Tò mò nhét hũ kem vào hậu môn, người đàn ông phải cấp cứu

Ngày 18/5, tin từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp), cho biết bệnh viện đã cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị mắc kẹt dị vật trong trực tràng.

Trước đó, bệnh nhân D. nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hậu môn - trực tràng, kèm cảm giác mót rặn, đau bụng dưới. Dù các dấu hiệu sinh tồn còn ổn định, người bệnh tỏ ra lo lắng và ngại chia sẻ nguyên nhân.

Hũ kem D. nhét vào hậu môn (Ảnh: CTV).

Khi được bác sĩ thăm khám, bệnh nhân cho biết do tò mò nên đã tự đưa vật thể lạ vào hậu môn. Dị vật sau đó tụt sâu và không thể tự lấy ra nên D. được người nhà đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhân được chỉ định chụp X-quang bụng để xác định vị trí, kích thước dị vật cũng như đánh giá nguy cơ thủng trực tràng.

Ê-kíp bác sĩ sau đó đã lấy dị vật ra ngoài thành công mà không cần mổ mở bụng. Dị vật được xác định là một hũ kem bằng nhựa cứng, kích thước khoảng 3x4x5cm, còn nguyên nắp và có bề mặt trơn láng.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Danh, bác sĩ chuyên ngành ngoại - tiết niệu, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, bệnh nhân D. được đưa đến bệnh viện kịp thời nên phục hồi tốt sau can thiệp.

Sau 24 giờ theo dõi, bệnh nhân hết đau, đại tiện bình thường, không chảy máu hay nhiễm trùng và được xuất viện trong tình trạng ổn định.