Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà: Khám sức khỏe định kỳ phải thực chất, đồng bộ

Sáng 26/5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 165 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết Nghị định số 165 đã quy định tương đối toàn diện về phạm vi, đối tượng, lộ trình triển khai, cơ sở tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp và nguồn lực bảo đảm cho công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý dữ liệu sức khỏe người dân.

Tuy nhiên, qua tổng hợp bước đầu, nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là các nội dung liên quan đến tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc; bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất; thu thập, cập nhật và liên thông dữ liệu khám sức khỏe...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Trần Minh).

“Bộ Y tế xác định tinh thần triển khai phải thực chất, đồng bộ, tránh hình thức; bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ thuận lợi, hiệu quả và từng bước hình thành hệ thống dữ liệu sức khỏe đồng bộ, liên thông, phục vụ công tác quản lý, dự phòng và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho nhân dân”, Thứ trưởng Hà nhấn mạnh.

Liên quan đến khám sức khỏe định kỳ cho nhóm học sinh, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết, đây là lần đầu nội dung khám sức khỏe đầu năm, khám sàng lọc bệnh, tật cho học sinh hàng năm được đưa vào.

Đồng thời, các đơn vị cũng cần rà soát tiền sử tiêm chủng khi trẻ nhập học cấp mầm non, tiểu học. Trên cơ sở đó, các trường phối hợp với trạm y tế xã xây dựng kế hoạch tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm chủng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định 165 là quy định tiêm chủng trọn vòng đời thay vì chỉ tiêm chủng cho bà mẹ, trẻ em như trước. Chẳng hạn, vaccine cúm sau này sẽ được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Bên cạnh đó, khối tư nhân cũng sẽ tham gia công tác tiêm chủng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn sẽ quyết định cơ sở tư nhân nào được tham gia.

Đặc biệt, từ ngày 1/7 sẽ không còn công bố dịch như trước đây.

Hỗ trợ, cấp học bổng với người học chuyên ngành dự phòng, y tế công cộng, dinh dưỡng

Theo đó, ngoài chính sách học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên, học viên của chương trình đào tạo văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành y học dự phòng, y tế công cộng, dinh dưỡng có kết quả học tập từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật và khiển trách trong kỳ xét học bổng sẽ được cấp học bổng khuyến khích.

Học viên học sau đại học gồm thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành y học dự phòng, dịch tễ học thực địa cũng được Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt.

Học viên của chương trình đào tạo cấp văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa, y tế công cộng, dinh dưỡng là người đang làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước cấp học bổng chính sách.

Thứ trưởng Hà đề nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho sinh viên để áp dụng ngay từ ngày 1/7.