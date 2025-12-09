Ngày 9/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết vừa điều trị thành công một ca nhiễm trùng huyết do xoắn khuẩn Leptospira, đồng thời cảnh báo nguy cơ mắc bệnh này trong mùa mưa, lũ và khi tiếp xúc với môi trường nước bẩn.

Bệnh nhân là L.T.H. (20 tuổi), sinh viên đang ở trọ tại TPHCM. Trước nhập viện, người bệnh sốt 2-3 cơn/ngày kèm đau đầu, nhức mỏi cơ, buồn nôn và nôn, tiểu vàng sậm, ho ít, không đau bụng. Do sốt không giảm suốt 5 ngày, ăn kém và mệt nhiều, bệnh nhân đi khám và được chỉ định nhập viện.

Khai thác dịch tễ, bệnh nhân cho biết ít ngày trước có đi cắm trại, tiếp xúc bùn đất bẩn qua vết thương trầy xước ở ngón tay, ngoài ra chưa ghi nhận bệnh lý nội - ngoại khoa trước đây.

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ khám và ghi nhận bệnh nhân có kết mạc mắt vàng, còn sốt, đau đầu và đau cơ toàn thân, ho đờm trắng, buồn nôn và nôn. Dựa trên thăm khám, bác sĩ nghi ngờ nhiễm Leptospira và khẳng định qua kết quả xét nghiệm chuyên biệt.

Nam sinh viên nhiễm xoắn khuẩn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Ảnh: BV).

Nam sinh viên được điều trị kháng sinh tĩnh mạch, sau 2-3 ngày đã đáp ứng tốt, hết sốt, giảm vàng da, nước tiểu trong dần, ăn được và giảm nôn. Sau 8 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

BSCKI Nguyễn Thị Hoài Thu, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết tình trạng nhiễm xoắn khuẩn Leptospira có biểu hiện lâm sàng đa dạng và có thể gây tổn thương nhiều cơ quan như cơ, thận, màng não, phổi.

Bệnh thường gặp ở vùng nhiệt đới, đặc biệt tại khu vực nông thôn, ruộng rẫy, chăn nuôi hoặc nơi nước đọng dễ ô nhiễm bởi nước tiểu động vật. Bệnh có thể xảy ra quanh năm, nhưng thường gặp vào mùa mưa.

Vi khuẩn Leptospira lây lan khi tiếp xúc với máu, nước tiểu, mô của động vật mắc bệnh hoặc môi trường nhiễm khuẩn. Đường xâm nhập chủ yếu qua da, niêm mạc trầy xước, nhất là lòng bàn chân, hoặc qua niêm mạc mắt, mũi, miệng.

Vì vậy, bệnh gặp nhiều ở người làm việc trong môi trường dầm nước, đất ẩm hoặc tiếp xúc gia súc như nông dân, chăn nuôi, thú y, công nhân công trường, hầm mỏ, cầu cống… Ngoài ra, việc lội ruộng, tắm sông, ao hồ, cắm trại ở nơi ẩm ướt cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Về lâm sàng, thể nhẹ của bệnh giống cảm cúm với biểu hiện sốt, nhức đầu, đau cơ. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc thể nặng có thể gây sốt kèm vàng da, suy thận và xuất huyết (còn gọi là hội chứng Weil), cần phát hiện và điều trị sớm.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, vật nuôi, diệt chuột, tránh tắm hoặc sử dụng nước tại nơi nghi ngờ ô nhiễm. Người làm việc trong môi trường nguy cơ cao nên mang găng tay, đi ủng hoặc giày cao cổ. Khi vào vùng dịch, có thể cân nhắc dự phòng bằng thuốc theo hướng dẫn chuyên môn.

Trong mùa mưa lũ, người dân cần tránh ngâm nước lâu, không tắm ở kênh rạch, ao hồ ô nhiễm; khi dọn vệ sinh sau ngập nên có đồ bảo hộ. Nếu xuất hiện sốt, đau cơ sau tiếp xúc nước bẩn trong 1-2 tuần, cần đến cơ sở y tế sớm, nhất là khi có dấu hiệu vàng da, tiểu ít, xuất huyết, khó thở, ho ra máu.

"Ca bệnh trên là lời nhắc nhở Leptospira không hiếm gặp trong điều kiện khí hậu và môi trường tại Việt Nam. Việc nhận diện sớm yếu tố dịch tễ, khám kịp thời và điều trị đúng giúp người bệnh hồi phục tốt, hạn chế biến chứng nguy hiểm", bác sĩ nhấn mạnh.