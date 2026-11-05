Ngày 5/11, Sở Y tế TPHCM cho biết đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn rà soát, chấn chỉnh hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan quản lý tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân, đồng thời ghi nhận các báo cáo về sự cố y khoa, tai biến xảy ra trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo yêu cầu của Sở Y tế, các cơ sở phải rà soát toàn bộ điều kiện pháp lý, chuyên môn và chỉ được thực hiện những kỹ thuật thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người trực tiếp hành nghề phải có giấy phép, phạm vi hành nghề phù hợp và đăng ký hành nghề theo đúng quy định. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ nhân sự tham gia phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu, không để xảy ra tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn trong quá trình thực hiện kỹ thuật.

Các bác sĩ phẫu thuật giải cứu bệnh nhân gặp biến chứng sau khi tiêm filler mông (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đối với cơ sở thực hiện kỹ thuật chuyên khoa thẩm mỹ, Sở Y tế yêu cầu bảo đảm các tiêu chí an toàn người bệnh theo Bộ tiêu chí chất lượng phiên bản 2.0 do sở ban hành.

Danh sách người hành nghề và danh mục kỹ thuật được phê duyệt phải được công khai tại khu vực tiếp đón, đồng thời đăng tải trên website để người dân thuận tiện tra cứu, giám sát.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là các cơ sở phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phòng mổ, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn và phương tiện cấp cứu, hồi sức.

Sở Y tế nghiêm cấm việc hợp tác, cho thuê, cho mượn phòng mổ hoặc để cá nhân, tổ chức không thuộc cơ sở, không đăng ký hành nghề hay không đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ.

Các đơn vị cũng phải tuân thủ đầy đủ quy trình chuyên môn từ khâu khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, chỉ định phẫu thuật đến gây mê hồi sức, theo dõi và chăm sóc sau phẫu thuật.

Trước khi thực hiện kỹ thuật, người bệnh phải được tư vấn đầy đủ về nguy cơ, tai biến có thể xảy ra và được lấy ý kiến đồng ý. Cơ sở cần chủ động xây dựng phương án cấp cứu, xử trí tai biến, đồng thời có kế hoạch chuyển người bệnh đến cơ sở y tế đủ năng lực khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Đối với công tác xử lý sự cố y khoa, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm quy định về phòng ngừa và báo cáo sự cố theo Thông tư 43/2018 của Bộ Y tế.

Khi xảy ra tai biến, cơ sở phải khẩn trương tổ chức cấp cứu, xử trí, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người bệnh và báo cáo Sở Y tế. Những bệnh viện, cơ sở tiếp nhận cấp cứu, điều trị người gặp sự cố sau phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ tại nơi khác cũng phải báo cáo nhanh để sở phối hợp kiểm tra, xử lý.

Đặc biệt, khi có sự cố nghiêm trọng khiến người bệnh tử vong hoặc diễn biến nguy kịch, các đơn vị phải kịp thời thông tin, báo cáo cơ quan quản lý và thực hiện đầy đủ quy định liên quan.

Sau mỗi sự cố, cơ sở phải ghi nhận, phân tích nguyên nhân, triển khai biện pháp khắc phục và phòng ngừa nguy cơ tái diễn.

Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm rà soát toàn bộ hoạt động phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những tồn tại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật, quy trình chuyên môn và các yêu cầu về an toàn người bệnh.

Đối với những cơ sở có dấu hiệu vi phạm, sở sẽ phối hợp Công an TPHCM và các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.