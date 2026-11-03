Tỷ lệ khám sức khỏe giữa các địa phương còn chênh lệch đáng kể

Sáng 3/11, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, toàn thành phố đã có hơn 6,9 triệu người được khám sức khỏe, đạt 54% tổng dân số. Trong đó, nhóm học sinh đạt tỷ lệ cao nhất (hơn 94%), trong khi nhóm người lao động đạt hơn 36,5% và nhóm sinh viên đạt 34,4%.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn chênh lệch đáng kể giữa các nhóm đối tượng và giữa các địa phương.

Theo số liệu tổng hợp, 4 địa phương ghi nhận số lượt khám cộng dồn bằng hoặc vượt quy mô dân số, gồm phường Sài Gòn, xã Thạnh An, xã Vĩnh Lộc và phường Phước Thắng. Một số địa phương khác đạt tỷ lệ cao như phường Long Phước, xã Phước Hòa, xã Bà Điểm và xã Hiệp Phước (85-93%).

Người dân trên địa bàn TPHCM được khám sức khỏe miễn phí (Ảnh: Xuân Bình).

Đến nay, có 104 xã, phường đạt tỷ lệ khám trên 50%.

Tuy nhiên, vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 40%. Trong đó, thấp nhất là phường Cầu Ông Lãnh (32,96%), tiếp đến là phường Vĩnh Hội (35,07%), phường An Lạc (35,65%), phường Bình Trị Đông (35,76%), phường Bến Thành (36,72%)...

Sự chênh lệch này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, điều phối nguồn lực linh hoạt và tập trung hỗ trợ đúng địa bàn, đúng nhu cầu.

Đề xuất tập trung thực hiện 5 nội dung

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân năm 2026, Sở Y tế tiếp tục tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 5 nội dung.

Một là, Liên đoàn Lao động TPHCM, Sở Nội vụ tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định; ngành y tế phối hợp, hỗ trợ điều phối các cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện.

Hai là, UBND 168 phường, xã, đặc khu rà soát, lập danh sách cụ thể số người chưa được khám theo từng nhóm đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khám hết số người còn lại, ưu tiên nhóm yếu thế và các địa bàn có tỷ lệ khám thấp.

Ba là, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục khẩn trương hoàn thành khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên trong tháng 11, ưu tiên tổ chức khám tập trung tại trường.

Bốn là, các cơ sở khám sức khỏe chủ động tăng cường nhân lực, bố trí lịch khám linh hoạt, phối hợp hỗ trợ các địa phương còn tỷ lệ khám thấp.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh đưa bác sĩ về luân phiên hỗ trợ trạm y tế ở xã đảo Thạnh An (Ảnh: Trần Văn Khanh).

Năm là, các cơ sở khám sức khỏe tăng cường kiểm soát chất lượng, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng; phối hợp rà soát, đối chiếu dữ liệu khám, điều trị định kỳ, hạn chế trùng lặp và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn liền với bảo đảm chất lượng khám sức khỏe, tính chính xác của dữ liệu và quản lý sức khỏe người dân sau khám, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách liên tục, toàn diện và bền vững.

Nhiều bệnh viện chính thức giao quân cho trạm y tế

Trong khuôn khổ Chương trình luân phiên bác sĩ về công tác tại các trạm y tế đang gặp khó khăn về nhân lực, do Sở Y tế TPHCM triển khai, nhiều bệnh viện ở TPHCM đã tổ chức lễ ra quân đến các địa bàn được giao phụ trách.

BSCKII Huỳnh Ngọc Hớn, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, đơn vị được phân công phụ trách 6 trạm y tế, trong đó xa nhất là Trạm Y tế xã Long Hòa (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu).

Lễ ra quân kết nối giữa Bệnh viện Trưng Vương và Trạm Y tế xã Long Hòa (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Ngày 2/11, Bệnh viện Trưng Vương đã chính thức cử 2 bác sĩ đến công tác tại trạm y tế này, đồng thời bàn giao hệ thống khám bệnh từ xa cho trạm (gồm 1 ống nghe, 2 camera khám da và tai mũi họng, 1 camera đọc phim và đọc tài liệu).

Theo bác sĩ Hớn, việc đặt hệ thống khám bệnh từ xa sẽ góp phần hỗ trợ công nghệ thông tin, để Trạm Y tế xã Long Hòa nhập dữ liệu khám bệnh nhanh chóng, hạn chế sai sót.

Đồng thời, giúp việc tư vấn và trao đổi chuyên môn giữa 2 bên thuận tiện, nhanh chóng, để bệnh viện thành điểm tựa chuyên môn vững chắc cho trạm y tế.

BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ, đơn vị cũng vừa bàn giao các bác sĩ giỏi đến Trạm Y tế xã Thạnh An, cũng như thiết lập các chương trình hỗ trợ toàn diện cho trạm này.

Cụ thể, Bệnh viện Lê Văn Thịnh sẽ tổ chức kết nối chuyên môn, hỗ trợ hội chẩn, tư vấn xử trí và phối hợp chuyển viện khi cần, đồng thời cùng trạm quan tâm quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi và phòng bệnh cho cộng đồng.

BSCKII Trần Văn Khanh đề nghị các bác sĩ nhận nhiệm vụ hỗ trợ trạm y tế mang theo tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, lắng nghe người dân, tôn trọng và học hỏi đồng nghiệp; xem việc chăm sóc sức khỏe người dân xã đảo là trách nhiệm và cũng là cơ hội quý để trưởng thành.