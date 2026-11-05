Các trụ cột phát triển của Bệnh viện Bạch Mai

Sáng 5/11, Bệnh viện Bạch Mai khai mạc Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 34 với chủ đề “Công nghệ chiến lược trong y học - 115 năm Bạch Mai phát triển và đổi mới”.

Chia sẻ tại sự kiện, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trụ cột chiến lược bệnh viện hướng tới gồm: Công nghệ phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và gắn với chuyển đổi số; công nghệ tế bào gốc; gen trị liệu và y học chính xác; phẫu thuật robot; công nghệ in 3D; mở rộng ứng dụng trong đào tạo, lập kế hoạch phẫu thuật và cá thể hóa các giải pháp điều trị.

Bệnh viện Bạch Mai thực hiện ứng dụng công nghệ số, thực hiện bệnh án điện tử (Ảnh: Thanh Dương).

Ông cho biết, một phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng mang tên "Phẫu thuật Bạch Mai" đã được công bố trên tạp chí y khoa uy tín quốc tế World Journal of Surgical Oncology.

Trong nghiên cứu phân tích dữ liệu lớn và xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi, bệnh viện từng bước hoàn thiện công cụ giúp bác sĩ nhận diện tổn thương, đánh giá bệnh và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Bệnh viện Bạch Mai không chỉ điều trị ca bệnh khó

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ bày tỏ sự xúc động khi trở lại bệnh viện trong một cương vị công tác mới.

"Tôi có những tình cảm sâu sắc, sự gắn bó và niềm tự hào về ngôi nhà Bạch Mai", ông chia sẻ.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, ông muốn nhìn Bạch Mai ở một góc nhìn rộng hơn. Không chỉ nhìn vào những thành tựu đã đạt được, mà phải đặt ra câu hỏi: Bạch Mai sẽ đóng góp gì cho sự phát triển của nền y học Việt Nam trong 10 năm, 20 năm và những thập kỷ tiếp theo?

Thứ trưởng kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai không chỉ là nơi điều trị những ca bệnh khó, mà phải là nơi tìm ra lời giải cho những vấn đề khó của y học và quản trị bệnh viện Việt Nam.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cho biết, ông kỳ vọng cao hơn với Bệnh viện Bạch Mai. Đây không chỉ là nơi điều trị ca bệnh khó, mà phải là nơi tìm ra lời giải cho những vấn đề khó của y học và quản trị bệnh viện Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Để hướng tới điều này, ông đề nghị tập thể lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chiến lược trọng tâm, phải được ưu tiên về tổ chức, nhân lực, nguồn lực và cơ chế quản trị và giao Bệnh viện tập trung vào 6 định hướng lớn.

Thứ nhất, xây dựng Bạch Mai trở thành trung tâm nghiên cứu y học cơ bản, nghiên cứu chuyên sâu và nghiên cứu chuyển giao có uy tín trong khu vực.

Thứ hai, phát triển Bạch Mai thành trung tâm nghiên cứu lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng có năng lực quốc tế.

Thứ ba, đưa khoa học quản trị bệnh viện trở thành một lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của Bạch Mai.

"Đây là nhiệm vụ tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh. Trong nhiều năm trực tiếp quản lý và điều hành Bệnh viện Bạch Mai, tôi nhận thấy một vấn đề rất rõ: trình độ chuyên môn cao là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để tạo nên một bệnh viện hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Tôi đề nghị Bạch Mai chủ động nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của quản trị bệnh viện hiện đại: quản trị chất lượng và an toàn người bệnh; quản trị nguồn nhân lực; quản trị tài chính và chi phí y tế; tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh; quản trị chuỗi cung ứng thuốc, vật tư và thiết bị y tế; quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và chuyển đổi số", Thứ trưởng nói.

Thứ tư, phát triển khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và y học chính xác trên nền tảng dữ liệu lâm sàng chất lượng cao.

Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái khoa học gắn với đào tạo, hợp tác quốc tế và phát triển đội ngũ nhà khoa học trẻ.

Thứ sáu, đổi mới quản trị hoạt động khoa học, lấy chất lượng và tác động làm thước đo.

Thứ trưởng kỳ vọng trong giai đoạn phát triển mới, Bệnh viện Bạch Mai từng bước trở thành một trung tâm y học học thuật hàng đầu, có năng lực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu lâm sàng và khoa học quản trị bệnh viện; có khả năng kết nối tri thức quốc tế, tạo ra bằng chứng khoa học và lan tỏa giá trị cho toàn hệ thống y tế Việt Nam.