chính xác mức độ bệnh, bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm máu, kiểm tra đông máu và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng nhằm loại trừ nguy cơ xâm lấn sâu hoặc di căn.

Kết quả cho thấy tổn thương còn khu trú, chưa có dấu hiệu lan rộng.

Ông N. cho biết, bản thân cảm thấy may mắn vì phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD) thay vì phẫu thuật mở.

“Bác sĩ giải thích đây là phương pháp ít xâm lấn, không phải mổ, không phải cắt dạ dày nên tôi yên tâm hơn nhiều”, ông N. cho biết.

Thủ thuật được thực hiện dưới gây mê. Khi tỉnh lại, ông chỉ cảm thấy tức nhẹ vùng bụng, không đau nhiều. Sau vài ngày theo dõi và ăn uống trở lại bình thường, ông được xuất viện.

Bệnh nhân được thực hiện thủ thuật ESD (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhìn lại quá trình điều trị, ông N. cho rằng quyết định đi khám khi cơn đau kéo dài là điều đúng đắn.

“Nếu chần chừ thêm, có thể bệnh đã nặng hơn. Phát hiện sớm nên điều trị cũng nhẹ nhàng hơn tôi tưởng”, ông nói.

Ông cũng thừa nhận trước đây chưa chú trọng khám sức khỏe định kỳ.

“Ở quê cứ nghĩ đau nhẹ thì ra hiệu thuốc mua thuốc uống là khỏi. Sau lần này tôi mới thấy cần đi khám định kỳ để biết tình trạng sức khỏe của mình”, ông chia sẻ.

Bước ngoặt từ kỹ thuật nội soi hiện đại

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Công Long - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, ung thư dạ dày là một trong những ung thư đường tiêu hóa thường gặp và có tiên lượng xấu nếu phát hiện muộn. Tuy nhiên, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị khỏi rất cao.

Kỹ thuật ESD cho phép lấy trọn tổn thương qua đường nội soi, bảo tồn toàn bộ dạ dày (Ảnh: Mạnh Quân).

“Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường chỉ khu trú ở lớp niêm mạc hoặc dưới niêm mạc, chưa xâm lấn sâu và chưa di căn. Khi đó có thể điều trị bằng kỹ thuật ít xâm lấn như ESD mà không cần phẫu thuật mở”, BS Long cho biết.

Sự phát triển của các kỹ thuật nội soi hiện đại như nội soi nhuộm màu ảo, nội soi phóng đại và nội soi tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp phát hiện những tổn thương rất nhỏ, khó nhận biết bằng nội soi thông thường.

Kỹ thuật ESD cho phép lấy trọn tổn thương qua đường nội soi, bảo tồn toàn bộ dạ dày.

PGS.TS.BS Nguyễn Công Long - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật (Ảnh: BSCC).

“Người bệnh ít đau, hồi phục nhanh, thời gian nằm viện ngắn và vẫn duy trì chức năng tiêu hóa. Đây là lựa chọn tối ưu cho các trường hợp đủ điều kiện”, BS Long nhấn mạnh.

So với phẫu thuật truyền thống phải cắt một phần hoặc toàn bộ dạ dày, phương pháp này giúp giảm đáng kể biến chứng và gánh nặng hậu phẫu.

Vai trò quan trọng của tầm soát định kỳ

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Công Long, điều đáng lo ngại là ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể chỉ biểu hiện bằng triệu chứng mơ hồ như đau âm ỉ, đầy bụng hoặc thậm chí không có biểu hiện rõ ràng.

Nhiều người chỉ đi khám khi xuất hiện đau kéo dài, sụt cân, thiếu máu hoặc xuất huyết tiêu hóa, lúc đó bệnh thường đã tiến triển.

Vì vậy, tầm soát định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Chuyên gia khuyến cáo người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ.

Nhóm nguy cơ bao gồm người có viêm dạ dày mạn tính, nhiễm H. pylori, tiền sử gia đình ung thư dạ dày, chế độ ăn nhiều muối và thực phẩm hun khói, hút thuốc lá, uống rượu bia kéo dài hoặc thừa cân béo phì.

Bên cạnh tầm soát, dự phòng đóng vai trò quan trọng. Điều trị triệt để H. pylori khi có chỉ định, duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và kiểm soát cân nặng là những biện pháp cần thiết.

Theo BS Long, với sự hỗ trợ của kỹ thuật nội soi tiên tiến, ung thư đường tiêu hóa nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả.

“Điều quan trọng nhất là không chủ quan. Đừng đợi đến khi triệu chứng rõ rệt mới đi khám”, BS Long nhấn mạnh.