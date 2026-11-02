Ngày 2/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Sở Y tế TPHCM đã có kết luận kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bến Sắn, phường Tân Hiệp, TPHCM (thời kỳ từ ngày 1/1/2024 đến ngày 28/2/2026), sau gần 2 tháng làm việc tại đây.

Hàng loạt bất cập trong công tác tổ chức

Tại kết luận kiểm tra, Sở Y tế TPHCM nhận định, Ban Giám đốc Bệnh viện Bến Sắn đã có sự quan tâm triển khai thực hiện các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn tồn tại, hạn chế cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh và khắc phục.

Theo đó, về thực trạng hoạt động, đơn vị chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh tên trên giấy phép, sau khi đổi tên từ Khu điều trị phong thành Bệnh viện Bến Sắn.

Bệnh viện Bến Sắn trước đây mang tên Khu điều trị phong Bến Sắn (Ảnh: Fanpage bệnh viện).

Về công tác tổ chức cán bộ, đoàn kiểm tra ghi nhận Bệnh viện Bến Sắn có nhiều thiếu sót khi tổ chức họp định kỳ trong nhiều tháng của năm 2024 và sau tháng 4/2025. Bệnh viện này quy định thời gian làm việc không đúng với Bộ luật Lao động năm 2019, chưa quy định rõ các thời gian nghỉ phép, lễ, ốm, việc riêng.

Bệnh viện Bến Sắn khuyết nhiều vị trí quản lý và hàng chục vị trí việc làm chuyên môn; ký nhiều hợp đồng lao động chưa đúng quy định. Từ năm 2025 đến nay, Bệnh viện chưa thực hiện tuyển dụng xét tuyển viên chức còn thiếu so với biên chế được giao.

Nhiều hồ sơ bổ nhiệm của đơn vị cũng chưa đúng. Có trường hợp được bổ nhiệm dù không có tên trong danh sách quy hoạch và bỏ sót nhân sự đủ điều kiện quy hoạch; có tình trạng điều chuyển liên tục không rõ lý do và chưa rõ sự phù hợp chuyên môn.

Bệnh viện Bến Sắn không thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức, người lao động đủ điều kiện giai đoạn 2024-2025; chậm trễ ban hành quy định nội bộ chi thu nhập tăng thêm quý 4/2025 (theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND), gây khó khăn cho viên chức; có thiếu sót trong hồ sơ đề nghị khen thưởng, giải quyết chế độ bồi dưỡng độc hại và chính sách đặc thù.

Về quy tắc ứng xử và đánh giá thi đua, đoàn kiểm tra ghi nhận bệnh viện triển khai quy tắc ứng xử mang tính hình thức; phản ánh Giám đốc có lời nói thiếu chuẩn mực, dùng từ ngữ xúc phạm nhân viên (như từ "sâu bọ"), vi phạm văn hóa công vụ là có cơ sở; môi trường làm việc có dấu hiệu thiếu dân chủ.

Hội nghị viên chức, người lao động Bệnh viện Bến Sắn diễn ra đầu năm 2026 (Ảnh: Fanpage bệnh viện).

"Biên bản Hội nghị năm 2026 thừa nhận tình trạng giao ban không thường xuyên và "truyền đạt sai lệch", là minh chứng cho sự buông lỏng quản lý của Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng.

Đơn vị chưa chỉ rõ được cụ thể khoa, phòng nào vi phạm, dẫn đến việc đánh giá thi đua thiếu căn cứ, mang tính cào bằng hoặc trù dập cá nhân”, kết luận kiểm tra từ Sở Y tế TPHCM nêu.

Nhiều vấn đề quản lý tài chính, đấu thầu và chuyên môn

Về công tác tài chính, Bệnh viện Bến Sắn chưa thực hiện đầy đủ quy định về lập, quản lý chứng từ kế toán theo quy định Luật Kế toán 2015; chưa hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán đối với nguồn thu dịch vụ và chăm sóc giảm nhẹ; nguồn thu tiền điện của viên chức, người lao động và trại viên phong.

Trong mua sắm, đơn vị mua lương thực, thực phẩm năm 2024 và 2025 (tổng gần 6,7 tỷ đồng) theo hình thức chỉ định thầu, không đúng Luật Đấu thầu; việc tiếp nhận thực phẩm thiếu sự giám sát.

Về quản lý kho vật tư, thuốc, khoa Dược không thực hiện kiểm kê thuốc, hóa chất định kỳ; mua thuốc từ nguồn thu khám dịch vụ và chăm sóc giảm nhẹ nhưng không theo dõi nhập, xuất kho (hơn 5,3 tỷ đồng giai đoạn 2024-2025).

Trong công tác dược, phần mềm quản lý thuốc cũ hết hợp đồng không lưu dữ liệu; gói thầu mua thuốc thiếu đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (năm 2023-2024), một số thuốc đã có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không mua sắm…

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Bến Sắn chăm sóc trại viên (Ảnh: Fanpage bệnh viện).

Ở công tác chuyên môn, một số khoa, phòng của đơn vị được thành lập hoặc sáp nhập chưa được Sở Y tế thẩm định; thiếu bác sĩ chẩn đoán hình ảnh; lãnh đạo một số khoa thiếu chứng chỉ hành nghề phù hợp; tự triển khai các kỹ thuật không nằm trong danh mục được phê duyệt.

Bệnh viện Bến Sắn chưa bố trí phòng cấp cứu tại khoa Khám bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn chưa đảm bảo; hệ thống xử lý chất thải, nước thải chưa hoàn thiện; lập và lưu trữ hồ sơ bệnh án chưa đúng quy định; phòng xét nghiệm chưa đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2 đã tự công bố…

Không chi tiền ăn ngày lễ, Tết cho trại viên

Liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ trại viên, các diện đối tượng chăm sóc tại Bệnh viện Bến Sắn chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng; hồ sơ đối tượng chưa được cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin.

Bệnh viện chưa ban hành quy trình tiếp nhận, dừng trợ giúp xã hội và quy trình chuyển viện. Đáng chú ý, năm 2024, đơn vị không thực hiện chi tiền ăn ngày Lễ, Tết cho trại viên theo Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND.

Còn hàng trăm đối tượng là thân nhân bệnh nhân đang sinh sống tại khuôn viên của bệnh viện (trong đó có nhiều thân nhân của người bệnh đã chết), gây nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề pháp lý như đất đai, tình hình an ninh trật tự.

Bệnh viện Bến Sắn hiện chăm sóc nhiều diện đối tượng (Ảnh: Fanpage bệnh viện).

Về kinh phí tài trợ, từ thiện, có tình trạng nhận tiền mặt tài trợ nhưng không nộp vào tài khoản ngân hàng, chưa xây dựng quy chế quản lý và hạch toán sai.

Trong quản lý đất đai, Bệnh viện Bến Sắn chưa thực hiện đầy đủ biện pháp kiểm soát hiện trạng sử dụng đất; chưa xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê trái phép.

Bệnh viện cũng không ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong năm 2024; không phân công bộ phận/người phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng.

Bệnh viện bỏ sót đơn do cấp trên chuyển đến, một số đơn xử lý chưa triệt để từ đầu dẫn đến kéo dài, phát sinh đơn thư đông người.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu Bệnh viện Bến Sắn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý kỷ luật, liên quan đến các tồn tại, hạn chế đã kết luận. Các phòng chuyên môn của Sở được giao hướng dẫn, đôn đốc Bệnh viện Bến Sắn khắc phục toàn bộ thiếu sót, tồn tại và báo cáo theo đúng quy định.