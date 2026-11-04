Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm tới tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ (Ảnh: Trần Minh).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ vui mừng khi Bộ Y tế có thêm một lãnh đạo cấp Thứ trưởng, đồng thời đánh giá cao quá trình công tác và những đóng góp của PGS.TS Đào Xuân Cơ đối với ngành y tế.

Theo Bộ trưởng, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ trưởng thành từ thực tiễn công tác tại các cơ sở y tế địa phương và bệnh viện đầu ngành của cả nước là Bệnh viện Bạch Mai. Ông cũng trải qua nhiều giai đoạn có dấu ấn đặc biệt của ngành y, trong đó có thời kỳ phòng, chống đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cùng tập thể Bệnh viện Bạch Mai. Nhiều sáng kiến được triển khai, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều trị và quản lý bệnh viện; áp dụng các phương pháp, kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Thế Anh).

Một dấu ấn đáng chú ý là việc tiếp quản, đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động. Trong 4 tháng hoạt động, cơ sở này đã khám, chữa bệnh cho khoảng 175.000 người.

Bộ trưởng cũng ghi nhận những chuyển biến tại Bệnh viện Bạch Mai, từ chất lượng chuyên môn đến tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Công tác nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới và địa phương được bệnh viện tích cực triển khai, góp phần từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các đơn vị phối hợp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ bày tỏ xúc động, vinh dự khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao trọng trách mới.

“Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, ngành y tế và đặc biệt là trước nhân dân”, tân Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Tân Thứ trưởng cũng gửi lời tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Bạch Mai, nơi ông đã gắn bó, rèn luyện, trưởng thành và cùng đồng nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Ông cũng cảm ơn nhân dân, người bệnh và gia đình người bệnh đã luôn tin tưởng, chia sẻ, động viên, đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ (Ảnh: Thế Anh).

"Tôi luôn tâm niệm niềm tin của nhân dân là tài sản quý giá nhất của ngành y tế. Giữ gìn và bồi đắp niềm tin ấy chính là trách nhiệm cao nhất của mỗi người thầy thuốc và mỗi cán bộ lãnh đạo ngành Y tế", tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Nhấn mạnh việc được bổ nhiệm không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của một chặng đường mới với yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn, ông bày tỏ mong muốn mỗi người dân thêm tin tưởng vào ngành y tế, mỗi người thầy thuốc thêm tự hào về nghề nghiệp và ngành y tế thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân.

Bộ Y tế hiện có 5 Thứ trưởng gồm Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.