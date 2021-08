Tránh xa thứ đồ uống này, bạn đã phòng ngừa được nhiều bệnh ung thư

Dân trí Sử dụng rượu là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất có thể phòng ngừa được đối với ung thư, cùng với việc sử dụng thuốc lá và trọng lượng cơ thể dư thừa.

Sử dụng rượu chiếm khoảng 6% tổng số ca ung thư và 4% tổng số ca tử vong do ung thư ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều người không biết về mối liên hệ giữa việc sử dụng rượu và ung thư.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, sử dụng rượu có liên quan đến ung thư ở miệng, họng, thanh quản, thực quản, gan, đại trực tràng, vú. Rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc một số bệnh ung thư khác.

Đối với mỗi loại ung thư này, bạn càng uống nhiều rượu thì nguy cơ ung thư càng cao. Nhưng đối với một số loại ung thư, đáng chú ý nhất là ung thư vú, tiêu thụ một lượng nhỏ rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Ung thư miệng, cổ họng, thanh quản và thực quản: Sử dụng rượu rõ ràng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư này.

Uống rượu và hút thuốc cùng nhau làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư này gấp nhiều lần so với việc chỉ uống rượu hoặc hút thuốc một mình. Điều này có thể là do rượu có thể giúp các hóa chất có hại trong thuốc lá xâm nhập vào bên trong các tế bào ở miệng, cổ họng và thực quản. Rượu cũng có thể hạn chế cách các tế bào này có thể sửa chữa các tổn thương DNA của chúng do các hóa chất trong thuốc lá gây ra.

Ung thư gan: Sử dụng rượu trong thời gian dài có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư gan. Sử dụng rượu nặng thường xuyên có thể làm tổn thương gan, dẫn đến viêm và sẹo, đó có thể là lý do tại sao nó làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Ung thư đại trực tràng: Sử dụng rượu có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng cao hơn. Bằng chứng cho điều này thường mạnh hơn ở nam giới so với phụ nữ, nhưng các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ ở cả hai giới.

Ung thư vú: Uống một lượng nhỏ rượu có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Rượu có thể làm tăng nồng độ estrogen trong cơ thể, điều này có thể giải thích một số nguy cơ gia tăng. Tránh hoặc cắt giảm rượu có thể là một cách quan trọng để nhiều phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú.

Tác hại của việc sử dụng rượu bia phụ thuộc vào cách thức uống và mức độ uống. Nó gây độc cho tế bào, tác động sinh - chuyển hóa lên tế bào, từ đó dẫn đến các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm như ung thư, tăng huyết áp. Rượu bia và ethanol được Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IRAC) xếp vào nhóm chất gây ung thư.

Các nguy cơ mắc ung thư liên quan đến rượu bia giảm dần theo thời gian từ khi ngừng uống rượu bia, nhưng có thể phải mất nhiều năm trước khi nguy cơ giảm xuống ở mức như những người bình thường chưa bao giờ uống rượu bia.

Hà An