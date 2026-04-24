Thức uống tưởng giải nhiệt ngày hè lại khiến gan xơ xác

Bia không phải đồ uống giải nhiệt

Trong những ngày nắng nóng, bia thường được nhiều người lựa chọn sau giờ làm, trong bữa ăn hoặc khi tụ tập bạn bè. Cảm giác mát lạnh khi uống khiến không ít người lầm tưởng đây là cách giải nhiệt hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Viện Quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu Mỹ (NIAAA), rượu bia tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó gan là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Bia là thức uống khoái khẩu của nhiều quý ông ngày hè (Ảnh: Getty).

Cơ quan này cho biết việc uống nhiều rượu bia có thể gây ra nhiều vấn đề về gan, từ gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ hóa gan đến xơ gan và ung thư gan.

Trong điều kiện nắng nóng, việc dùng bia thay nước càng không phải lựa chọn phù hợp. Việc uống rượu bia được ghi nhận là yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong trong thời tiết nóng hoặc các đợt nắng nóng.

Bia dù chứa nước nhưng đồng thời cũng chứa cồn. Khi đưa vào cơ thể, cồn phải được chuyển hóa chủ yếu qua gan. Vì vậy, thay vì giúp cơ thể “hạ nhiệt” đúng nghĩa, thói quen uống bia trong ngày nóng có thể khiến cơ thể vừa phải xử lý cồn, vừa đối mặt với nguy cơ thiếu nước nếu không bổ sung đủ nước lọc.

Một lon bia 350ml, nồng độ cồn khoảng 5%, thường cung cấp khoảng 100 kcal. Đây là dạng năng lượng dễ bị bỏ qua vì người uống không có cảm giác như đang ăn thêm thực phẩm, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, lượng năng lượng này có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Gan có thể tổn thương âm thầm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu rõ, uống rượu bia có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như bệnh gan, bệnh tim mạch, nhiều loại ung thư, cũng như các vấn đề sức khỏe tâm thần và rối loạn hành vi.

Với gan, nguy cơ không xuất hiện ngay sau một vài lần uống, mà thường tích lũy theo thời gian. Khi lượng cồn nạp vào vượt quá khả năng chuyển hóa, tế bào gan dần bị tổn thương. Quá trình này có thể bắt đầu bằng gan nhiễm mỡ, sau đó tiến triển thành viêm gan do rượu, xơ hóa, xơ gan hoặc suy gan.

Theo WHO, xơ gan có liên quan đến việc sử dụng rượu bia quá mức trong thời gian dài. Cơ quan này cũng xếp xơ gan, tai nạn giao thông và ung thư là các nhóm tử vong có mối liên hệ nhân quả đã được xác lập với rượu bia.

Điều đáng lo ngại là tổn thương gan giai đoạn sớm thường ít triệu chứng. Người uống rượu bia thường xuyên có thể chỉ thấy mệt mỏi, đầy bụng, khó tiêu, chán ăn hoặc uể oải.

Những biểu hiện này dễ bị xem nhẹ. Khi xuất hiện vàng da, bụng to do cổ trướng, phù chân hoặc rối loạn ý thức, bệnh gan có thể đã ở giai đoạn nặng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng cảnh báo, sử dụng rượu bia quá mức có thể dẫn đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh gan, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Vì vậy, trong ngày nắng nóng, lựa chọn an toàn hơn vẫn là nước lọc, nước điện giải phù hợp khi ra nhiều mồ hôi, cùng chế độ ăn đủ rau xanh, trái cây và hạn chế đồ uống có cồn.

Người có thói quen uống bia thường xuyên nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là men gan, siêu âm gan hoặc các đánh giá chuyên sâu khi có chỉ định.