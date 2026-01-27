TPHCM: Nhập viện muộn, nhiều bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn vì căn bệnh hiểm

Tối 26/1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, từ đầu năm đến nay, các bác sĩ khoa Thận - Niệu của đơn vị liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ bị xoắn tinh hoàn. Đáng chú ý, tất cả bệnh nhi đều không thuộc nhóm tuổi thường gặp tình trạng trên và nhập viện muộn, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Trường hợp thứ nhất là một bé trai 6 tuổi (ngụ tỉnh Lâm Đồng), bị sưng đỏ và đau bìu trái ba ngày liên tục, không sốt. Tại một cơ sở y tế gần nhà, bé được chẩn đoán viêm tinh hoàn và kê thuốc uống.

Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị, bìu trái của bệnh nhi tiếp tục đau nhiều hơn, nên được gia đình đưa đến tuyến trên ở TPHCM. Bé được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 chẩn đoán xoắn tinh hoàn trái và nhập viện phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn vì biến chứng nặng.

Một trường hợp trẻ bị xoắn tinh hoàn, điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BV).

Trường hợp 2 là bé trai 11 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Nai), cũng xuất hiện tình trạng đau bìu trái suốt ba ngày, nhưng ngại nói với gia đình. Khi phụ huynh phát hiện con có dáng đi bất thường, gia đình lập tức đưa bé đến khám tại bệnh viện ở TPHCM.

Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi xoắn tinh hoàn trái, phải nhập viện để cắt bỏ tinh hoàn đã hoại tử đen.

Trường hợp thứ ba là một bé trai mới 3 tuổi (ngụ TPHCM), bị sưng đau bìu trái hai ngày nhưng người nhà không phát hiện. Đến khi thấy tình trạng bìu to của trẻ, gia đình mới đưa đi viện nhưng quá trễ, tinh hoàn đã hoại tử đen. Bệnh nhi cũng phải cắt bỏ một bên tinh hoàn khi tuổi còn rất nhỏ.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa.

Trong đó, trẻ nhỏ là đối tượng rất nguy hiểm, vì không thể mô tả triệu chứng rõ ràng, dẫn đến các bác sĩ tuyến dưới khó nhận diện đúng. Xoắn tinh hoàn gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất là tuổi sơ sinh và tiền dậy thì. Tuy nhiên, cả 3 trường hợp trên đều nằm ngoài nhóm tuổi phổ biến mắc bệnh.

"Thời gian là yếu tố quyết định trong điều trị. Nếu trẻ đến bệnh viện trễ sau 6 giờ, vòng xoắn quá chặt, khả năng tinh hoàn hoại tử cao. Do đó, bất kỳ dấu hiệu đau bìu cấp tính nào ở trẻ, dù không kèm sốt, phụ huynh phải đưa con vào bệnh viện chuyên khoa khám ngay", bác sĩ Thạch nói.

Xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi (Ảnh: BV).

Theo BSCK2 Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận - Niệu, vì xoắn tinh hoàn thường xảy ra vào ban đêm nên người nhà có xu hướng chờ đến sáng để đưa trẻ đi khám, dẫn đến việc mất đi thời điểm vàng cứu chữa.

Bác sĩ Đức khuyến cáo, phụ huynh đừng chủ quan với đau bìu ở trẻ. Bất kỳ trẻ nào có tình trạng đau bìu đột ngột, sưng bìu và đau ban đêm, dù không sốt hay không chấn thương đều phải nghĩ đến xoắn tinh hoàn.

Cha mẹ cũng không nên tự theo dõi kéo dài hoặc chỉ điều trị nội khoa. Thay vào đó, cần cho trẻ đi khám ngay tại bệnh viện có chuyên khoa ngoại nhi khi phát hiện đau bìu bất kỳ thời gian nào, để kịp thời chẩn đoán và phẫu thuật cứu tinh hoàn.