Lao gan dễ nhầm với ung thư

Bệnh nhân đến khám tại khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) vì cảm giác tức nặng, đau nhẹ vùng bụng trên bên phải. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện một khối giảm âm bất thường tại gan.

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết đang điều trị lao ruột ngoại trú. Tuy nhiên, bệnh nhân không tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ, thường xuyên quên giờ uống thuốc và tự ý bỏ thuốc giữa chừng.

Trước dấu hiệu bất thường, các bác sĩ chỉ định chụp CT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang và sinh thiết khối u gan dưới hướng dẫn hình ảnh học.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là tổn thương u hạt hoại tử bã đậu do trực khuẩn lao gây ra. Đây là trường hợp lao gan thể u hiếm gặp, có hình ảnh dễ nhầm lẫn với khối u ác tính hoặc ổ áp xe gan.

Hình ảnh khối u gan trên phim chụp CT scan ổ bụng sau tiêm thuốc cản quang (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các bác sĩ, việc không tuân thủ phác đồ điều trị lao trước đó có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn tiếp tục tồn tại, lan rộng và gây tổn thương tại nhu mô gan.

Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, nhiều người thường nghĩ bệnh lao chỉ gây tổn thương ở phổi với triệu chứng ho kéo dài. Tuy nhiên, trực khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis) còn có thể tấn công nhiều cơ quan khác trong ổ bụng, trong đó có gan.

Lao gan là một dạng lao ngoài phổi tương đối hiếm gặp. Vi khuẩn có thể di chuyển theo đường máu hoặc hệ mạch cửa từ đường tiêu hóa đến gan, gây phản ứng viêm mạn tính và hình thành các khối u hạt, còn gọi là u giả lao (tuberculoma).

Điều đáng lo ngại là triệu chứng ban đầu thường nghèo nàn, không đặc hiệu. Người bệnh có thể đau tức âm ỉ hoặc đau râm ran vùng hạ sườn phải, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân từ từ.

Nhiều trường hợp không sốt cao, không vàng da, không buồn nôn nên dễ chủ quan. Trong khi đó, hình ảnh tổn thương trên siêu âm và chụp CT có thể tương tự khối u ác tính ở gan hoặc ổ áp xe gan, gây khó khăn cho việc chẩn đoán.

Cảnh báo nguy cơ tự ý bỏ thuốc lao

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, lao gan thể u có thể điều trị khỏi bằng thuốc kháng lao chuyên khoa nếu được phát hiện và điều trị đúng cách. Người bệnh không nhất thiết phải phẫu thuật cắt gan.

Để hạn chế nguy cơ biến chứng và ngăn vi khuẩn lao tiếp tục lan rộng, người bệnh cần tuân thủ nguyên tắc điều trị gồm: đúng thuốc, đúng liều, đều đặn và đủ thời gian.

Thuốc cần được uống vào một khung giờ cố định mỗi ngày. Người bệnh tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc, kể cả khi cảm thấy sức khỏe đã cải thiện. Việc bỏ liều hoặc điều trị không đầy đủ có thể làm tăng nguy cơ thất bại điều trị và xuất hiện tình trạng lao kháng thuốc.

Đối với người đang điều trị các thể lao như lao phổi, lao ruột, lao hạch..., nếu xuất hiện triệu chứng đau tức vùng hạ sườn phải, sốt nhẹ về chiều hoặc sụt cân, cần thông báo sớm cho bác sĩ điều trị để được kiểm tra.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi phát hiện khối bất thường ở gan chưa rõ nguyên nhân, người bệnh không nên vội kết luận mắc ung thư. Cần thực hiện các phương pháp thăm dò chuyên sâu như chụp CT đa dãy, sinh thiết mô gan làm giải phẫu bệnh và xét nghiệm vi sinh để xác định chính xác bản chất tổn thương, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.