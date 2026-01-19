Trung tâm Y tế huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nay là Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, TPHCM (Ảnh: HNC).

Chiều 19/1, Sở Y tế TPHCM đã thông tin về vụ việc sản phụ sinh con trên taxi khi chuyển viện, gây xôn xao dư luận mới đây.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) không nhận nhập viện, khiến một sản phụ đã sinh con trong taxi trong quá trình chuyển tuyến, Sở Y tế TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, vào lúc 16h55 ngày 17/1, sản phụ được tiếp nhận và thăm khám tại khoa Sản của cơ sở trên.

Qua đánh giá ban đầu, sản phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ, có yếu tố nguy cơ nên được nhân viên y tế Trung tâm tư vấn chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục theo dõi và xử trí. Trung tâm đã chủ động xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi kèm theo quy định.

Trong thời gian nhân viên y tế chuẩn bị các thủ tục cần thiết, gia đình chủ động đưa sản phụ rời khỏi cơ sở y tế bằng taxi, không thực hiện theo phương án chuyển viện an toàn do đơn vị đề xuất. Sau đó, sản phụ sinh con trên xe và được đưa vào Bệnh viện Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục chăm sóc y tế.

Hiện nay, sức khỏe của sản phụ và trẻ sơ sinh được ghi nhận ổn định.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan và toàn diện, Sở Y tế TPHCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương thực hiện báo cáo chi tiết theo mốc thời gian; cung cấp đầy đủ, trung thực toàn bộ hồ sơ liên quan, tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá toàn bộ quy trình liên quan đến ca bệnh trên.

Cụ thể, Trung tâm phải đánh giá đầy đủ từ việc tiếp nhận, chỉ định chuyên môn, tư vấn - giao tiếp với người bệnh và thân nhân, đến phương án chuyển viện. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâm có thể mời chuyên gia sản khoa độc lập đánh giá chuyên môn.

Trên cơ sở đó, Trung tâm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện sai phạm, tuyệt đối không bao che, không né tránh trách nhiệm.

Song song đó, Sở Y tế TPHCM cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và chuyển viện đối với sản phụ, đặc biệt trong các tình huống có nguy cơ cao, diễn tiến nhanh.

Sở Y tế TPHCM khẳng định, an toàn người bệnh - đặc biệt đối với sản phụ và trẻ sơ sinh - là nguyên tắc xuyên suốt và yêu cầu bắt buộc.

Cơ quan này yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức rà soát, quán triệt và giám sát nghiêm việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy tắc ứng xử và công tác tư vấn người bệnh; bảo đảm người bệnh và gia đình được hướng dẫn đầy đủ để lựa chọn phương án vận chuyển an toàn, đúng quy định.

Trước đó, gia đình sản phụ V.T.S (44 tuổi, ở xã Kim Long, TPHCM) bức xúc cho rằng, việc nhân viên y tế vội vàng yêu cầu chuyển viện, không nhận nhập viện theo dõi dấu hiệu cụ thể, khiến bệnh nhân và thai nhi trong bụng bị đặt vào tình huống nguy hiểm.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh.