Phát hiện ung thư ở Việt Nam còn muộn

Phát biểu tại Hội thảo “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập – Best of ASCO 2026”, diễn ra trong hai ngày 5-6/11 do Bệnh viện K tổ chức, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh, ung thư không chỉ là thách thức lớn của y học mà còn là vấn đề của sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững.

"Đằng sau mỗi người bệnh ung thư là một gia đình với biết bao lo lắng, kỳ vọng và những gánh nặng không chỉ về sức khỏe mà cả về kinh tế, tinh thần", ông nói.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ ra thực trạng, phát hiện bệnh ung thư tại nước ta còn muộn (Ảnh: Trần Hà).

Theo Thứ trưởng, những năm qua, ngành ung thư Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán phân tử, giải trình tự gen, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị hiện đại và y học chính xác.

"Nhưng với tư cách những người làm khoa học và quản lý y tế, chúng ta phải trả lời một câu hỏi lớn hơn, những thành tựu ấy đã đến được với bao nhiêu người bệnh? Bao nhiêu người được phát hiện sớm, điều trị đúng, sống lâu hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn?", Thứ trưởng nói.

Ông cũng chỉ ra thực trạng, đó là phát hiện ung thư ở Việt Nam còn muộn; sự chênh lệch về năng lực điều trị giữa các tuyến, chi phí của nhiều phương pháp điều trị mới và gánh nặng đối với người bệnh vẫn là những thách thức lớn.

Vì thế, Thứ trưởng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm với ngành ung thư:

Thứ nhất, chuyển mạnh từ tư duy tập trung điều trị sang quản lý toàn diện bệnh ung thư, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm làm nền tảng.

Theo đó, cần đẩy mạnh kiểm soát yếu tố nguy cơ, sàng lọc dựa trên bằng chứng khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời phát huy vai trò của y tế cơ sở trong phát hiện, quản lý và theo dõi người bệnh.

"Không để khoảng cách địa lý trở thành khoảng cách về cơ hội sống. Đây phải là mục tiêu xuyên suốt trong tổ chức hệ thống chăm sóc ung thư của Việt Nam", PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Thứ hai, phát triển mạng lưới ung thư quốc gia đồng bộ, liên thông, phân tầng chuyên môn và lấy chất lượng điều trị làm trung tâm.

Theo đó, cần phát triển những trung tâm ung thư chuyên sâu đủ năng lực làm chủ kỹ thuật tiên tiến, nhưng đồng thời phải nâng cao năng lực của các bệnh viện vùng, bệnh viện tỉnh để người dân được tiếp cận dịch vụ phù hợp ngay tại địa phương.

Đặc biệt, cần chuyển từ quản lý từng lần khám, từng đợt điều trị sang quản lý liên tục toàn bộ hành trình của người bệnh.

Thứ ba, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển, nhưng phải dựa trên bằng chứng khoa học và hiệu quả thực tiễn.

Y học chính xác, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ sinh học đang mở ra những cơ hội chưa từng có trong ung thư học.

"Tuy nhiên, chúng ta phải tiếp cận những tiến bộ này với tư duy khoa học, khách quan và có trách nhiệm. Bởi không phải công nghệ mới nhất luôn là công nghệ phù hợp nhất. Không phải phương pháp đắt tiền nhất luôn mang lại lợi ích tốt nhất cho mọi người bệnh", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, cần chuyển từ tiếp nhận thành tựu khoa học sang chủ động tham gia nghiên cứu, tạo ra bằng chứng và đóng góp tri thức cho y học thế giới.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ tiến bộ chuyên môn với đổi mới quản trị, hoàn thiện chính sách tài chính y tế và bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Theo Thứ trưởng, nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện đại mang lại hy vọng lớn, nhưng chi phí cũng đặt ra những thách thức đối với người bệnh và hệ thống bảo hiểm y tế.

Chúng ta phải thúc đẩy đánh giá công nghệ y tế, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, dựa trên bằng chứng, hiệu quả điều trị và khả năng cân đối nguồn lực.

"Mỗi đồng ngân sách, mỗi đồng từ quỹ bảo hiểm y tế và mỗi khoản chi trả của người dân đều phải được sử dụng minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích. Bộ Y tế cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế theo đúng quy định pháp luật", Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nói.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước nâng tầm vị thế ung thư học Việt Nam.

Thiếu nhân lực đa mô thức

Chia sẻ với báo chí, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, một trong những khó khăn lớn của lĩnh vực ung thư hiện nay ở nước ta là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt tại các địa phương.

Theo ông, điều trị ung thư đòi hỏi đội ngũ nhân lực đa mô thức, phối hợp giữa các chuyên ngành như xạ trị, phẫu thuật, hóa chất, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh... mới có thể bảo đảm tính chuyên sâu.

Tuy nhiên, không phải cơ sở y tế nào cũng có đủ nhân lực để triển khai đồng bộ các lĩnh vực này. Trong điều kiện đó, hội chẩn trực tuyến được xem là giải pháp hỗ trợ chuyên môn quan trọng, nhất là trong chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh. Dù vậy, hiệu quả hội chẩn vẫn phụ thuộc rất lớn vào năng lực của bác sĩ tuyến dưới.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa các hướng dẫn điều trị ung thư quốc tế có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN), công bố thêm 3 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh ung thư của NCCN phiên bản Việt hóa, hướng tới hoàn thành 10 bệnh ung thư phổ biến của Việt Nam trong năm 2027.

"Các hướng dẫn được điều chỉnh có tính đến nguồn lực và điều kiện thực hành tại Việt Nam. Đây là nguồn tài liệu chuyên môn quan trọng dành cho các bác sĩ ung bướu trên toàn quốc, hỗ trợ bác sĩ đưa ra các quyết định phù hợp trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ung thư”, GS.TS Lê Văn Quảng nói.

Giám đốc Bệnh viện K thông tin thêm, thời gian qua, Bệnh viện K đã tiến hành hàng trăm thử nghiệm lâm sàng pha 3, đa quốc gia, và trong thời gian tới sẽ tiến hành nghiên cứu pha 1; có gần 200 bài báo quốc tế uy tín được công bố; nhiều bác sĩ của Bệnh viện tham gia báo cáo tại các hội nghị quốc tế uy tín.

Đặc biệt có gần 40 bác sĩ từ các nước Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia... đến Bệnh viện K trao đổi và học tập kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường miệng.

Hội nghị có sự tham gia của 1.300 đại biểu quốc tế và Việt Nam, chia sẻ nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư (Ảnh: Trần Hà).

Bệnh viện K cũng tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước chia sẻ kết quả nghiên cứu của Việt Nam với các đồng nghiệp quốc tế, hướng tới mục tiêu cao nhất là không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ung thư.

Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập - Best of ASCO 2026” là sự kiện khoa học đặc biệt quy tụ hơn 1.300 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến, gần 100 chuyên gia đến từ các nước Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Singapore, Hà Lan, Úc, Thái Lan, Trung Quốc.

120 báo cáo chuyên môn cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực ung thư đã được trình bày tại hội thảo. Nội dung bao gồm các dữ liệu chuyên sâu về ung thư đầu cổ, vú, phổi và lồng ngực, tiêu hóa, phụ khoa, niệu - sinh dục, xương - phần mềm, u thần kinh, ung thư huyết học và ung thư nhi khoa...