Bị đau răng, anh D. (41 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) tự đến nhà thuốc gần nhà để mua thuốc uống. Khoảng 2 giờ sau, anh bắt đầu ngứa toàn thân, đỏ da lan tỏa và nhanh chóng ngất xỉu. Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Thời điểm nhập viện, người bệnh hôn mê, tím tái toàn thân, chỉ số oxy trong máu (SpO2) chỉ còn 60%, không ghi nhận được mạch và huyết áp. Đây là các dấu hiệu suy hô hấp tối cấp và trụy tuần hoàn, có thể nhanh chóng dẫn đến ngừng tim, ngừng thở, đe dọa tính mạng.

Đánh giá đây là trường hợp sốc phản vệ độ 3 (mức độ nặng) do dị ứng thuốc, ê-kíp cấp cứu đã lập tức kích hoạt quy trình báo động, xếp người bệnh vào nhóm ưu tiên cao nhất.

Người đàn ông được ghi nhận sốc phản vệ độ 3 do dị ứng thuốc (Ảnh: Yến Vy).

Người bệnh được tiêm bắp và thiết lập đường truyền adrenaline liên tục, kiểm soát đường thở khẩn cấp, cung cấp oxy liều cao và bù dịch nhanh chống sốc. Nhờ xử lý đúng phác đồ trong "thời gian vàng", mạch và huyết áp bệnh nhân dần phục hồi.

Ngay sau khi qua khỏi giai đoạn báo động đỏ tại khoa Cấp cứu, người đàn ông được chuyển khẩn lên khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã triển khai các biện pháp theo dõi sát sao 24/24, bao gồm: duy trì kiểm soát huyết động liên tục bằng monitor; sử dụng corticoid và kháng histamine chuẩn hóa để kiểm soát phản ứng viêm toàn thân, đồng thời chủ động dự phòng sốc phản vệ tái phát.

Sau 24 giờ điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, đường thở thông thoáng, các chỉ số sinh hiệu trở về ngưỡng bình thường và được đưa về khoa Nội tim mạch tiếp tục theo dõi. Đến nay, bệnh nhân đã được xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Theo các bác sĩ trong ê-kíp điều trị, sốc phản vệ do thuốc là một phản ứng dị ứng cấp tính nguy hiểm nhất, diễn tiến rất nhanh và khó lường.

Khi dị nguyên từ thuốc xâm nhập vào cơ thể, hệ miễn dịch phản ứng quá mẫn sẽ giải phóng hàng loạt chất trung gian hóa học, gây nên hiện tượng co thắt phế quản cấp, phù nề thanh quản dẫn đến nghẽn đường thở, đồng thời giãn mạch toàn thân gây tụt huyết áp nghiêm trọng và trụy mạch.

Tình trạng này có thể khiến người bệnh tử vong chỉ trong vòng vài phút nếu không nhận được sự can thiệp y khoa kịp thời.

Bệnh nhân được hồi sức và chăm sóc tích cực (Ảnh: Yến Vy).

Bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình, người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng các loại thuốc kháng sinh, giảm đau, kháng viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ; luôn thông báo rõ tiền sử dị ứng thuốc hoặc thức ăn cho bác sĩ trước khi kê đơn hoặc can thiệp y tế.

Khi xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi dùng thuốc hoặc tiếp xúc dị nguyên (nổi mề đay, đỏ da, ngứa họng, tức ngực, khó thở, chóng mặt, vã mồ hôi), người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có năng lực cấp cứu, hồi sức để được xử trí kịp thời.