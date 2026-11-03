Tại hội thảo "Phát huy vai trò của người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên", diễn ra ở TPHCM ngày 3/11, nhiều ý kiến về thực trạng và giải pháp hỗ trợ trẻ em toàn diện liên quan đến ngành công tác xã hội đã được các bên đưa ra.

Hỗ trợ thiếu kỹ năng, kinh nghiệm có thể làm ảnh hưởng đời tư của trẻ

Thượng tá Trần Thụy Thảo Trinh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (PC01), cho biết, cơ chế phối hợp giữa cơ quan điều tra và người làm công tác xã hội tại một số thời điểm chưa thật sự suôn sẻ.

Hai bên có sự khác biệt về góc nhìn, khi cơ quan điều tra tiếp cận một vụ việc ở góc độ pháp lý, còn người làm công tác xã hội thì nhìn ở hướng hỗ trợ tâm lý, phúc lợi, phục hồi cho người chưa thành niên.

Hiện nay, nhiều trường hợp người chưa thành niên bỏ đi khỏi nơi cư trú dài ngày, không có nhân thân rõ ràng, khiến việc lập báo cáo điều tra của người làm công tác xã hội gặp khó.

Đặc biệt, một số nhân sự làm công tác xã hội hiện nay chưa được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên sâu về tố tụng hình sự, cũng như việc bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, dữ liệu đời tư, dẫn đến phát sinh các vấn đề gây hại cho người chưa thành niên, nhất là các vụ việc liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em.

Đại diện Công an TPHCM chia sẻ về cơ chế phối hợp giữa cơ quan điều tra và người làm công tác xã hội (Ảnh: Hoàng Lê).

Thượng tá Trần Thụy Thảo Trinh dẫn chứng về một sự việc bà trực tiếp lấy lời khai nhiều năm trước. Sau khi cùng tham gia, nhân viên công tác xã hội đã báo cáo lãnh đạo UBND địa phương để xin chế độ hỗ trợ, và vô tình tiết lộ thông tin của nạn nhân.

Hậu quả là khi các cơ quan, đoàn thể đến thăm nhà, hàng xóm và người xung quanh đều phát hiện trẻ bị xâm hại, khiến cuộc sống và tâm lý của gia đình họ bị ảnh hưởng.

Đại diện Công an TPHCM cho rằng, cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tâm lý, kỹ năng làm việc với người chưa thành niên cho điều tra viên, cán bộ điều tra, tiến hành tố tụng và người làm công tác xã hội.

Các bên cần chú trọng việc phối hợp hỗ trợ tâm lý, xác minh hoàn cảnh, đảm bảo mọi hoạt động tố tụng liên quan được thực hiện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, độ tuổi, lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên theo quy định pháp luật.

Ông Trần Tấn Lập, Phó Trưởng Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM chia sẻ, trước tình hình tội phạm xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp, thời gian qua các cơ quan chức năng trên địa bàn TPHCM đã tích cực đấu tranh với loại tội phạm này, đưa nhiều vụ án ra xét xử.

Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 107 vụ với 114 bị can, trong đó 54 vụ đã được xét xử. Kết quả công tác cho thấy sự chủ động, linh hoạt; việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên được thực hiện đồng bộ, kịp thời và có chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế phát sinh.

Cụ thể, một số trường hợp chậm phân công người làm công tác xã hội, dẫn đến chưa kịp thời tham gia tố tụng từ đầu; còn người làm công tác xã hội chậm cung cấp các báo cáo điều tra xã hội; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội chưa đồng đều, thiếu kinh nghiệm…

Người làm công tác xã hội cần được trang bị kỹ năng để tránh lộ đời tư của trẻ (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cũng đồng tình việc người làm công tác xã hội cần được tăng cường tập huấn chuyên sâu, kỹ năng tham gia tố tụng để có kinh nghiệm phối hợp giải quyết các vụ việc, vụ án, tránh để lộ và ảnh hưởng quyền riêng tư của người chưa thành niên.

6 nội dung trọng tâm cần bàn luận

Bà Nguyễn Thị Ly, Phó Chánh tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TPHCM, chia sẻ, khi giải quyết vụ án liên quan đến người chưa thành niên, tòa án sẽ gửi văn bản mời người làm công tác xã hội tham gia.

Tuy nhiên trên thực tế, đối với những vụ án bà được phân công, gần như tất cả người làm công tác xã hội đều vắng mặt. Điều này dẫn đến việc nhiều vụ án dù cơ quan xét xử muốn áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng cũng không có cơ sở.

Vì lý do trên, đối với những trường hợp phạm tội là học sinh, tòa án chỉ có thể hỗ trợ các em tiếp tục việc học bằng cách áp dụng hình thức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, không thể chuyển hướng để đưa ra khỏi quy trình tố tụng.

Để phát huy vai trò của người làm công tác xã hội, TAND TPHCM đề xuất một số giải pháp, như: kiện toàn và chuẩn hóa đội ngũ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành.

Nhân viên y tế hỗ trợ cho các trường hợp trẻ thành niên (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho rằng, để Luật Tư pháp người chưa thành niên (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) thực sự đi vào cuộc sống cần tập trung vào ba yếu tố.

Đó là đội ngũ đủ năng lực, cơ chế phối hợp thông suốt và mạng lưới dịch vụ có khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội (Sở Y tế TPHCM) chia sẻ, thực tiễn áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên đặt ra nhiều bài toán lớn đối với TPHCM. Trong đó, có 6 nhóm vấn đề trọng tâm cần tranh luận, tháo gỡ.

Thứ nhất, quy định trong vòng 7 ngày để lập báo cáo điều tra xã hội hay kế hoạch xử lý chuyển hướng là một áp lực rất lớn. Làm sao để người làm công tác xã hội thu thập đủ thông tin, phối hợp với các bên mà vẫn đảm bảo tính chính xác, khách quan?

Thứ hai, cơ chế phối hợp liên ngành đã thực sự thông suốt hay chưa? Có xảy ra tình trạng chồng chéo chức năng hoặc làm chưa đầy đủ trách nhiệm không?

Thứ ba, sự tham gia lấy lời khai, hỏi cung của người làm công tác xã hội (khi cần thiết) với người chưa thành niên có phù hợp?

Thứ tư, các vấn đề xoay quanh việc tham gia phiên họp, phiên tòa của người làm công tác xã hội khi được triệu tập.

Thứ năm, cơ chế tài chính và điều kiện bảo đảm cho người làm công tác xã hội khi tham gia từng vụ án hiện nay đã có hướng dẫn rõ ràng chưa?

Thứ sáu, cần xây dựng mô hình và mạng lưới dịch vụ xã hội tại cơ sở thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho người chưa thành niên?

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Lê).

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, Luật Tư pháp người chưa thành niên đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đổi mới cách tiếp cận tư pháp đối với người chưa thành niên, theo hướng không chỉ xử lý hành vi vi phạm mà còn chú trọng giáo dục, phục hồi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hỗ trợ các em sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, từ quy định của Luật đến thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục làm rõ. Do đó, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đề nghị các bên tập trung làm rõ yêu cầu thực hiện Luật, đi thẳng vào thực tiễn triển khai, cũng như đề xuất giải pháp cụ thể và khả thi.

Mục tiêu TPHCM hướng đến là bảo đảm người làm công tác xã hội có đủ năng lực, điều kiện và cơ chế phối hợp để thực hiện vai trò của mình. Qua đó, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.