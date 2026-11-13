Gần 56.000 tỷ đồng chi cho thuốc bảo hiểm y tế

Ngày 12/11, Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp với các đơn vị trong nước và quốc tế tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế "Thúc đẩy tiếp cận bền vững với các giải pháp điều trị tiên tiến" (SATAI 2026).

Hội nghị quy tụ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, tập trung thảo luận về bài toán làm thế nào để người bệnh được tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến, trong khi nguồn lực tài chính của hệ thống y tế còn hạn chế.

TS Đặng Việt Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

TS Đặng Việt Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của đánh giá công nghệ y tế (Health Technology Assessment - HTA) trong việc đưa những thành tựu y học đến gần hơn với người bệnh.

Theo TS Đặng Việt Hùng, những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực dược phẩm và y học, từ thuốc sinh học, liệu pháp miễn dịch đến liệu pháp gen, tế bào và y học chính xác, đã mở ra nhiều cơ hội mới trong phòng ngừa và điều trị bệnh.

Tuy nhiên, chi phí cao, nguồn lực y tế hạn chế và sự khác biệt về khả năng chi trả đang đặt ra thách thức lớn đối với việc tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.

Một trong những vấn đề được đặt ra là chi phí ngày càng lớn của các loại thuốc mới, đặc biệt trong điều trị những bệnh lý phức tạp, đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài.

Phát biểu tại hội nghị, ThS Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết năm 2025, tổng chi phí thuốc bảo hiểm y tế (BHYT), bao gồm cả phần đồng chi trả của người bệnh, đạt gần 56.000 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 50.784 tỷ đồng năm 2024.

Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế (Ảnh: Ban tổ chức).

Mặc dù tỷ trọng chi phí thuốc trong tổng chi khám chữa bệnh BHYT đã giảm từ 34,27% năm 2017 xuống còn 29,18% năm 2025, đây vẫn là khoản chi chiếm tỷ lệ đáng kể.

Trong khi đó, sự xuất hiện của các loại thuốc và phương pháp điều trị tiên tiến đang đặt ra yêu cầu phải cân đối giữa việc mở rộng quyền lợi cho người bệnh và bảo đảm khả năng chi trả lâu dài của quỹ BHYT.

Theo bà Nữ Anh, Việt Nam đang từng bước ứng dụng đánh giá công nghệ y tế (HTA) trong xây dựng chính sách BHYT, từ lựa chọn danh mục thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật đến xác định điều kiện và mức thanh toán.

Đối với thuốc mới, việc xem xét đưa vào danh mục BHYT phải dựa trên các bằng chứng khoa học về hiệu quả, chi phí điều trị và tác động ngân sách.

Cụ thể, thuốc cần có báo cáo đánh giá tác động ngân sách tại Việt Nam, cùng bằng chứng về chi phí - hiệu quả được nghiên cứu trong nước hoặc tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học. Trong đó, bằng chứng tại Việt Nam được ưu tiên.

Kết quả đánh giá là cơ sở để cơ quan quản lý xác định tỷ lệ, điều kiện thanh toán phù hợp với từng loại thuốc.

Những thuốc có chi phí lớn, tác động ngân sách cao có thể được áp dụng điều kiện thanh toán chặt chẽ. Ngược lại, thuốc chứng minh được hiệu quả vượt trội hoặc được khuyến cáo là lựa chọn điều trị hàng đầu có thể được xem xét tăng tỷ lệ, mở rộng điều kiện thanh toán.

Không phải thuốc rẻ nhất là lựa chọn tiết kiệm nhất

Trao đổi bên lề hội nghị, TS Nguyễn Thị Thu Cúc, Khoa Quản lý và Kinh tế Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, cho rằng không nên đồng nhất việc đánh giá chi phí - hiệu quả với mục tiêu lựa chọn thuốc có giá thấp nhất.

Theo chuyên gia, một loại thuốc có giá thấp chưa chắc đã giúp tiết kiệm chi phí nếu hiệu quả điều trị hạn chế, khiến bệnh tiếp tục tiến triển, người bệnh phải nhập viện hoặc sử dụng thêm nhiều dịch vụ y tế.

Hội nghị có nhiều báo cáo khoa học giá trị (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngược lại, thuốc có chi phí ban đầu cao hơn nhưng giúp kiểm soát bệnh tốt, giảm biến chứng, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống có thể mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

Vì vậy, việc lựa chọn thuốc cần tính toán toàn diện, không chỉ dựa trên giá bán mà còn phải đánh giá lợi ích điều trị và những chi phí có thể phát sinh trong tương lai.

Để tháo gỡ rào cản tài chính, TS Cúc đề xuất tăng cường đàm phán giá giữa cơ quan chi trả với các nhà sản xuất dược phẩm.

Nhiều báo cáo khoa học giá trị về lĩnh vực dược được trình bày tại hội nghị.

Tại hội nghị, TS Kiều Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng khoa Quản lý và Kinh tế dược, Trưởng Bộ môn Kinh tế dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, trình bày báo cáo về giá trị kinh tế của các liệu pháp mới trong điều trị bệnh mạn tính dưới góc nhìn chi phí - hiệu quả.

Trong khi đó, TS Nguyễn Thị Thu Cúc, Khoa Quản lý và Kinh tế dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, phân tích các giải pháp tăng cường tiếp cận thuốc mới, từ những bất định về bằng chứng khoa học đến cơ chế chi trả linh hoạt.

Các chuyên gia đến từ Đại học Mahidol (Thái Lan) cũng chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá kinh tế y tế, xác định ngưỡng sẵn sàng chi trả và sử dụng bằng chứng khoa học để xây dựng chính sách.

Bên cạnh các giải pháp tài chính, giới chuyên môn nhấn mạnh vai trò của phòng bệnh, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế những chi phí phát sinh khi bệnh đã tiến triển nặng.