Ngày 4/11, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một trẻ sơ sinh 17 ngày tuổi bị sốc sốt xuất huyết, rối loạn đông máu và tổn thương gan nặng.

Bệnh nhi là bé trai, ngụ phường Tân Vĩnh Lộc, TPHCM. Trước khi nhập viện, trẻ sốt cao vừa, không liên tục trong 2 ngày, có biểu hiện giật mình khi ngủ, da nổi mẩn đỏ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm, xét nghiệm kháng nguyên sốt xuất huyết dương tính. Trẻ được chẩn đoán sốt xuất huyết ngày thứ 2, điều trị hạ sốt và bú mẹ.

Đến ngày thứ 3, trẻ diễn tiến lừ đừ, quấy khóc, mạch quay nhẹ, tay chân lạnh, huyết áp 60/40mmHg, xuất hiện các chấm xuất huyết ở chân, tay, bụng và da nổi bông. Kết quả xét nghiệm ghi nhận dung tích hồng cầu tăng lên 45%, tiểu cầu giảm, men gan tăng cao.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan nặng và lập tức điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ.

Trẻ sơ sinh 17 ngày tuổi sốc sốt xuất huyết (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong quá trình điều trị, trẻ vẫn nổi bông da, mạch nhẹ, tay chân lạnh, huyết áp giảm còn 55/40mmHg, đồng thời ói ra dịch nâu đen. Do bệnh nhi còn quá nhỏ, việc thiết lập đường truyền gặp khó khăn, khiến trẻ bị bầm tại nhiều vị trí chích.

Các bác sĩ tiếp tục truyền dịch chống sốc bằng dung dịch cao phân tử. Xét nghiệm cho thấy chức năng đông máu rối loạn nặng nên trẻ được truyền máu, tiểu cầu đậm đặc và albumin hỗ trợ chống sốc. Bên cạnh đó, bệnh nhi được điều trị hỗ trợ gan, hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy và CPAP.

Sau 72 giờ điều trị, tình trạng huyết động và tổn thương gan của trẻ cải thiện. Bệnh nhi không xuất hiện thêm dấu hiệu xuất huyết, tỉnh táo, bú khá và tiểu khá.

Theo BS Tiến, mẹ của trẻ cũng mắc sốt xuất huyết và được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Người mẹ xuất viện vào ngày thứ 8 của bệnh, sau đó trẻ bắt đầu sốt.

Bác sĩ lưu ý sốt xuất huyết có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh nhưng biểu hiện đôi khi không điển hình, như sốt cao vừa, không liên tục, dễ nhầm lẫn với nhiễm trùng huyết hoặc xuất huyết giảm tiểu cầu.

Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần đưa con đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi sơ sinh để được thăm khám, xét nghiệm và xác định bệnh chính xác, từ đó điều trị phù hợp.

Theo y văn, sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh có thể xảy ra nhưng không phải biểu hiện thường gặp. Phần lớn trường hợp Dengue sơ sinh được công bố có biểu hiện sốt, giảm tiểu cầu, xuất huyết dưới da hoặc gan to và hồi phục với điều trị hỗ trợ.

Ở trẻ lớn, sốc Dengue thường liên quan đến tình trạng thoát huyết tương trong giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh, tình trạng hạ huyết áp hoặc tưới máu kém có thể xuất phát từ nhiều cơ chế.

Các cơ chế đó gồm thoát huyết tương gây giảm thể tích tuần hoàn, xuất huyết nặng, suy cơ tim hoặc viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết đồng mắc và rối loạn huyết động liên quan các bệnh lý sơ sinh khác.

Do đó, bác sĩ cần đánh giá thận trọng, chi tiết các biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và sử dụng chẩn đoán hình ảnh khi cần thiết để xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp, tối ưu cho từng trẻ sơ sinh.