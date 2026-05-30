Thời điểm cận kề dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa dành tặng cho trẻ đang điều trị, không được về nhà sum họp cùng gia đình.

Ngày 29/5, khuôn viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1 (phường Gia Định) được phủ đầy sắc màu tuổi thơ, trong chương trình "Mang tuổi thơ đến bệnh viện" do Phòng Công tác xã hội phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức.

Khu vực check-in "Thế giới tuổi thơ" tại sảnh bệnh viện được trang trí rực rỡ với bong bóng, tiểu cảnh chụp hình đáng yêu, nhanh chóng trở thành điểm hẹn để các bệnh nhi và gia đình lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Không chỉ được vui chơi, các em nhỏ còn hào hứng tham gia khu tô tượng "Sắc màu tuổi thơ", nơi những đôi bàn tay nhỏ xíu được tự do sáng tạo theo trí tưởng tượng riêng. Với nhiều bệnh nhi đang điều trị, đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là khoảng thời gian thư giãn, giúp các em tạm quên đi mệt mỏi của hành trình điều trị.

Trong khi đó, chương trình âm nhạc tại khuôn viên xanh của bệnh viện đã mang đến những phút giây đầy cảm xúc, với phần trình diễn của Dàn hợp xướng thanh niên quốc tế “United Youth Harmony Choir”. Những giai điệu trong trẻo vang lên giữa bệnh viện như tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp các em nhỏ và gia đình cảm nhận được sự sẻ chia và hy vọng.

Những niềm vui giản dị ấy hiện rõ trên gương mặt của từng em nhỏ tham dự chương trình. Bé N.T.A. (9 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Con thích nhất là được tô tượng. Hôm nay con còn được tặng sữa, bánh kẹo và gấu bông nữa. Con cảm ơn các bác sĩ”.

Còn em G.H. (11 tuổi) tâm sự: "Con ở bệnh viện lâu rồi. Hôm nay được chơi với các bạn và nghe hát , con rất là vui. Con sẽ giữ món quà này làm kỷ niệm”

Trước sự quan tâm mà bệnh viện dành cho các bệnh nhi, chị N.T.T. - phụ huynh cháu V.N.G.H. - xúc động nói: "Bé nhà tôi vốn khá nhút nhát nhưng hôm nay lại cười nói rất nhiều. Nhìn con hứng khởi như vậy, gia đình tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Đây thật sự là một chương trình rất ý nghĩa”.

BSCKII Đinh Hữu Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ, đơn vị luôn mong muốn bệnh viện không chỉ điều trị mà còn là nơi giúp các em nhỏ cảm nhận được sự yêu thương và tinh thần tích cực.

"Mang tuổi thơ đến bệnh viện" không đơn thuần là một hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, mà còn là hành trình lan tỏa và tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho các em, thông qua những nụ cười, bài hát hay món quà nhỏ.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chương trình "Ngày hội tuổi thơ" cũng vừa diễn ra, với hàng loạt hoạt động như múa lân, biểu diễn ảo thuật, tổ chức những gian hàng vui chơi cho các bé, tặng tóc giả và tổ chức sinh nhật cho bệnh nhi ung thư, tặng viện phí cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn...

BSCKII Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, Bác Hồ từng ví "cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới màu", nghĩa là thế hệ trẻ có được nuôi dạy khỏe mạnh thì đất nước mới phát triển vững mạnh.

Vâng lời Bác, hằng năm đơn vị luôn tìm cách hỗ trợ chi phí điều trị, để tất cả các bé có thể tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế. Bên cạnh các hoạt động nâng cao chuyên môn, bệnh viện cũng thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, với mong muốn mang đến cho bệnh nhi và gia đình thật nhiều khoảnh khắc tươi vui.

Chương trình "Ngày hội tuổi thơ" cũng diễn ra trong dịp kỷ niệm 48 năm thành lập Bệnh viện Nhi đồng 2 (1/6/1978-1/6/2026). Thông qua ngày hội, bệnh nhi được nhận tổng cộng 12.000 phần quà và hơn 1 tỷ đồng viện phí hỗ trợ.

Với Bệnh viện Nhi đồng 1, hội thi "Tài năng nhí" được tổ chức cho cả bệnh nhi lẫn con của viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị.

Hội thi có nhiều tiết mục đặc sắc như ca hát, múa, biểu diễn nhạc cụ, kể chuyện, võ thuật, vẽ tranh, trình diễn thời trang và các phần thi năng khiếu sáng tạo. Mỗi tiết mục đều thể hiện sự hồn nhiên, đáng yêu cùng những nỗ lực đáng trân trọng của các em nhỏ.

TS.BSCKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ, mỗi trẻ đều có những khả năng, năng khiếu và ước mơ riêng cần được khuyến khích, nuôi dưỡng và phát triển. Hội thi không chỉ là nơi những mầm non thể hiện tài năng, mà còn là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống.

"Tôi rất xúc động khi chứng kiến nhiều bệnh nhi dù đang mang trong mình bệnh tật nhưng vẫn tự tin biểu diễn, thể hiện niềm đam mê và nghị lực đáng khâm phục. Các cháu chính là những tấm gương về tinh thần vượt khó, truyền cảm hứng tích cực đến tất cả chúng ta", bác sĩ Minh nói.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những tiết mục xuất sắc, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và các giải khuyến khích.

Tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, chương trình "Ngày hội thiếu nhi 1/6 lần 1 năm 2026" cũng vừa diễn ra. Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí, ban tổ chức dành tặng một phần quà trị giá 600.000 đồng cho mỗi trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đến tham dự. Tổng kinh phí chăm lo trong chương trình lên đến hơn 1 tỷ đồng.

"Mong các cháu sẽ cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương, sự quan tâm mà các cấp lãnh đạo cùng các cô, chú hảo tâm đã dành cho các cháu. Chúc các cháu có một mùa hè thật vui tươi, an toàn và bổ ích, không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành những công dân có ích cho xã hội", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM gửi gắm.

(Ảnh: BVCC)