Từ 1/7, người ở Hà Nội hưởng thêm loạt chính sách an sinh y tế quan trọng

Ngày 2/6, tại Kỳ họp chuyên đề thứ ba, khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% (113/113) đại biểu nhất trí nhấn nút thông qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhấn nút thông qua Nghị quyết (Ảnh: Sở Y tế).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Nghị quyết quy định hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho 5 nhóm nội dung lớn gồm:

- Cơ chế hỗ trợ công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố.

- Giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thanh toán.

- Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động, từ xa, ứng dụng công nghệ số.

- Chi trả cho các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

- Một số chính sách thuộc lĩnh vực trợ giúp xã hội khẩn cấp của thành phố Hà Nội.

Hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần

Lần đầu tiên, mỗi người dân sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố.

Người dân khám sức khỏe miễn phí tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Cụ thể, đối tượng áp dụng là người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa có các quy định hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần.

Đáng chú ý, người dân được khám sàng lọc nhiều loại ung thư: ung thư vú (khám bệnh, siêu âm tuyến vú hai bên hoặc chụp X-quang tuyến vú); ung thư cổ tử cung (soi cổ tử cung, làm nghiệm pháp Acid Acetic (VIA) hoặc xét nghiệm tế bào cổ tử cung); đại trực tràng (test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân); tiền liệt tuyến (định lượng PSA toàn phần); ung thư khoang miệng (khám bệnh); khám sàng lọc rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần do rượu.

Mức hỗ trợ khám bệnh bằng mức giá khám bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các xét nghiệm cận lâm sàng bằng mức giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán do cấp có thẩm quyền quy định đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, cơ chế triển khai linh hoạt và gần dân nhất, sát dân nhất khi thay vì người dân phải tự tìm đến bệnh viện, ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí thông qua UBND các phường, xã để tổ chức khám ngay tại địa bàn cư trú.

Đồng thời, thành phố chủ động khi gắn kết chặt chẽ giữa khám sức khỏe, sàng lọc sức khỏe với chuyển đổi số y tế. Từ ngày 1/7, trách nhiệm nhập liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử thuộc về các đơn vị khám sức khỏe. Điều này giúp cho mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử xuyên suốt, giúp quản lý y tế đô thị thông minh.

Hỗ trợ 100% cấp cứu ngoại viện cho một số trường hợp

Nghị quyết tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Hà Nội khi duy trì và mở rộng cơ chế hỗ trợ đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện.

Hệ thống cấp cứu 115, các cơ sở y tế thực hiện cấp cứu ngoại viện, người bệnh có nhu cầu sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ ngân sách nhà nước, đảm bảo mọi người bệnh đều được tiếp cận dịch vụ cấp cứu chuyên nghiệp ngay tại hiện trường.

Hỗ trợ 100% cấp cứu ngoại viện cho một số trường hợp (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, hỗ trợ 100% cho các trường hợp đặc biệt như: tai nạn, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân tâm thần lang thang, người cao tuổi cô đơn, hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật nặng.

Với các đối tượng còn lại, mức hỗ trợ lên tới 80%, người bệnh đồng chi trả 20% theo mức giá dịch vụ cấp cứu tương ứng ban hành tại Nghị quyết.

Người cận 3 diop trở lên được hỗ trợ điều trị

Đây là một trong những “điểm chạm nhân văn” được Nghị quyết đề cập đến. Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh niên đô thị tăng cao, đây không chỉ là hỗ trợ y tế mà là sự đầu tư cho đôi mắt sáng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của Thủ đô.

Theo đó, Hà Nội quyết định hỗ trợ chi phí điều trị cận thị từ 3 diop trở lên cho người từ 18 đến 35 tuổi, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn thành phố.

Nội dung hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý khi thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Người được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ sẽ được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả. Hàng năm, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thanh quyết toán phần kinh phí này từ nguồn ngân sách thành phố giao theo phân cấp.

Nhiều chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp

Nghị quyết quy định rõ chính sách hỗ trợ thêm trong trợ giúp xã hội khẩn cấp tại cộng đồng; hỗ trợ đột xuất đối với người lao động bị tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố; thực hiện hỗ trợ tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố.

Trong đó, điểm ưu việt nhất là Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ gấp đôi theo mức quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trong các trường hợp cụ thể.

Các trường hợp này gồm: người bị thương nặng hoặc hộ gia đình có người chết/mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông hoặc do các lý do bất khả kháng khác trong các vụ việc khẩn cấp, đặc biệt nghiêm trọng được xem xét hỗ trợ.

Nghị quyết thiết lập một cơ chế hỗ trợ đột xuất cho người lao động bị tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội với đối tượng áp dụng không chỉ dành cho người có hợp đồng lao động mà còn áp dụng cho cả người thử việc, học nghề, tập nghề...