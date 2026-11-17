Ngày 17/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến 8h ngày 16/11, chương trình khám sức khỏe toàn dân ghi nhận hơn 9,7 triệu người được khám, tương đương hơn 76% dân số thành phố, tăng 238.140 người so với tuần trước.

Người dân TPHCM khám sức khỏe miễn phí (Ảnh: Thảo Phương).

Theo Sở Y tế, tiến độ khám ở nhóm người lao động và sinh viên vẫn cần được đẩy nhanh trong giai đoạn cuối năm 2026.

Cụ thể, thành phố đã khám sức khỏe cho hơn 2,4 triệu học sinh, đạt hơn 92%; hơn 3,8 triệu người lao động, đạt hơn 63%; và hơn 220.000 sinh viên, đạt 50,32%.

Như vậy, tỷ lệ khám ở nhóm học sinh đã đạt mức cao, trong khi người lao động và đặc biệt là sinh viên vẫn còn nhiều người chưa tham gia. Đây là những nhóm cần được ưu tiên trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM đề nghị các đơn vị tập trung triển khai những nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ chương trình.

Đối với các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và cơ sở khám sức khỏe, Sở Y tế yêu cầu tiếp tục thực hiện Công văn số 17237/SYT-NVY ngày 12/11/2026; chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị và các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ địa phương, trường học, doanh nghiệp tổ chức khám.

Các cơ sở đã được kết nối với địa phương cần duy trì phối hợp, thống nhất lịch và triển khai các đợt khám theo nhu cầu thực tế. Trong đó, ưu tiên những địa phương có tỷ lệ khám thấp và các nhóm học sinh, sinh viên, người lao động chưa được khám.

Ngành y tế cũng khuyến khích tổ chức khám lưu động, khám ngoài giờ hành chính và vào ngày nghỉ để tạo thuận lợi cho người dân.

Đối với UBND các phường, xã, đặc khu, Sở Y tế đề nghị chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ sở khám sức khỏe; chỉ đạo trạm y tế rà soát danh sách người chưa được khám, xác định nhu cầu và thống nhất kế hoạch triển khai.

Các địa phương cần thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, vận động và hỗ trợ người dân tham gia theo lịch đã thống nhất, bảo đảm các đợt khám hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn lực, tránh lãng phí.

Ngành y tế khuyến khích địa phương tăng cường khám sức khỏe lưu động (Ảnh: Thảo Phương).

Đối với các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Sở Y tế yêu cầu khẩn trương rà soát số sinh viên, học viên chưa được khám trong năm 2026; phối hợp với các cơ sở y tế để thống nhất kế hoạch, bố trí địa điểm và lịch khám phù hợp với lịch học.

Các trường cần phân công đầu mối phụ trách, thông báo và đôn đốc sinh viên, học viên tham gia; đồng thời phối hợp tổng hợp kết quả, cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn của ngành y tế. Việc rà soát kết quả đã khám cũng cần được thực hiện để tránh tổ chức khám trùng lặp.

Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ, rà soát nhu cầu của từng địa phương và điều phối các cơ sở khám sức khỏe hỗ trợ kịp thời, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chương trình trong năm 2026.

Ngành y tế nhấn mạnh kết quả phải được ghi nhận đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng số người thực tế được khám, sàng lọc và quản lý sức khỏe. Việc này cần gắn với cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và tổ chức chăm sóc sức khỏe sau khám.