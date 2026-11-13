Ngày 6/11 tại Singapore, LiveSpo giành giải Vàng hạng mục “Best Customer Journey Impact of the Year” tại Global Customer Experience Excellence Awards 2026. Theo doanh nghiệp, LiveSpo là đại diện Việt Nam duy nhất giành chiến thắng tại sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu quốc tế.

Đại diện LiveSpo Pharma tại Lễ trao giải Global Customer Experience Excellence Awards 2026 vừa qua (Ảnh: LiveSpo).

Giải thưởng do Hiệp hội Contact Centre Singapore (CCAS) có lịch sử 25 năm trong lĩnh vực dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, trao tặng. Hạng mục LiveSpo đạt giải tôn vinh những sáng kiến cải tiến hành trình khách hàng, tạo ra tác động có thể đo lường.

Với doanh nghiệp công nghệ sinh học như LiveSpo, giải thưởng mang ý nghĩa khi ghi nhận năng lực nằm ngoài phòng nghiên cứu: đưa những giá trị khoa học đến với người sử dụng thông qua hành trình trải nghiệm đáng tin cậy.

Khi giá trị khoa học cần được kết nối với người tiêu dùng toàn cầu

Theo đại diện LiveSpo, doanh nghiệp đặt nghiên cứu khoa học làm nền tảng phát triển sản phẩm, với các thử nghiệm lâm sàng và công bố quốc tế nhằm kiểm chứng hiệu quả, tính an toàn của những giải pháp chăm sóc sức khỏe bằng bào tử lợi khuẩn dạng nước.

Tuy nhiên, để những giá trị ấy mang lại giá trị cho người tiêu dùng, sản phẩm cần đi cùng thông tin minh bạch, tư vấn phù hợp và trải nghiệm sử dụng đáng tin cậy thông qua hành trình trải nghiệm khách hàng.

Quan điểm này được LiveSpo chia sẻ xuyên suốt từ vòng phỏng vấn với hội đồng giám khảo tháng 7 đến lễ trao giải tháng 11: Nghiên cứu và phát triển (R&D) tạo nên nền tảng khoa học, còn trải nghiệm khách hàng là cầu nối chuyển hóa những thành tựu ấy thành giá trị thực tiễn.

Giải Vàng quốc tế lần này ghi nhận những chuẩn mực về trải nghiệm khách hàng mà LiveSpo đã chủ động xây dựng trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, với LiveSpo, các chuẩn mực không phải đích đến cố định mà liên tục được nâng cao cùng sự phát triển của doanh nghiệp, từ năng lực nghiên cứu, chất lượng sản phẩm đến trải nghiệm khách hàng và khả năng đáp ứng những thị trường mới.

Đây cũng là nền tảng để các giải pháp khoa học chất lượng cao của Việt Nam từng bước tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn trên thế giới.

Giải thưởng được Hiệp hội Contact Centre Singapore (CCAS) trao cho LiveSpo ngày 6/11 vừa qua (Ảnh: LiveSpo).

Định hướng này càng có ý nghĩa khi LiveSpo mở rộng hoạt động tại các thị trường khác nhau, nơi chất lượng sản phẩm cần song hành với khả năng đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của từng nhóm khách hàng.

LiveSpo và sứ mệnh “vì tương lai không kháng sinh”

Đằng sau sự ghi nhận về trải nghiệm khách hàng là nền tảng khoa học được LiveSpo xây dựng trong quá trình phát triển. Doanh nghiệp công nghệ sinh học Việt Nam này tập trung nghiên cứu, sản xuất các giải pháp bào tử lợi khuẩn dạng nước cho sức khỏe tiêu hóa và tai mũi họng, với 8 thử nghiệm lâm sàng và 10 công bố khoa học quốc tế, theo thống kê của doanh nghiệp.

Trung tâm nghiên cứu LiveSpo Pharma (Ảnh: LiveSpo).

Một nghiên cứu tiêu biểu về LiveSpo NAVAX được công bố trên Communications Medicine thuộc Nature Portfolio năm 2025. Thử nghiệm trên trẻ mắc viêm phổi do virus RSV kèm đồng nhiễm vi khuẩn ghi nhận nhóm sử dụng sản phẩm bổ trợ cùng phác đồ điều trị tiêu chuẩn có thời gian thở oxy ngắn hơn 2 ngày, thời gian nằm viện và sử dụng kháng sinh đều ngắn hơn một ngày so với nhóm đối chứng.

Kết quả này cho thấy tiềm năng của bào tử lợi khuẩn trong hỗ trợ điều trị ở nhóm bệnh nhân được nghiên cứu, đồng thời góp phần củng cố định hướng phát triển giải pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng của LiveSpo.

Với LiveSpo, khoa học tạo nên nền tảng cho sản phẩm, còn trải nghiệm khách hàng giúp những giá trị ấy được tiếp cận và đón nhận. Giải thưởng này vì thế không chỉ ghi nhận nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp đưa các giải pháp bào tử lợi khuẩn được phát triển tại Việt Nam đến với nhiều người tiêu dùng hơn, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh “A Future Without Antibiotics - Vì tương lai không kháng sinh”.