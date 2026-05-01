Trẻ suýt mất mạng vì căn bệnh nguy hiểm có biểu hiện giống cảm cúm

Ngày 1/5, chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết đơn vị này vừa chạy đua cứu một bệnh nhi nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp.

Trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: BSCC).

Đó là trường hợp của bé gái L.T.K.L. (10 tuổi, ngụ xã Dầu Tiếng, TPHCM), nhập viện lúc 9h30 ngày 10/4 do đau ngực, khó thở.

Trước đó, bé sốt nhẹ, than đau ngực, khó thở và nôn ói. Sáng hôm sau, bé còn đau ngực, khó thở kèm hồi hộp đánh trống ngực ngày càng tăng nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1.

Trẻ nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng môi tái, nhịp tim không đều, rối loạn nhịp nhanh thất đe dọa tính mạng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị rối loạn nhịp thất, viêm cơ tim tối cấp và nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc chống loạn nhịp. Các bác sĩ Khoa Tim mạch đặt máy tạo nhịp tạm thời duy trì nhịp tim cho bé, sau đó chuyển đến khoa Hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, rối loạn nhịp thất liên tục kèm giảm chức năng co bóp cơ tim nặng, tim co bóp rất yếu gây trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim.

"Ngay lập tức báo động đỏ được kích hoạt, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực được huy động, nhanh chóng thực hiện kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để cứu sống bệnh nhi. Ngoài ra, để bảo vệ não và điều trị tổn thương gan thận, các bác sĩ cũng hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục cho bé", bác sĩ Quang chia sẻ.

Ê-kíp chạy đua cứu sống bệnh nhi (Ảnh: BSCC)

Sau khoảng 20 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã dần hồng hào trở lại. Tuy nhiên trong suốt 1 tuần, trái tim bệnh nhi đập rất yếu kèm loạn nhịp liên tục, bé phải dùng các thuốc trợ tim, chống loạn nhịp và sự hỗ trợ của hệ thống ECMO.

Sau gần 11 ngày chạy ECMO, tình trạng tim mạch và các cơ quan đã cải thiện, bé được cai ECMO rồi cai máy thở, tỉnh táo. Chức năng tim mạch và các cơ quan phục hồi hoàn toàn, không di chứng. Trẻ được xuất viện vào ngày 29/4.

Trẻ hồi phục tốt trước ngày được xuất viện (Ảnh: BSCC).

Chia sẻ thêm, bác sĩ Quang cho hay, viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, trong đó thường gặp do virus Coxsackie nhóm B. Ở giai đoạn khởi phát, bệnh nhân thường có các triệu chứng giống cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mỏi, ho, sổ mũi hoặc có triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn.

"Trong trường hợp viêm cơ tim cấp nặng, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng mệt, ngất, khó thở, đau ngực, tím tái, tay chân lạnh, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ viêm cơ tim, bệnh nhân cần nhanh chóng đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời", bác sĩ khuyến cáo.

Trẻ bị viêm cơ tim nhẹ thường chỉ cần theo dõi, điều trị triệu chứng và sẽ khỏi bệnh sau 1-2 tuần. Trong trường hợp nặng, trẻ cần được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc trợ tim, thuốc vận mạch duy trì chức năng tim.

Tỉ lệ tử vong do viêm cơ tim cấp nặng rất cao, khoảng 30-40%. Đặc biệt, trong trường hợp viêm cơ tim tối cấp, tỉ lệ tử vong gần 100% trước khi có kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo). Ngày nay, với kỹ thuật ECMO, các bác sĩ đã có thể cứu nhiều trường hợp viêm cơ tim tối cấp mà trước đây hầu hết là tử vong.