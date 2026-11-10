Ngày 8/11, Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn đi vào hoạt động tại số 212D đường Tam Bình, phường Tam Bình, TPHCM. Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đại diện các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, các đối tác và đội ngũ y bác sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Bộ Y tế đã công bố và trao giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn.

Lãnh đạo Bộ Y tế trao giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đại diện (Ảnh: Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn).

Hơn hai thập kỷ phát triển từ nền tảng y tế tại Hà Nội

Hành trình phát triển trong lĩnh vực y tế của Tập đoàn Đầu tư Hà Thành bắt đầu từ năm 2005, với sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa Hà Thành tại Hà Nội.

Từ nền tảng ban đầu, tập đoàn từng bước mở rộng hoạt động đầu tư, trong đó y tế được xác định là một trong những lĩnh vực cốt lõi, gắn với định hướng phát triển dài hạn và trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo đại diện tập đoàn, hệ thống y tế Hà Thành đã phát triển với các cơ sở tại Hà Nội, Thanh Hóa, dự án tại Ninh Bình và nay là Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn tại TPHCM.

Việc mở rộng vào thị trường phía Nam không chỉ đánh dấu sự phát triển về địa bàn hoạt động mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ, tổ chức chuyên môn và hệ thống quản trị phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.

Toàn cảnh Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn tại số 212D đường Tam Bình, phường Tam Bình, TPHCM (Ảnh: Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn).

Từ dự án đình trệ đến bệnh viện chính thức đi vào hoạt động

Trước khi mang tên Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn, công trình này từng trải qua thời gian dài đình trệ.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Đầu tư Hà Thành, dự án gặp nhiều khó khăn và không thể tiếp tục triển khai kể từ năm 2016. Sau khi tiếp nhận, tập đoàn quyết định tái khởi động, tập trung nguồn lực để hoàn thiện công trình và các điều kiện cần thiết nhằm đưa bệnh viện vào hoạt động.

Quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp của nhiều đơn vị, từ thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị đến tuyển dụng, đào tạo nhân sự và hoàn thiện các quy trình chuyên môn.

Tại lễ khai trương, lãnh đạo tập đoàn ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các chuyên gia y tế, tổ chức tín dụng, đối tác và đội ngũ cán bộ, nhân viên trong quá trình hoàn thiện dự án.

Việc đưa bệnh viện vào hoạt động sau thời gian dài gián đoạn là một dấu mốc trong kế hoạch mở rộng hệ thống y tế của Hà Thành tại khu vực phía Nam.

Đầu tư đồng bộ về trang thiết bị và năng lực chuyên môn

Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn được đầu tư cơ sở vật chất cùng hệ thống thiết bị phục vụ khám, chẩn đoán và điều trị.

Trong đó có hệ thống cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính CT của Siemens, hệ thống siêu âm và các thiết bị xét nghiệm tự động phục vụ phân tích sinh hóa, miễn dịch, huyết học.

Bệnh viện được định hướng phát triển theo mô hình đa khoa, triển khai hoạt động khám chữa bệnh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, thăm dò chức năng và các dịch vụ y tế khác trong phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, bệnh viện chú trọng xây dựng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các bộ phận, từ tiếp nhận, thăm khám đến điều trị và chăm sóc người bệnh.

Hệ thống chẩn đoán hình ảnh và trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn (Ảnh: Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn).

Khai trương là điểm khởi đầu của chiến lược phát triển dài hạn

Phát biểu tại lễ khai trương, ThS.BS Lê Bá Nguyên - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Hà Thành nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định khai trương bệnh viện không phải là đích đến, mà mới chỉ là điểm khởi đầu cho chặng đường phát triển mới”.

Theo chủ tịch tập đoàn, đầu tư cho y tế không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất và trang thiết bị mà quan trọng hơn là đầu tư cho con người, chuyên môn, quy trình, văn hóa phục vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Trên cơ sở đó, tập đoàn xác định bốn phương diện phát triển trọng tâm đối với Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn: Thiết bị hiện đại - chuyên môn vững vàng - quản trị hiệu quả - dịch vụ chuyên nghiệp. Đây được xem là định hướng xuyên suốt trong quá trình tổ chức hoạt động, phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

ThS.BS. Lê Bá Nguyên - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Hà Thành phát biểu tại lễ khai trương (Ảnh: Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn).

Sự ra đời của Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn góp phần bổ sung thêm lựa chọn khám chữa bệnh cho người dân phường Tam Bình, TPHCM và các khu vực lân cận.

Từ nền tảng hơn 20 năm phát triển tại Hà Nội đến dấu mốc mở rộng vào phía Nam, Tập đoàn Đầu tư Hà Thành cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ thống y tế theo hướng chuyên nghiệp, lấy chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và sự tận tâm trong phục vụ làm nền tảng phát triển lâu dài.