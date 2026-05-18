Từ 1/7, 137 bệnh được phép tiết lộ giới tính thai nhi

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BYT quy định danh mục các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Theo đó, danh mục 137 bệnh bao gồm các bệnh, tật, hội chứng di truyền hoặc bẩm sinh có liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính hoặc gen ảnh hưởng đến quá trình xác định và phát triển giới tính, trong đó việc xác định giới tính thai nhi có ý nghĩa trong chẩn đoán, tiên lượng, điều trị hoặc dự phòng bệnh.

Theo quy định, nghiêm cấm các hành vi tiết lộ giới tính thai, bỏ thai vì lựa chọn giới tính, trừ 137 bệnh lý được quy định (Ảnh minh họa: Getty).

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chỉ thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị theo danh mục quy định; thực hiện tư vấn trước và sau khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho đối tượng, về phạm vi, ý nghĩa, giới hạn của dịch vụ kỹ thuật và khả năng không phát hiện được một số bệnh trong quá trình xét nghiệm.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/7.

Từ ngày 15/5, theo Nghị định số 90/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, các hành vi vi phạm về lựa chọn giới tính thai nhi bị xử phạt lên đến 30 triệu đồng theo

Theo đó, phạt tiền 20-25 triệu đồng đối với một trong các hành vi: chỉ định, hướng dẫn sử dụng, cung cấp thuốc và các loại chế phẩm tác động vào quá trình thụ thai để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Ngoài ra, cơ sở có hành vi vi phạm này sẽ buộc phải đình chỉ hoạt động 1-3 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh từ 1-3 tháng.

Với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính sẽ bị phạt tiền 7-10 triệu đồng.

Phạt tiền 15-20 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Với hành vi cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính sẽ bị phạt 20-25 triệu đồng...