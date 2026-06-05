TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm việc bao che vi phạm an toàn thực phẩm

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 15 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn. Chỉ thị nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời gian qua, Thành ủy, UBND TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, có những chuyển biến rõ rệt, tích cực.

Tuy nhiên, một số ít cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, thiếu chủ động, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ, đồng bộ.

Theo Thành ủy TPHCM, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đã tác động nhất định đến môi trường đầu tư kinh doanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe lâu dài của người dân và sự phát triển giống nòi của dân tộc.

Để tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu đưa chỉ tiêu, mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn và lĩnh vực do cơ quan, đơn vị phụ trách.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu triển khai chuyển đổi số toàn bộ quy trình cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tích hợp chức năng phản ánh vi phạm và truy xuất thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong số các nhiệm vụ cụ thể, Thành ủy TPHCM yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND thành phố rà soát, sửa đổi và kiến nghị sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các hạn chế, thiếu sót, bất cập của các quy định hiện hành liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm. UBND TPHCM cần kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo khoa học, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo và buông lỏng quản lý về an toàn thực phẩm.

Đảng ủy Công an thành phố lãnh đạo Công an TPHCM phối hợp với Sở An toàn thực phẩm tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phát động các đợt cao điểm hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xác định rõ địa bàn trọng điểm, diện đối tượng cần tập trung xử lý. Thành ủy TPHCM nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện cơ sở ngâm 3.000 tấn thịt ốc bằng hóa chất (Ảnh: Công an TPHCM).

Các lực lượng kiểm tra chặt chẽ các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh hóa chất, phụ gia thực phẩm, các loại vật tư nông nghiệp, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật.

Công an TPHCM cần chủ động phối hợp đơn vị thuế, hải quan xác minh gian lận thuế và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung xử lý các trường hợp bỏ trốn, đảm bảo tính răn đe, trấn áp tội phạm vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm.