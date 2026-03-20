TTƯT.BS.CKII Phạm Việt Hùng và khát vọng xây dựng trung tâm tiêu hóa hàng đầu Quảng Ninh

Trên cương vị Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long, ông cùng các cộng sự đã liên tục cập nhật các phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến, cứu sống thành công nhiều ca bệnh tiêu hóa nặng, từng bước hướng đến mục tiêu xây dựng trung tâm tiêu hóa hàng đầu tại Quảng Ninh.

Hơn hai thập kỷ chinh phục những ca phẫu thuật tiêu hóa khó

Suốt hơn 20 năm cống hiến cho chuyên ngành ung bướu và ngoại tiêu hóa, BS.CKII Phạm Việt Hùng đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật lớn nhỏ, trong đó nhiều ca bệnh nguy kịch, cận kề cửa tử được cứu sống kịp thời.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật ngoại khoa tiêu hóa phức tạp, chuyên sâu, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Một trong những ca bệnh để lại dấu ấn đặc biệt là trường hợp ông H.V.P (99 tuổi, Quảng Ninh) có khối u ác tính che lấp gần hết trực tràng, gây chảy máu và bán tắc ruột. Ca bệnh khó không chỉ bởi bản thân khối u mà còn do người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, suy tim, tiểu đường, tiềm ẩn nhiều biến chứng trong và sau mổ.

Thay vì lựa chọn phương án làm hậu môn nhân tạo như thông thường, bác sĩ Phạm Việt Hùng cùng ê-kíp quyết định nội soi cắt cả đoạn trực tràng có u và hạch, đồng thời khâu nối trực tràng - hậu môn bằng máy nối qua đường hậu môn. Giải pháp này không chỉ giảm biến chứng mà còn duy trì đường đại tiện tự nhiên, tránh phiền toái khi mang hậu môn nhân tạo cho người bệnh.

Đây là giải pháp nhân văn nhưng cũng đòi hòi ở phẫu thuật viên trình độ tay nghề và sự cẩn trọng cao. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, chỉ một tuần sau phẫu thuật, cụ ông phục hồi tốt, có thể đại tiện bình thường theo đường hậu môn. Ông được xuất viện khỏe mạnh trong niềm vui vỡ òa của gia đình.

Không chỉ người bệnh trong tỉnh, nhiều người từ các địa phương khác cũng tìm đến Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long để điều trị. Như trường hợp anh Đ.V.T. (50 tuổi, Hưng Yên) có sỏi đường mật tái phát nhiều lần, từng phẫu thuật cắt túi mật và nội soi lấy sỏi ngược dòng nhiều lần nhưng bệnh vẫn tái lại. Hy vọng tìm được phương pháp điều trị hiệu quả hơn, anh đã tìm đến Vinmec Hạ Long.

Bác sĩ Hùng cùng ê-kíp đã lựa chọn kỹ thuật tán sỏi mật qua da để vừa loại bỏ sỏi, vừa hạn chế xâm lấn, bảo tồn tối đa chức năng gan mật cho người bệnh. Sau 2 giờ, chỉ với hai vết rạch nhỏ khoảng 0,5cm, ê-kíp đã loại bỏ hoàn toàn sỏi, không gây biến chứng. Anh T. được xuất viện trong trạng thái sức khỏe ổn định, ăn ngủ ngon, chất lượng cuộc sống cải thiện đáng kể.

BS.CKII Phạm Việt Hùng (thứ hai từ trái qua) thực hiện một ca phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Dù là chuyên gia giàu kinh nghiệm với hàng nghìn ca phẫu thuật, bác sĩ Hùng vẫn kiên định với tinh thần học hỏi suốt đời. Theo ông, nghề y là hành trình học hỏi không ngừng. Kiến thức y học thay đổi và phát triển từng ngày. Vì vậy, người thầy thuốc phải luôn giữ cho mình sự cầu thị và tinh thần học tập bền bỉ.

“Trước mỗi ca mổ, tôi luôn tự đặt câu hỏi: Liệu đây có phải cách tốt nhất cho bệnh nhân? Mình còn có thể làm gì để ca phẫu thuật an toàn, hiệu quả hơn? Từ đó, tôi chủ động tìm đọc tài liệu, trao đổi với các chuyên gia và đồng nghiệp để cập nhật những tiến bộ mới nhất và áp dụng vào thực hành. Đó cũng là điều tôi luôn nhắc các bác sĩ trẻ: Dù đã trải qua bao nhiêu ca mổ tương tự, vẫn phải giữ tinh thần học hỏi và không ngừng hoàn thiện mình”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Khát vọng xây dựng trung tâm tiêu hóa hàng đầu tại Quảng Ninh

Khi đảm nhận vai trò Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long, BS.CKII Phạm Việt Hùng đặt ra mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành trung tâm tiêu hóa hàng đầu tại Quảng Ninh, xa hơn là trung tâm xuất sắc về bệnh lý tiêu hóa theo chuẩn quốc tế.

Bác sĩ Hùng tư vấn cho người bệnh tại Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long (Ảnh: BVCC).

Trước thực tế vẫn còn nhiều người bệnh tại Quảng Ninh lựa chọn lên Hà Nội khám chữa bệnh khi gặp các vấn đề về tiêu hóa, ung thư, bác sĩ Hùng quyết tâm đưa các công nghệ chẩn đoán và điều trị bệnh tiêu hóa chuyên sâu, tiên tiến về ứng dụng tại Vinmec Hạ Long. Các kỹ thuật nổi bật có thể kể đến như: Phẫu thuật nội soi thực quản, gan mật, tuỵ, dạ dày đại tràng; dẫn lưu đường mật và tán sỏi mật qua da trong một lần điều trị…

Đặc biệt, trung tâm đẩy mạnh tầm soát và phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa, triển khai các kỹ thuật nội soi hiện đại như ESD cắt hớt niêm mạc, giúp xử trí hiệu quả tổn thương ung thư ngay từ giai đoạn rất sớm, hạn chế xâm lấn. Nhờ đó, người bệnh được tiếp cận mô hình chăm sóc tiêu hóa toàn diện, khép kín từ tầm soát, chẩn đoán đến can thiệp điều trị ngay tại địa phương.

Với những nỗ lực bền bỉ của Thầy thuốc ưu tú, BS.CKII Phạm Việt Hùng cùng đội ngũ bác sĩ, Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long đang từng bước trở thành điểm sáng của y tế Quảng Ninh, góp phần giúp người bệnh được điều trị hiệu quả ngay tại nơi mình sinh sống.