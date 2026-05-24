Tại chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6, do báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức ngày 24/5 ở TPHCM, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, cỗ máy sinh học của con người là tài sản duy nhất đồng hành từ khi sinh ra đến cuối cuộc đời.

Việc mỗi người dân chủ động dành thời gian rèn luyện thân thể, kiểm soát khẩu phần ăn, ưu tiên thực phẩm lành mạnh chính là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Ông Thuấn chia sẻ, cuộc sống hôm nay tiện nghi hơn trước rất nhiều. Nhưng cũng chính vì tiện nghi hơn, chúng ta lại dễ có thói quen ít vận động hơn, ăn nhanh hơn, ngủ muộn hơn và căng thẳng hơn. Thức ăn nhanh, đồ uống nhiều đường, thói quen ngồi lâu, lạm dụng rượu bia, thuốc lá đang âm thầm lấy đi sức khỏe con người.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ tại chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam (Ảnh: Hoàng Lê).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động ở mức cao, với 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai chưa đáp ứng khuyến nghị vận động tối thiểu mỗi ngày. Điều đó cho thấy lối sống "tĩnh tại" ngày càng phổ biến ở giới trẻ.

Nhiều căn bệnh không đến trong một ngày. Đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ, ung thư và nhiều bệnh mạn tính khác thường bắt đầu từ những thói quen nhỏ, lặp lại trong nhiều năm. Vì vậy, đừng chờ đến khi có bệnh mới lo cho sức khỏe.

Chia sẻ thói quen sinh hoạt của bản thân, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, hằng ngày dù công việc có kết thúc muộn đến đâu, ông vẫn thiết lập cho mình một quy tắc nghiêm ngặt. Đó là thức dậy sớm để dành ra 30-45 phút chạy bộ hoặc thực hiện các bài tập thể dục tại chỗ.

Người dân được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí tại chương trình (Ảnh: BTC).

"Trên bàn ăn, tôi hạn chế lượng tinh bột, đồ ngọt. Nếu chỉ di chuyển 1-2 tầng lầu, tôi sẽ ưu tiên đi thang bộ thay vì thang máy. Sau mỗi 1-2 giờ ngồi làm việc hoặc họp kéo dài, tôi sẽ đứng dậy vươn vai, đi lại trong phòng vài phút để mạch máu lưu thông.

Tôi chia sẻ điều này để quý vị thấy rằng, một lối sống khỏe mạnh hoàn toàn có thể đạt được thông qua những hành động thiết thực hằng ngày", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, không ai có thể ăn uống điều độ hay tập luyện thay người khác. Bác sĩ có thể tư vấn, bệnh viện có thể điều trị, ngành y tế có thể khuyến cáo, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở mỗi người.

"Phòng bệnh không phải là chuyện xa xôi. Phòng bệnh nằm ngay trong mâm cơm gia đình, trong đôi giày đi bộ, trong giấc ngủ, trong cách chúng ta lắng nghe cơ thể mình mỗi ngày.

Thông điệp hôm nay rất đơn giản: hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất, nhưng hãy bắt đầu thật nghiêm túc", GS.TS Trần Văn Thuấn kết luận.