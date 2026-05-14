Tiêm thẩm phân cắt cơn đau cho bệnh nhân ngủ quỳ vì thoát vị đĩa đệm

Mất ăn, mất ngủ vì thoát vị đĩa đệm

Ông N.K.L vào BVĐK Hồng Ngọc thăm khám trong tình trạng đau nhức thắt lưng dữ dội, tê bì vùng mông và chân trái. Các cơn đau tăng lên khi cử động chân khiến bệnh nhân không thể duỗi thẳng chân trái, chỉ có thể ngồi ở tư thế quỳ, muốn nằm phải lựa nghiêng người và hạ xuống từ từ. Một giấc ngủ thoải mái như bao người cũng trở thành điều xa xỉ.

Theo người nhà, dù tuổi cao, trước khi phát hiện bệnh, ông vẫn đi bộ hằng ngày, tự sinh hoạt, thậm chí có thể tự lái xe đường dài không thấy mệt. Từ khi bệnh khởi phát, khả năng vận động của ông giảm rõ rệt, mọi việc đi lại, sinh hoạt, ăn uống... đều cần có người hỗ trợ, kèm ăn uống kém, mất ngủ khiến sức khỏe suy giảm, tinh thần suy sụp.

Bệnh nhân chỉ có thể ngồi ở tư thế quỳ (Ảnh: BVCC).

Dù đã dùng thuốc giảm đau, tập luyện và điều chỉnh sinh hoạt, tình trạng đau nhức, tê bì của người bệnh vẫn kéo dài, không cải thiện. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng tại BVĐK Hồng Ngọc sau đó cũng cho thấy khối thoát vị đĩa đệm lớn tại vị trí L4/L5, đây chính là nguyên nhân gây chèn ép kéo dài.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng đau cho người bệnh, một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa: Cơ xương khớp và Điện quang can thiệp - Chẩn đoán hình ảnh, BVĐK Hồng Ngọc đã nhanh chóng diễn ra, quyết định phương án điều trị tối ưu cho người bệnh là tiêm thẩm phân dưới hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Lý giải về điều này, TS.BS Trịnh Tú Tâm (Trưởng khoa Điện quang can thiệp - Chẩn đoán hình ảnh của BVĐK Hồng Ngọc) chia sẻ: “Tình trạng người bệnh đau nhiều, không đáp ứng với điều trị nội khoa, phương pháp điều trị tối ưu nhất là tiêm thẩm phân rễ thần kinh, can thiệp vào chính xác vào nguyên nhân nơi rễ thần kinh đang bị chèn ép. Phương pháp này không chỉ giảm đau nhanh mà còn hạn chế các biến chứng lên tim mạch, dạ dày, thận… đặc biệt ở người cao tuổi”.

Hình ảnh thoát vị đĩa đệm lớn ở vị trí tầng L4/L5 trên phim MRI (Ảnh: BVCC).

Tiêm thẩm phân - 15 phút giải thoát cơn đau thắt lưng dai dẳng do thoát vị đĩa đệm

TS.BS Trịnh Tú Tâm là người trực tiếp thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân. Theo bác sĩ, mục tiêu của phương pháp tiêm thẩm phân là đưa thuốc giảm đau liều cao vào đúng vị trí đĩa đệm bị chèn ép, từ đó tăng hiệu quả giảm đau, hạn chế biến chứng và tránh tác dụng phụ so với việc dùng thuốc thông thường.

Thủ thuật này được áp dụng cho nhiều trường hợp, đặc biệt là người cao tuổi, có bệnh lý nền đang điều trị bằng nhiều thuốc đặc trị khác. Đồng thời, các trường hợp không đáp ứng với điều trị nội khoa hoặc đau cấp cũng được cân nhắc sử dụng phương pháp này.

Dưới hướng dẫn của hệ thống màn tăng sáng, bác sĩ sử dụng kim chuyên dụng có kích thước nhỏ như sợi tóc để tiếp cận trực tiếp vùng rễ thần kinh bị chèn ép gây đau. Sau khi đưa kim tới đúng vị trí tổn thương, bác sĩ bơm thuốc cản quang nhằm kiểm tra chính xác đầu kim đã nằm cạnh rễ thần kinh cần điều trị trước khi tiến hành bơm thuốc tê và thuốc kháng viêm.

Toàn bộ thủ thuật diễn ra trong khoảng 15 phút tại phòng can thiệp vô khuẩn đạt chuẩn FDA của BVĐK Hồng Ngọc. Người bệnh không cần gây mê, không mất máu, quá trình thực hiện nhanh chóng và an toàn.

Thủ thuật tiêm thẩm phân diễn ra nhanh chóng, không gây mê (Ảnh: BVCC).

Sau tiêm, bệnh nhân giảm đau rõ rệt và được xuất viện trong ngày. “Nếu biết đơn giản thế này thì tôi đã tiêm ngay từ đầu. Tiêm xong thấy đỡ đau, nhẹ nhõm, đi lại thoải mái chứ không còn phải ngồi quỳ nữa. Giờ tôi chỉ mong có thể quay lại sinh hoạt bình thường, đi chơi xa cùng con cháu như trước thôi”, bệnh nhân N.K.L chia sẻ.

Nụ cười thoải mái của bệnh nhân sau khi làm thủ thuật (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Tâm khuyến cáo, mặc dù kỹ thuật tiêm thẩm phân hiệu quả trong điều trị thoát vị đĩa đệm nhưng mỗi năm chỉ nên tiêm 3-4 lần tại 1 vị trí nếu đau trở lại, mỗi lần tiêm cách nhau vài tháng. Ngoài ra, người bệnh cần duy trì lối sinh hoạt lành mạnh, không mang vác nặng, tránh hoạt động sai tư thế và nên phối hợp với vật lý trị liệu, phục hồi chức năng để tăng cường sức khỏe xương khớp, tránh cơn đau tái phát.

Trường hợp bệnh nhân N.K.L cho thấy, khi được can thiệp đúng thời điểm và đúng phương pháp, người bệnh có thể thoát khỏi vòng xoáy đau đớn kéo dài do thoát vị đĩa đệm chèn ép rễ thần kinh trong thời gian ngắn. Người bệnh không chỉ thoát đau mà còn khôi phục khả năng vận động, trở lại sinh hoạt thường ngày.