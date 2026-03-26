Ngày 26/3, Sở Y tế TPHCM cho biết, nhân Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4, địa phương sẽ đồng loạt tổ chức 60 điểm khám tầm soát các bệnh chuyên khoa.

Theo đó, TPHCM sẽ tổ chức chương trình khám tầm soát các bệnh chuyên khoa tại 60 điểm khám đặt tại các trạm y tế xã, phường. Chương trình sẽ ra quân ngày 5/4, có sự tham gia của 56 bệnh viện công lập, dự kiến tầm soát sức khỏe miễn phí cho 16.000 lượt người dân.

Điểm nổi bật trong hoạt động tầm soát lần này là việc ngành y tế TPHCM ưu tiên triển khai tại các khu vực xa trung tâm, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi cư trú. Hoạt động khám tầm soát sẽ do bác sĩ của nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn TPHCM phối hợp với trạm y tế địa phương tổ chức khám, tư vấn và tầm soát bệnh cho người dân.

Điểm nổi bật thứ hai là ngoài khám sức khỏe tổng quát, các bệnh viện sẽ triển khai tầm soát nhiều bệnh lý chuyên khoa quan trọng, giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót.

Cụ thể, người dân sẽ được tầm soát bệnh lý ở mắt như bệnh võng mạc, tật khúc xạ; bệnh lý ngoài da; bệnh lý răng miệng; tầm soát tim bẩm sinh ở trẻ em; tầm soát các bệnh lý ung thư phổ biến...

Nhân viên một trạm y tế tại TPHCM kiểm tra sức khỏe cho người dân (Ảnh: SYT).

Song song đó, các điểm khám sẽ thực hiện đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đánh giá nguy cơ tim mạch, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính và tư vấn chế độ dinh dưỡng, lối sống, hướng dẫn theo dõi sức khỏe phù hợp với từng độ tuổi của người dân.

Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh lý sẽ được tư vấn theo dõi tại địa phương hoặc chuyển tuyến phù hợp để tiếp tục điều trị.

Việc tổ chức đồng loạt các điểm khám, tầm soát bệnh tại phường, xã thể hiện định hướng đổi mới hoạt động y tế cơ sở - chuyển từ khám bệnh thụ động sang chủ động quản lý sức khỏe người dân của TPHCM. Từ đó, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cộng đồng.

Hoạt động này cũng góp phần cụ thể hóa mô hình chăm sóc sức khỏe theo địa bàn dân cư, tăng cường liên kết giữa bệnh viện và trạm y tế, từng bước xây dựng hệ thống y tế "đa tầng - đa cực - đa trung tâm", trong đó y tế cơ sở là nền tảng.

Sở Y tế TPHCM kêu gọi người dân tích cực tham gia các điểm khám tầm soát tại địa phương, chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và người có yếu tố nguy cơ.

Việc phát hiện sớm các bệnh lý chuyên khoa sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.